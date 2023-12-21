Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

Сегодня, 14:23

Перес — о решении Европейского суда по созданию Суперлиги: «Футбол больше не является монополией»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение Европейского суда по блокировке создания Суперлиги.

«Реал» с огромным удовлетворением приветствует решение суда Европейского союза, который отвечает за гарантию наших принципов, ценностей и свобод. После вердикта суда есть два вывода, которые имеют большое значение. Первое — европейский футбол не является монополией. Второе — с сегодняшнего дня все клубы могут сами принимать решения о своей судьбе«, — приводит слова Переса Relevo.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

На данный момент в Суперлигу входят «Реал» и «Барселона».

Футбол
Суперлига (футбол)
ФК Реал
Флорентино Перес
УЕФА
ФИФА
0
Читайте также
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: создание и развал Суперлиги
«Барселона» удовлетворена решением Европейского суда по блокировке создания Суперлиги
Действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги признаны незаконными
Анчелотти — о создании новой Суперлиги: «Может случиться что-то важное»
«Реал» и «Барселона» получат по одному миллиарду евро, если запустится Суперлига
Президент «Реала» Перес общается с 50-60 клубами о создании новой Суперлиги
Лига чемпионов попрощалась с привычным групповым этапом. Он изжил себя, а реформы назрели
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов — о Суперлиге: «Написать можно все что угодно. Россию это не затрагивает»

Канчельскис отрицательно относится к идее Суперлиги: «Но если российские команды смогут там выступать, то нужно участвовать»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости