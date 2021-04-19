Деян Ловрен считает, что футбол перестал быть футболом превратился в соккер

Защитник «Зенита» Деян Ловрен снова высказался о создании Суперлиги.

Ранее он написал в Twitter, что в ближайшем будущем футбол окажется на грани полного краха, а теперь заявил, что футбол превратился в соккер, намекнув на американских спонсоров нового клубного турнира.

«День, когда футбол перестал быть футболом и превратился в соккер», — написал Ловрен.