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«Все обсуждают мою одежду, забывая о том, что я футболист». Жюль Кунде — главный футбольный модник

Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
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Футболист «Барселоны» Жюль Кунде
Жюль Кунде.
Фото Getty Images
Икона стиля сборной Франции.

Жюль Кунде, возможно, самый неординарный футболист современности. Которого узнают не только в мире футбола, но и на красных ковровых дорожках. Все из-за дерзких образов и стиля одежды, которые отличают его от большинства игроков.

«Не то чтобы мне надоели разговоры об увлечении модой, но у меня такое чувство, что люди слишком много обсуждают мою одежду, забывая о том, что я вообще-то профессиональный игрок», — признавался Кунде.

О том, что Жюль — один из амбассадоров стиля в футболе, было известно давно. Но так массово обсуждать его вкус стали буквально несколько месяцев назад. Толчком послужило видео с прибытием сборной Франции на тренировочную базу перед Евро-2024. Все футболисты были одеты с иголочки, но вирусным ролик сделал Жюль Кунде — он приехал в сапогах на каблуках!

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Откуда он это взял?

Не секрет, что многие молодые футболисты обожают баскетбол и все, что его окружает. На матчах НБА замечали многих топовых игроков: Винисиуса, Трента Александра-Арнольда, даже главного тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолу. Кажется, увлечение Кунде могло начаться именно отсюда.

Важной частью освещения баскетбольных матчей является прибытие команд. Некоторые спортсмены из-за повышенного внимания журналистов стали серьезнее относиться к своему внешнему виду. Одна из икон стиля в НБА — Рассел Уэстбрук. Теперь такой человек есть и в футболе.

«Не секрет, что я люблю красиво одеваться. Я люблю моду, одежду и все, что с этим связано. Мне всегда нравилось наряжаться и хорошо выглядеть, когда я выхожу из дома, даже если я иду за хлебом», — признавался Жюль Кунде.

Еще одно из увлечений француза — рэп. Футболист сам подметил, что эта индустрия в музыке и мода тесно связаны.

Футболист «Барселоны» Жюль Кунде
Фото Federico Pestellini, Global Look Press

Развлечение или отвлечение?

Важно, что Кунде пока не давал поводов упрекнуть его в том, что он больше интересуется красивыми образами, а не футболом. Игрок регулярно выходит на поле в составе «Барселоны» и вызывается в сборную Франции. А этот сезон вообще начал ударно, став одним из ключевых фигур в обновленной «Барсе» Флика.

«Мода помогает мне духовно: это часть отдыха, который мне необходим, это мое хобби. Я исследую, обучаюсь. Это моя страсть», — уверял Кунде.

Неудивительно, что увлечение быстро переросло в бизнес — вместе со своим другом Оскаром футболист запустил бренд Homies From Paris. Все дизайны придумывает Кунде, а в роли моделей уже засветились Карим Бензема и Орельен Чуамени.

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Это он сам так одевается?

В интервью для парижского GQ Кунде признался, что все образы, в которых он выходит в люди, действительно создает самостоятельно. При этом не исключил, что однажды наймет и персонального стилиста — как многие другие футболисты.

Но пока полагается на свой вкус — так рождаются безумные сочетания. Жюль обожает экспериментировать и нередко мерит то, что видит в магазинах Барселоны. Свой стиль он охарактеризовал как «хамелеон» — просто потому, что в зависимости от настроения одевается то в строгие костюмы, то во что-то молодежное и яркое.

Правда, чтобы собрать такой же гардероб, придется потратиться, ведь Кунде всегда одет в дизайнерские вещи от Prada, Louis Vuitton, Balenciaga, Off-White и других люксовых брендов.

Футболист «Барселоны» Жюль Кунде
Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

На самом деле Кунде — скромник

Несмотря на дерзкий образ и появления на обложках глянцевых изданий, футболист уверяет: в жизни он довольно скромный и не любит внимания папарацци.

«Да, я выкладываю много фото, но это для меня что-то новое, — рассуждал он. — Я не люблю свои фотки. Я вообще нефотогеничный и стесняюсь камер. Стараюсь в себе это побороть, особенно когда делаю фотографии на улице. Сейчас это часть меня: я люблю красиво одеваться, соответственно, я пытаюсь этим делиться».

Кунде признается, что вдохновение приходит к нему отовсюду. Он считает свой стиль отражением собственного внутреннего мира. И такой подход наверняка конвертируется в игровые действия и креатив на поле.

Французу всего 25, но, кажется, Жюль давно определился, чем займется после завершения карьеры. Пока этого не случилось, защитник «Барсы» и сборной Франции еще не раз всех шокирует своими образами и нестандартным выбором одежды, который точно никого не оставит равнодушным.

Сборная Франции по футболу
ФК Барселона
Жюль Кунде
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