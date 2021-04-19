Деян Ловрен считает, что футбол перестал быть футболом превратился в соккер
21:32
Защитник «Зенита» Деян Ловрен снова высказался о создании Суперлиги.
Ранее он написал в Twitter, что в ближайшем будущем футбол окажется на грани полного краха, а теперь заявил, что футбол превратился в соккер, намекнув на американских спонсоров нового клубного турнира.
«День, когда футбол перестал быть футболом и превратился в соккер», — написал Ловрен.
The day football stopped being football and became soccer. pic.twitter.com/Fa16rYkPTb— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) April 19, 2021
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