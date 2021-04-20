Дэвид Бекхэм раскритиковал создание Суперлиги

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм 20 апреля на своей странице в Instagram 20 апреля отреагировал на создание клубной Суперлиги.

«Я тот, кто любит футбол. Сколько себя помню, это была моя жизнь. Я любил футбол, когда был маленьким ребенком, как фанат, и я все еще поклонник игры миллионов. Как игрок, а теперь как владелец я знаю, что наш спорт без болельщиков — ничто. Нам нужен футбол, чтобы он был для всех. Нам нужен справедливый футбол, и нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не защитим эти ценности, любимая игра окажется в опасности», — написал Бекхэм.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Турнир может начаться уже в августе 2021 года.