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Источник: «Тоттенхэм» уволил Моуринью из-за протестов тренера против Суперлиги

12:46
Жозе Моуринью. Фото Twitter
Жозе Моуринью. Фото Twitter
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Журналист Тревор Азул 19 апреля на своей странице в Twitter раскрыл причины увольнения Жозе Моуринью с должности главного тренера «Тоттенхэма».

По данным источника, португальский специалист отказывался проводить тренировку в знак протеста против участия «Тоттенхэма» в Суперлиге.

Официальный сайт «шпор» пока не подтвердил информации об увольнении Моуринью. Свой пост тренер занял в ноябре 2019 года. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.

После 32 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

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