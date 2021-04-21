Гари Невилл с бокалом красного вина потроллил Суперлигу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл на своей странице в Twitter 21 апреля опубликовал новый пост.

Эксперт британского телевидения поднял бокал красного вина, намекая на тост за провал Суперлиги.

«За Суперлигу», — подписал публикацию Невилл.

To The Super League ? pic.twitter.com/zcHbsJ0DG0 — Gary Neville (@GNev2) April 20, 2021

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.