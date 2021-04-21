Гари Невилл с бокалом красного вина потроллил Суперлигу
09:46
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл на своей странице в Twitter 21 апреля опубликовал новый пост.
Эксперт британского телевидения поднял бокал красного вина, намекая на тост за провал Суперлиги.
«За Суперлигу», — подписал публикацию Невилл.
To The Super League ? pic.twitter.com/zcHbsJ0DG0— Gary Neville (@GNev2) April 20, 2021
19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.
21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.
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