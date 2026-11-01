Восемь голов за десять матчей: марокканский талант Забири разрывает Ла лигу и мечтает о «Барселоне»

А сегодня его «Расинг» встретится с «Реалом».

Чемпионат Испании. Ла лига. 11-й тур.

01 ноября, 18:15. El Sardinero (Сантандер)

Фантастический старт сезона

В рамках подготовки к домашнему ЧМ-2030 в Марокко организовали гигантскую скаутскую сеть, которая охватила всю Европу и работает в эмигрантской среде. С самыми талантливыми футболистами и их родителями начинают общаться еще в школьном возрасте. Это, впрочем, не означает, что ставка сделана исключительно на натурализацию — в североафриканской стране по-прежнему рождаются большие таланты.

Развивают их в знаменитой на континенте футбольной академии Мухаммеда VI. Она и раньше имела солидную репутацию, а после ЧМ-2022 стала почти знаком качества. На историческом для Марокко турнире место в четверке лучших сборных планеты добыли сразу четверо выпускников академии — столп обороны «Атласских львов» Агерд, один из ключевых игроков средней линии Унахи, ударный форвард Эн-Несири и резервный голкипер Тагнаути.

Сейчас в полный голос о себе заявляют более молодые выпускники. Хавбек Таргаллин стал заметной фигурой в «Фейеноорде», а 21-летний форвард Яссир Забири в этом сезоне разрывает испанский чемпионат. Перед стартом турнира новичок «Расинга», вернувшегося в высший дивизион после многолетнего отсутствия, признавался, что хочет забить 10 мячей. Половину плана он выполнил уже к пятому туру: начал с хет-трика против «Эльче», а продолжил дублем в ворота «Алавеса».

После десяти матчей у Забири восемь мячей, включая гол на «Камп Ноу». Каталонцы тогда размазали «Расинг» по газону (7:2), однако марокканцу винить себя было не в чем. Он вышел на замену и снова сделал свою работу. Да еще и в матче с командой, за которую мечтает играть.

«Моя цель — играть в «Барсе». Когда я был маленьким, мне очень нравилась «Барса». Моя семья поддерживала ее. Месси — легенда. А я смотрел в основном на Суареса, а также на Гризманна, чей профиль левши очень похож на мой», — рассказывал Яссир в одном из интервью.

Фото Global Look Press

Чемпион мира

«Это как сон, разворачивающийся прямо на глазах. Футбол был для меня всем с самого детства. Я учился, как и все дети, но мое сердце всегда принадлежало мячу», — эти слова Забири произнес год назад, вписав свое имя в историю африканского футбола. Естественно, вместе с партнерами по сборной, которые выиграли чемпионат мира в категории U-20. Но в той команде он был особенным.

Открыл счет в стартовом матче против Испании (2:0). Потом гарантировал победу над Бразилией и досрочный выход в плей-офф (2:1). В 1/8 финала его удар оказался победным в матче с Кореей (2:1). После этого Забири на пару матчей замолчал: словно копил силы и эмоции на финал с Аргентиной, где все решил его дубль (2:0).

«Когда я забил со штрафного, не мог поверить своим глазам. А второй гол... Я даже не помню, как праздновал!» — делился эмоциями Яссир и признавался, что это был очень непростой турнир, но он с помощью молитвы и благословения родителей двигался вперед, а Бог был с ним в этом испытании.

Кроме того, автор пяти голов и обладатель «Серебряного мяча» молодежного ЧМ не забывал о воспитавшей его академии. Говорил, что она изменила его жизнь, а воспитанники стали настоящей семьей. Причем в ней были старшие братья. Несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте, один из героев ЧМ-2022 Агерд во всем поддерживал Забири: «Он писал мне каждый день во время чемпионата мира. Его советы и поддержка были бесценны. Он настоящий образец для подражания».

Фото Global Look Press

В родной стихии

Покорение Европы марокканец начал летом 2024 года с Португалии, но надолго в «Фамаликане» не задержался. Первый сезон ушел на адаптацию. Игры в молодежке, появления на замену в главной команде и три гола за основу — один в чемпионате и два в Кубке Португалии. Год спустя статус Забири поменялся, но в чемпионате он успел провести только 12 матчей, в которых забил четыре гола.

Зимой 2026-го за звездой МЧМ пришел не пожалевший 10 миллионов евро «Ренн». По некоторым данным, еще два миллиона полагались португальцам в виде бонусов, но вряд ли до них дошло дело. Шесть выходов на замену и суммарно 42 минуты на поле — это была катастрофа. «Это не мой стиль. Мой стиль — это Испания или Португалия», — говорил потом футболист, отмечая большое количество единоборств в Лиге 1.

Аренда в «Расинг» стала спасением, и в Сантандере не могут нарадоваться на марокканца. После его победного гола в ворота «Эспаньола» в последнем туре (2:1) главный тренер Хосе Альберто Лопес не скупился на комплименты в адрес форварда: «Я обращаю внимание на то, что он командный игрок, который прессингует соперника и всегда продолжает работать на благо коллектива. Кроме того, он обладает исключительным талантом, который позволяет ему изменить ситуацию в любой момент. Это игрок, который прогрессирует, и тренировать его — одно удовольствие».

С тренерами, к слову, отношения у Забири складываются хорошо. После триумфа на МЧМ он очень тепло говорил про Мохамеда Уахби, отметив, что тот искоренил зависть в коллективе, прислушивался к футболистам и был очень близок к команде. А еще заметил, что надеется увидеть этого тренера в ведущих клубах или сборных. Потом Уахби исполнил одну из мечт Яссира, вызвав его в национальную команду на товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Это был аванс, и на мировое первенство молодой игрок не попал, но уже осенью он вышел в стартовом составе Марокко в матче отбора на Кубок Африки-2027.