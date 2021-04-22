Глава ла лиги считает, что Суперлига построена на ложных обещаниях

Глава ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением об идее создания футбольной Суперлиги.

«Честно говоря, не готов называть это пирамидой. Вообще не знаю, какую геометрию мистер Перес там задумывал. Точно знаю, что вся их Суперлига – ложь, это просто лига PowerPoint, все построено на ложных обещаниях и цифрах.

Да во всем мировом футболе нет столько денег на медиа права, сколько они рисовали в своих презентациях. Так что это все вранье, ничего общего с реальностью», - приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, 19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».