Озил высказался против создания Суперлиги

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил прокомментировал новость о создании Суперлиги.

«Дети растут, мечтая выиграть чемпионат мира или Лигу чемпионов, а не какую-то Суперлигу. Удовольствие от больших матчей в том, что они происходят один-два раза в год, а не каждую неделю. Всем футбольным болельщикам очень трудно все это понять», — написал Озил в Twitter.

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League — not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there...?? — Mesut ?zil (@MesutOzil1088) April 19, 2021

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков и национальных первенств.