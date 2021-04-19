Источник: «Тоттенхэм» уволил Моуринью из-за протестов тренера против Суперлиги
Журналист Тревор Азул 19 апреля на своей странице в Twitter раскрыл причины увольнения Жозе Моуринью с должности главного тренера «Тоттенхэма».
По данным источника, португальский специалист отказывался проводить тренировку в знак протеста против участия «Тоттенхэма» в Суперлиге.
Официальный сайт «шпор» пока не подтвердил информации об увольнении Моуринью. Свой пост тренер занял в ноябре 2019 года. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.
Breaking: Tottenham Hotspur have fired Jose Mourinho after an explosive morning where he refused to take players onto training ground over the club's proposed Super League admission. More to follow. TA.— Trevor Azul (@thechicoazul) April 19, 2021
После 32 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
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