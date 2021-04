Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес 20 апреля высказал свое мнение о создании футбольной Суперлиги.

«Футбол всегда был, есть и будет видом спорта, который развивается и меняется. Мы не должны позволить людям наверху портить возможности маленьких, мечтающих о большом», — цитирует Алвеса Goal.com.

