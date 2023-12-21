Канчельскис отрицательно относится к идее Суперлиги: «Но если российские команды смогут там выступать, то нужно участвовать»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Европейского суда признать незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги и возможность создания данного турнира.

«Данная новость неожиданная, честно говоря. Не знаю, откуда появилась идея о подобном турнире. Я все же думаю, что у них не получится создать Суперлигу, не допустят этого. Отношусь к подобному турниру отрицательно», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Канчельскис прокомментировал возможное приглашение российских клубов в Суперлигу.

«Если Суперлига все же будет создана, то почему бы и нет. Мы что, отдельные какие-то? Если российские команды будут иметь возможность там выступать, то нужно участвовать, конечно», — добавил Канчельскис.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.