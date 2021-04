Источник: «Тоттенхэм» уволил Моуринью из-за протестов тренера против Суперлиги

Журналист Тревор Азул 19 апреля на своей странице в Twitter раскрыл причины увольнения Жозе Моуринью с должности главного тренера «Тоттенхэма».

По данным источника, португальский специалист отказывался проводить тренировку в знак протеста против участия «Тоттенхэма» в Суперлиге.

Официальный сайт «шпор» пока не подтвердил информации об увольнении Моуринью. Свой пост тренер занял в ноябре 2019 года. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Breaking: Tottenham Hotspur have fired Jose Mourinho after an explosive morning where he refused to take players onto training ground over the club's proposed Super League admission. More to follow. TA.