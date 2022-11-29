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Сегодня, 11:28

Колосков рассказал о новой попытке создать европейскую клубную Суперлигу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил о возобновлении переговоров о создании европейской клубной Суперлиги.

«Сейчас происходит очередная попытка организовать Суперлигу европейских клубов, уже четвертая на моей памяти. Первая была, когда УЕФА возглавлял Юханссон, потом — Платини. Следующая атака произошла уже при Чеферине, тогда удалось ее отбить. И вот теперь — новая попытка. К сожалению, пока нельзя однозначно сказать, что она закончится провалом. Очень многое в этом вопросе зависит от позиции команд из ведущих европейских лиг. Например, если английские топ-клубы откажутся выходить из АПЛ, а немецкие — покидать бундеслигу, то весь замысел рассыплется. Без них испанцы с итальянцами такой серьезный проект провернуть не смогут», — приводит слова Колоскова Betonmobile.ru.

Он также заявил, что сейчас Чеферин посещает национальные федерации и пытается заручиться поддержкой по вопросу создания Суперлиги.

«Да еще грозит жесткими мерами отступникам. Но эта угроза — нулевая. Так, страшилка для команд-середнячков. Топ-клубы отстранением от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА не испугать. Они сами уйдут, потому что рассчитывают зарабатывать еще больше денег. Поэтому в этом вопросе ультиматумы ни к чему, нужна дипломатия. И разговаривать Чеферину следует прежде всего с клубами, а не с федерациями», — добавил Колосков.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Источник: https://betonmobile.ru/koloskov-rasskazal-o-novoy-popyitke-sozdat-evropeyskuyu-klubnuyu-superligu
Футбол
РФС
Александер Чеферин
Вячеслав Колосков
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