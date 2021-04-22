Чеферин заступился за Лапорту, несмотря на вступление «Барселоны» в Суперлигу

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался в отношении президента «Барселоны» Жоана Лапорты и вступления каталонского клуба в Суперлигу.

«Барселона» меня разочаровала меньше всего. Они совсем недавно выбрали Лапорту президентом. Я говорил с ним несколько раз. Он находился под давлением из-за финансового положения клуба, которое досталось ему от предыдущего руководства. Он не виноват в том, что ситуация сложилась именно так", — цитирует Чеферина Marca.

Ранее Лапорта впервые высказался о ситуации вокруг создания Суперлиги.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».