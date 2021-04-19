Бывший тренер «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер высказался по поводу создания европейской Суперлиги.

«Это плохая идея. Футбол должен быть единым, это главное. Он основан на спортивных принципах и с уважением к истории футбола. Лично я считаю, что эта идея далеко не продвинется», — приводит слова Венгера talkSPORT.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.