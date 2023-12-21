Перес — о решении Европейского суда по созданию Суперлиги: «Футбол больше не является монополией»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение Европейского суда по блокировке создания Суперлиги.

«Реал» с огромным удовлетворением приветствует решение суда Европейского союза, который отвечает за гарантию наших принципов, ценностей и свобод. После вердикта суда есть два вывода, которые имеют большое значение. Первое — европейский футбол не является монополией. Второе — с сегодняшнего дня все клубы могут сами принимать решения о своей судьбе«, — приводит слова Переса Relevo.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

На данный момент в Суперлигу входят «Реал» и «Барселона».