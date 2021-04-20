«Лидс» потроллил «Ливерпуль» из-за Суперлиги после очного матча в АПЛ

Пресс-служба «Лидса» 20 апреля в Twitter после ничьей в матче 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1) потроллила соперника после информации о вхождении мерсисайдцев в клубную Суперлигу.

«Сдержали команду Суперлиги «Мерсисайд Ред» благодаря голу Льоренте, который принес ничью в концовке», — сообщается в заявлении.

До матча футболисты «Лидса» вышли на разминку в футболках с надписью «Футбол для фанатов» с одной стороны и «Заработайте это право на поле» — с другой.

FULL TIME: #LUFC hold Super League side Merseyside Reds to a 1-1 draw after late Llorente equaliser — Leeds United (@LUFC) April 19, 2021

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Турнир может начаться уже в августе 2021 года.