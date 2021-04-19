Дортмундская «Боруссия» отказалась от участия в Суперлиге

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что немецкий клуб не будет входить в состав Суперлиги.

«Члены правления Европейской ассоциации клубов (ECA) собрались на виртуальную конференцию в воскресенье вечером и подтвердили, что решение правления, принятое в прошлую пятницу, остается в силе. Это решение означает, что клубы хотят осуществить запланированную реформу Лиги чемпионов УЕФА. Члены правления ECA отвергли планы по созданию Суперлиги», — цитирует Ватцке официальный сайт клуба.

Гендиректор «Боруссии» также подчеркнул, что оба немецких клуба, представленные в совете ECA («Бавария» и «Боруссия»), представляли на всех обсуждениях «стопроцентно совпадающие взгляды».

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».