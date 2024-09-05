«Все обсуждают мою одежду, забывая о том, что я футболист». Жюль Кунде — главный футбольный модник
Жюль Кунде, возможно, самый неординарный футболист современности. Которого узнают не только в мире футбола, но и на красных ковровых дорожках. Все из-за дерзких образов и стиля одежды, которые отличают его от большинства игроков.
«Не то чтобы мне надоели разговоры об увлечении модой, но у меня такое чувство, что люди слишком много обсуждают мою одежду, забывая о том, что я вообще-то профессиональный игрок», — признавался Кунде.
О том, что Жюль — один из амбассадоров стиля в футболе, было известно давно. Но так массово обсуждать его вкус стали буквально несколько месяцев назад. Толчком послужило видео с прибытием сборной Франции на тренировочную базу перед Евро-2024. Все футболисты были одеты с иголочки, но вирусным ролик сделал Жюль Кунде — он приехал в сапогах на каблуках!
Откуда он это взял?
Не секрет, что многие молодые футболисты обожают баскетбол и все, что его окружает. На матчах НБА замечали многих топовых игроков: Винисиуса, Трента Александра-Арнольда, даже главного тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолу. Кажется, увлечение Кунде могло начаться именно отсюда.
Важной частью освещения баскетбольных матчей является прибытие команд. Некоторые спортсмены из-за повышенного внимания журналистов стали серьезнее относиться к своему внешнему виду. Одна из икон стиля в НБА — Рассел Уэстбрук. Теперь такой человек есть и в футболе.
«Не секрет, что я люблю красиво одеваться. Я люблю моду, одежду и все, что с этим связано. Мне всегда нравилось наряжаться и хорошо выглядеть, когда я выхожу из дома, даже если я иду за хлебом», — признавался Жюль Кунде.
Еще одно из увлечений француза — рэп. Футболист сам подметил, что эта индустрия в музыке и мода тесно связаны.
Развлечение или отвлечение?
Важно, что Кунде пока не давал поводов упрекнуть его в том, что он больше интересуется красивыми образами, а не футболом. Игрок регулярно выходит на поле в составе «Барселоны» и вызывается в сборную Франции. А этот сезон вообще начал ударно, став одним из ключевых фигур в обновленной «Барсе» Флика.
«Мода помогает мне духовно: это часть отдыха, который мне необходим, это мое хобби. Я исследую, обучаюсь. Это моя страсть», — уверял Кунде.
Неудивительно, что увлечение быстро переросло в бизнес — вместе со своим другом Оскаром футболист запустил бренд Homies From Paris. Все дизайны придумывает Кунде, а в роли моделей уже засветились Карим Бензема и Орельен Чуамени.
Это он сам так одевается?
В интервью для парижского GQ Кунде признался, что все образы, в которых он выходит в люди, действительно создает самостоятельно. При этом не исключил, что однажды наймет и персонального стилиста — как многие другие футболисты.
Но пока полагается на свой вкус — так рождаются безумные сочетания. Жюль обожает экспериментировать и нередко мерит то, что видит в магазинах Барселоны. Свой стиль он охарактеризовал как «хамелеон» — просто потому, что в зависимости от настроения одевается то в строгие костюмы, то во что-то молодежное и яркое.
Правда, чтобы собрать такой же гардероб, придется потратиться, ведь Кунде всегда одет в дизайнерские вещи от Prada, Louis Vuitton, Balenciaga, Off-White и других люксовых брендов.
На самом деле Кунде — скромник
Несмотря на дерзкий образ и появления на обложках глянцевых изданий, футболист уверяет: в жизни он довольно скромный и не любит внимания папарацци.
«Да, я выкладываю много фото, но это для меня что-то новое, — рассуждал он. — Я не люблю свои фотки. Я вообще нефотогеничный и стесняюсь камер. Стараюсь в себе это побороть, особенно когда делаю фотографии на улице. Сейчас это часть меня: я люблю красиво одеваться, соответственно, я пытаюсь этим делиться».
Кунде признается, что вдохновение приходит к нему отовсюду. Он считает свой стиль отражением собственного внутреннего мира. И такой подход наверняка конвертируется в игровые действия и креатив на поле.
Французу всего 25, но, кажется, Жюль давно определился, чем займется после завершения карьеры. Пока этого не случилось, защитник «Барсы» и сборной Франции еще не раз всех шокирует своими образами и нестандартным выбором одежды, который точно никого не оставит равнодушным.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|
2
|Атлетико
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
3
|Вильярреал
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|
4
|Реал
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
5
|Жирона
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
6
|Алавес
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|
8
|Сельта
|4
|2
|0
|2
|10-9
|6
|
9
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|2-2
|5
|
10
|Леганес
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
11
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|1-10
|4
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
13
|Р. Сосьедад
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
14
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
15
|Атлетик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
16
|Хетафе
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
17
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
18
|Севилья
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|
19
|Бетис
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|13.09
|22:00
|
Бетис – Леганес
|- : -
|14.09
|15:00
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|14.09
|17:15
|
Эспаньол – Алавес
|- : -
|14.09
|19:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|14.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|15.09
|15:00
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|15.09
|17:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|15.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|15.09
|22:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|16.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Антонио Мартинес
Алавес
|2
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|2
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|3
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1