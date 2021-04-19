FIFPro будет защищать игроков клубов Суперлиги в случае угроз от УЕФА

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) будет защищать игроков клубов-участников Суперлиги, если им будут угрожать запретами на участие в международных соревнованиях.

«Игроков по-прежнему используют в качестве актива и рычага давления на эти переговоры. Это неприемлемо для FIFPro, для наших 64 национальных ассоциаций игроков и 60 тысяч футболистов, которых мы представляем. Мы будем решительно выступать против мер любой из сторон, которые будут препятствовать правам игроков, таких как исключение из их национальных сборных.

Это решение вызывает у игроков и их профсоюзов множество опасений и вопросов по поводу его влияния не только на культурную самобытность футбола, но и, в большей степени, на их карьеру", — говорится в сообщении FIFPro.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что футболисты из клубов Суперлиги не смогут выступать за свои национальные команды на турнирах организации.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Европейской Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».