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Гари Невилл с бокалом красного вина потроллил Суперлигу

09:46
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл на своей странице в Twitter 21 апреля опубликовал новый пост.

Эксперт британского телевидения поднял бокал красного вина, намекая на тост за провал Суперлиги.

«За Суперлигу», — подписал публикацию Невилл.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.

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