Винисиус сам виноват, что остался без «Золотого мяча». Его поведение не вписывается в критерии награды

Родри получил преимущество за счет важного пункта.

Ну и сюжет получился с «Золотым мячом»! Давно такого не было, чтобы за несколько часов до начала церемонии расклады перевернулись и награду в итоге получил не тот, кому ее прочили многочисленные инсайды. Только представьте, какое было бы напряжение, не откажись делегация «Реала» от полета в Париж, тем самым подтвердив всплывшую в последний момент информацию.

Давайте честно: при всем контрасте образов скандалиста Вини и интеллигента Родри с чисто футбольной точки зрения оба заслуживали приз одинаково. Но среди критериев выбора лучшего есть один важный пункт, который дал солидный гандикап испанцу.

С точки зрения трофеев Винисиус и Родри равны. Вингер «Реала» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, взял Лигу чемпионов, но провалился со сборной на Кубке Америки. У Родри золотая медаль АПЛ и Евро, победа в Суперкубке УЕФА. А из минусов — вылет из ЛЧ уже на стадии четвертьфинала.

В индивидуальных достижениях тоже приблизительное равенство. Козырь Вини — решающие голы в плей-офф Лиги чемпионов и хет-трик в матче с «Барселоной» в Суперкубке Испании. За Родри — монолитные выступления в Англии и на чемпионате Европы. Кстати, от Винисиуса он отстал всего на 10 результативных баллов, несмотря на то что играет опорника.

Но есть еще один важный момент — достоинство и честная игра. И вот тут между главными претендентами на «Золотой мяч» была пропасть. Сложно представить двух настолько разных футболистов в плане характера. Родри — скромный парень, который уже будучи футболистом ла лиги жил в общежитии, получал высшее образование и катался к родителям на подержанном Opel Corsa. Трудно вспомнить хамские поступки на поле в его исполнении — даже в подкаты Родриго летит редко, а если и делает это, то аккуратно и чисто.

Винисиус же — золотой мальчик, который еще до 18-летия подписал контракт с «Реалом», отыграв всего несколько матчей на взрослом уровне. Капризный и самовлюбленный, заводящийся с пол-оборота и не выбирающий выражений.

Почти в каждом матче камера крупным планом ловит лицо Винисиуса, который ругается и активно жестикулирует в адрес судьи. Любой зацеп или фол становится поводом высказать претензии арбитру или потолкаться с соперниками.

Месси и Роналду тоже много получали по ногам. Но Лео почти никогда не взрывался. А Криштиану, несмотря на любовь к симуляциям, не тыкал судье в лицо пальцем и не провоцировал массовые стычки. В этом разница между Винисиусом и по-настоящему великими спортсменами.

Винисиус Жуниор. Фото Reuters

Тема расизма особенно показательна. Звезда «Реала» активно противостоит этому явлению, и его можно похвалить за ощутимый вклад в борьбу с ксенофобией (для Бразилии это больная тема из-за социального расслоения). Но есть два как минимум спорных момента. Первый — методы игрока. Винисиус готов назвать расистом любого, кто ему не понравится. И голословные высказывания, что ла лига принадлежит расистам, а Испанию хорошо бы лишить чемпионата мира, точно не добавляют ему вистов. Второй пункт — причинно-следственные связи. Ведь оскорбления с трибун — отчасти реакция на поведение Винисиуса на поле и способ вывести его из себя. Это никоим образом не оправдывает тех, кто позволяет себе назвать другого человека обезьяной, но расистские выходки — лишь форма, в которой Вини получает свою порцию ненависти. Почему-то его одноклубник Беллингем за полтора года в Испании с расизмом не столкнулся. Как и приехавший в Мадрид Мбаппе. Повод задуматься.

Главный редактор France Football Венсан Гарсия правильно указал на то, что Винисиусу в том числе помешало обилие претендентов на награду из «Реала» — в топ-5 оказались еще и Беллингем с Карвахалем, в десятку попал Кроос. Это подчеркивает выдающийся сезон команды, в которой оказалось сразу несколько ключевых исполнителей. А вот Родри был точно главным игроком «Ман Сити» (особенно на фоне травм Холанна с Де Брейне) и сборной Испании, в составе которой стал лучшим футболистом Евро.

Вряд ли пункт о фейр-плей оказался единственным определяющим фактором в гонке Винисиуса и Родри. Но он точно сыграл значимую роль. И это посыл всему миру: мало показывать выдающиеся результаты на поле. Настоящий спортсмен — нечто большее.