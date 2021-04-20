Дани Алвес — о Суперлиге: «Мы не должны позволить людям наверху портить возможности маленьких, мечтающих о большом»
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес 20 апреля высказал свое мнение о создании футбольной Суперлиги.
«Футбол всегда был, есть и будет видом спорта, который развивается и меняется. Мы не должны позволить людям наверху портить возможности маленьких, мечтающих о большом», — цитирует Алвеса Goal.com.
Strong reaction from @DaniAlvesD2 on the Super League.— Goal India (@Goal_India) April 20, 2021
?? «Football was, is and always will be a sport that transforms lives.
«We should not allow the people at the top to spoil these possibilities of the small ones dreaming big!» pic.twitter.com/feQXcrpfGN
В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Турнир может начаться уже в августе 2021 года.
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