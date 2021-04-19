Озил высказался против создания Суперлиги
Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил прокомментировал новость о создании Суперлиги.
«Дети растут, мечтая выиграть чемпионат мира или Лигу чемпионов, а не какую-то Суперлигу. Удовольствие от больших матчей в том, что они происходят один-два раза в год, а не каждую неделю. Всем футбольным болельщикам очень трудно все это понять», — написал Озил в Twitter.
В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.
УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков и национальных первенств.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1384100211815976960
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