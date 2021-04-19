Экс-полузащитник «Эвертона» и «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о создании футбольной Суперлиги, которая заменит собой существующий формат еврокубков для ее участников.

«УЕФА имеет полное право быть против этого турнира. У меня не сложилось никакого отношения к этому турниру. Если эти лишние 15 игр не будут мешать проведению внутреннего чемпионата, то пусть играют. С одной стороны верно, что интерес этого турнира — финансовый. С другой стороны, команды могут себе это позволить. Это может внести некоторые опасения. Традиционная составляющая футбола уходит на второй план», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков и национальных первенств.

(Владимир Пушкарев)