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Фанаты «Ливерпуля» устроили акцию у «Энфилда» против создания Суперлиги

15:26
Фанаты «Ливерпуля» устроили акцию у «Энфилда» против создания Суперлиги. Фото Reuters Фанаты «Ливерпуля» устроили акцию у «Энфилда» против создания Суперлиги. Фото Reuters Фанаты «Ливерпуля» устроили акцию у «Энфилда» против создания Суперлиги. Фото Reuters
Фанаты «Ливерпуля» устроили акцию у «Энфилда» против создания Суперлиги. Фото Reuters
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Болельщики «Ливерпуля» устроили акцию протеста у «Энфилда» против создания Суперлиги. Фанаты клуба вывесили баннеры, осуждающие решение клуба войти в число участников нового турнира.

Ранее фанатская группировка болельщиков «Ливерпуля» Spirit of Shankly заявила, что «поражена таким решением клуба. Суперлига игнорировала мнение фанатов, устроив жадную погоню за деньгами. Футбол наш, а не их. И «Ливерпуль» наш, а не их», — сообщается в заявлении.

В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Позже к ним должны присоединиться еще восемь клубов.

УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.

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Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов