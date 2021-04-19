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Член исполкома УЕФА не исключает отстранения «Реала», «Манчестер Сити» и «Челси» от участия в полуфинале ЛЧ

19:55
Клубы Суперлиги. Фото AFP
Клубы Суперлиги. Фото AFP
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Член исполкома УЕФА Йеспер Меллер считает возможным исключение 12 клубов-основателей Суперлиги из турниров под эгидой организации. Если решение будет принято, то «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» могут быть отстранены от участия в полуфинале Лиги чемпионов этого сезона.

«В пятницу состоится внеочередное заседание исполкома. Я ожидаю, что 12 клубов будут дисквалифицированы», — приводит слова Меллера DR Sporten.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «ПСЖ» 28 апреля и 4 мая, а «Реал» против «Челси» 27 апреля и 5 мая. 

Дополнительная информация:

https://www.dr.dk/sporten/fodbold/dbu-formand-forventer-uefa-kyler-fodboldgiganter-ud-af-champions-league-paa-fredag

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