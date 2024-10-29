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Сегодня, 13:00

Винисиус сам виноват, что остался без «Золотого мяча». Его поведение не вписывается в критерии награды

Винисиус Жуниор занял второе место в борьбе за «Золотой мяч» 2024
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
Родри получил преимущество за счет важного пункта.

Ну и сюжет получился с «Золотым мячом»! Давно такого не было, чтобы за несколько часов до начала церемонии расклады перевернулись и награду в итоге получил не тот, кому ее прочили многочисленные инсайды. Только представьте, какое было бы напряжение, не откажись делегация «Реала» от полета в Париж, тем самым подтвердив всплывшую в последний момент информацию.

Давайте честно: при всем контрасте образов скандалиста Вини и интеллигента Родри с чисто футбольной точки зрения оба заслуживали приз одинаково. Но среди критериев выбора лучшего есть один важный пункт, который дал солидный гандикап испанцу.

Полузащитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Родри с &laquo;Золотым мячом&raquo;. Родри — стержень, базис игры. Винисиус — красивая надстройка

С точки зрения трофеев Винисиус и Родри равны. Вингер «Реала» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, взял Лигу чемпионов, но провалился со сборной на Кубке Америки. У Родри золотая медаль АПЛ и Евро, победа в Суперкубке УЕФА. А из минусов — вылет из ЛЧ уже на стадии четвертьфинала.

В индивидуальных достижениях тоже приблизительное равенство. Козырь Вини — решающие голы в плей-офф Лиги чемпионов и хет-трик в матче с «Барселоной» в Суперкубке Испании. За Родри — монолитные выступления в Англии и на чемпионате Европы. Кстати, от Винисиуса он отстал всего на 10 результативных баллов, несмотря на то что играет опорника.

Полузащитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; и&nbsp;сборной Испании Родри стал обладателем &laquo;Золотого мяча&raquo;.

Но есть еще один важный момент — достоинство и честная игра. И вот тут между главными претендентами на «Золотой мяч» была пропасть. Сложно представить двух настолько разных футболистов в плане характера. Родри — скромный парень, который уже будучи футболистом ла лиги жил в общежитии, получал высшее образование и катался к родителям на подержанном Opel Corsa. Трудно вспомнить хамские поступки на поле в его исполнении — даже в подкаты Родриго летит редко, а если и делает это, то аккуратно и чисто.

Винисиус же — золотой мальчик, который еще до 18-летия подписал контракт с «Реалом», отыграв всего несколько матчей на взрослом уровне. Капризный и самовлюбленный, заводящийся с пол-оборота и не выбирающий выражений.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор. «Футбол сегодня проиграл». Как в «Реале» отреагировали на итоги «Золотого мяча»?

Почти в каждом матче камера крупным планом ловит лицо Винисиуса, который ругается и активно жестикулирует в адрес судьи. Любой зацеп или фол становится поводом высказать претензии арбитру или потолкаться с соперниками.

Месси и Роналду тоже много получали по ногам. Но Лео почти никогда не взрывался. А Криштиану, несмотря на любовь к симуляциям, не тыкал судье в лицо пальцем и не провоцировал массовые стычки. В этом разница между Винисиусом и по-настоящему великими спортсменами.

Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Тема расизма особенно показательна. Звезда «Реала» активно противостоит этому явлению, и его можно похвалить за ощутимый вклад в борьбу с ксенофобией (для Бразилии это больная тема из-за социального расслоения). Но есть два как минимум спорных момента. Первый — методы игрока. Винисиус готов назвать расистом любого, кто ему не понравится. И голословные высказывания, что ла лига принадлежит расистам, а Испанию хорошо бы лишить чемпионата мира, точно не добавляют ему вистов. Второй пункт — причинно-следственные связи. Ведь оскорбления с трибун — отчасти реакция на поведение Винисиуса на поле и способ вывести его из себя. Это никоим образом не оправдывает тех, кто позволяет себе назвать другого человека обезьяной, но расистские выходки — лишь форма, в которой Вини получает свою порцию ненависти. Почему-то его одноклубник Беллингем за полтора года в Испании с расизмом не столкнулся. Как и приехавший в Мадрид Мбаппе. Повод задуматься.

&laquo;Реал&raquo; был признан лучшим клубом по&nbsp;итогам сезона-2023/24, но&nbsp;мадридцы пропустили церемонию. Бойкот «Золотого мяча» — худшее решение «Реала». Великие клубы так себя не ведут

Главный редактор France Football Венсан Гарсия правильно указал на то, что Винисиусу в том числе помешало обилие претендентов на награду из «Реала» — в топ-5 оказались еще и Беллингем с Карвахалем, в десятку попал Кроос. Это подчеркивает выдающийся сезон команды, в которой оказалось сразу несколько ключевых исполнителей. А вот Родри был точно главным игроком «Ман Сити» (особенно на фоне травм Холанна с Де Брейне) и сборной Испании, в составе которой стал лучшим футболистом Евро.

Вряд ли пункт о фейр-плей оказался единственным определяющим фактором в гонке Винисиуса и Родри. Но он точно сыграл значимую роль. И это посыл всему миру: мало показывать выдающиеся результаты на поле. Настоящий спортсмен — нечто большее.

Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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«Футбол сегодня проиграл». Как в «Реале» отреагировали на итоги «Золотого мяча»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 - : -
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 - : -
2.11 20:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
2.11 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 - : -
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
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