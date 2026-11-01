Восемь голов за десять матчей: марокканский талант Забири разрывает Ла лигу и мечтает о «Барселоне»
Фантастический старт сезона
В рамках подготовки к домашнему ЧМ-2030 в Марокко организовали гигантскую скаутскую сеть, которая охватила всю Европу и работает в эмигрантской среде. С самыми талантливыми футболистами и их родителями начинают общаться еще в школьном возрасте. Это, впрочем, не означает, что ставка сделана исключительно на натурализацию — в североафриканской стране по-прежнему рождаются большие таланты.
Развивают их в знаменитой на континенте футбольной академии Мухаммеда VI. Она и раньше имела солидную репутацию, а после ЧМ-2022 стала почти знаком качества. На историческом для Марокко турнире место в четверке лучших сборных планеты добыли сразу четверо выпускников академии — столп обороны «Атласских львов» Агерд, один из ключевых игроков средней линии Унахи, ударный форвард Эн-Несири и резервный голкипер Тагнаути.
Сейчас в полный голос о себе заявляют более молодые выпускники. Хавбек Таргаллин стал заметной фигурой в «Фейеноорде», а 21-летний форвард Яссир Забири в этом сезоне разрывает испанский чемпионат. Перед стартом турнира новичок «Расинга», вернувшегося в высший дивизион после многолетнего отсутствия, признавался, что хочет забить 10 мячей. Половину плана он выполнил уже к пятому туру: начал с хет-трика против «Эльче», а продолжил дублем в ворота «Алавеса».
После десяти матчей у Забири восемь мячей, включая гол на «Камп Ноу». Каталонцы тогда размазали «Расинг» по газону (7:2), однако марокканцу винить себя было не в чем. Он вышел на замену и снова сделал свою работу. Да еще и в матче с командой, за которую мечтает играть.
«Моя цель — играть в «Барсе». Когда я был маленьким, мне очень нравилась «Барса». Моя семья поддерживала ее. Месси — легенда. А я смотрел в основном на Суареса, а также на Гризманна, чей профиль левши очень похож на мой», — рассказывал Яссир в одном из интервью.
Чемпион мира
«Это как сон, разворачивающийся прямо на глазах. Футбол был для меня всем с самого детства. Я учился, как и все дети, но мое сердце всегда принадлежало мячу», — эти слова Забири произнес год назад, вписав свое имя в историю африканского футбола. Естественно, вместе с партнерами по сборной, которые выиграли чемпионат мира в категории U-20. Но в той команде он был особенным.
Открыл счет в стартовом матче против Испании (2:0). Потом гарантировал победу над Бразилией и досрочный выход в плей-офф (2:1). В 1/8 финала его удар оказался победным в матче с Кореей (2:1). После этого Забири на пару матчей замолчал: словно копил силы и эмоции на финал с Аргентиной, где все решил его дубль (2:0).
«Когда я забил со штрафного, не мог поверить своим глазам. А второй гол... Я даже не помню, как праздновал!» — делился эмоциями Яссир и признавался, что это был очень непростой турнир, но он с помощью молитвы и благословения родителей двигался вперед, а Бог был с ним в этом испытании.
Кроме того, автор пяти голов и обладатель «Серебряного мяча» молодежного ЧМ не забывал о воспитавшей его академии. Говорил, что она изменила его жизнь, а воспитанники стали настоящей семьей. Причем в ней были старшие братья. Несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте, один из героев ЧМ-2022 Агерд во всем поддерживал Забири: «Он писал мне каждый день во время чемпионата мира. Его советы и поддержка были бесценны. Он настоящий образец для подражания».
В родной стихии
Покорение Европы марокканец начал летом 2024 года с Португалии, но надолго в «Фамаликане» не задержался. Первый сезон ушел на адаптацию. Игры в молодежке, появления на замену в главной команде и три гола за основу — один в чемпионате и два в Кубке Португалии. Год спустя статус Забири поменялся, но в чемпионате он успел провести только 12 матчей, в которых забил четыре гола.
Зимой 2026-го за звездой МЧМ пришел не пожалевший 10 миллионов евро «Ренн». По некоторым данным, еще два миллиона полагались португальцам в виде бонусов, но вряд ли до них дошло дело. Шесть выходов на замену и суммарно 42 минуты на поле — это была катастрофа. «Это не мой стиль. Мой стиль — это Испания или Португалия», — говорил потом футболист, отмечая большое количество единоборств в Лиге 1.
Аренда в «Расинг» стала спасением, и в Сантандере не могут нарадоваться на марокканца. После его победного гола в ворота «Эспаньола» в последнем туре (2:1) главный тренер Хосе Альберто Лопес не скупился на комплименты в адрес форварда: «Я обращаю внимание на то, что он командный игрок, который прессингует соперника и всегда продолжает работать на благо коллектива. Кроме того, он обладает исключительным талантом, который позволяет ему изменить ситуацию в любой момент. Это игрок, который прогрессирует, и тренировать его — одно удовольствие».
С тренерами, к слову, отношения у Забири складываются хорошо. После триумфа на МЧМ он очень тепло говорил про Мохамеда Уахби, отметив, что тот искоренил зависть в коллективе, прислушивался к футболистам и был очень близок к команде. А еще заметил, что надеется увидеть этого тренера в ведущих клубах или сборных. Потом Уахби исполнил одну из мечт Яссира, вызвав его в национальную команду на товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Это был аванс, и на мировое первенство молодой игрок не попал, но уже осенью он вышел в стартовом составе Марокко в матче отбора на Кубок Африки-2027.
А к своей второй цели Забири движется сам, с каждым матчем в Испании укрепляя собственный статус. Transfermarkt уже оценил прогресс, повысив стоимость игрока с 9 до 20 миллионов евро. Если марокканец выдержит взятый темп, в «Ренн» он вряд ли вернется. Далеко не факт, что, как в детских фантазиях, за ним придет «Барселона», но текущая заявка на переход в большой клуб впечатляет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|46-12
|30
|
2
|Атлетико
|11
|9
|1
|1
|22-8
|28
|
3
|Реал
|11
|9
|0
|2
|28-10
|27
|
4
|Бетис
|11
|7
|2
|2
|18-15
|23
|
5
|Реал Сосьедад
|11
|6
|1
|4
|20-20
|19
|
6
|Севилья
|11
|5
|2
|4
|17-19
|17
|
7
|Атлетик
|10
|4
|3
|3
|14-10
|15
|
8
|Депортиво
|11
|3
|5
|3
|15-14
|14
|
9
|Вильярреал
|11
|3
|3
|5
|15-15
|12
|
10
|Сельта
|11
|2
|6
|3
|10-10
|12
|
11
|Алавес
|11
|3
|3
|5
|15-17
|12
|
12
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|15-20
|12
|
13
|Хетафе
|11
|3
|3
|5
|8-16
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|2
|6
|13-14
|11
|
15
|Осасуна
|11
|3
|2
|6
|11-22
|11
|
16
|Расинг
|11
|3
|2
|6
|15-29
|11
|
17
|Эльче
|11
|2
|4
|5
|14-18
|10
|
18
|Леванте
|11
|2
|4
|5
|16-21
|10
|
19
|Валенсия
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
20
|Малага
|11
|0
|5
|6
|8-21
|5
|6.11
|23:00
|Севилья – Алавес
|- : -
|7.11
|16:00
|Малага – Расинг
|- : -
|7.11
|18:15
|Эспаньол – Депортиво
|- : -
|7.11
|20:30
|Осасуна – Атлетик
|- : -
|7.11
|23:00
|Валенсия – Реал
|- : -
|8.11
|16:00
|Эльче – Бетис
|- : -
|8.11
|18:15
|Реал Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|8.11
|20:30
|Сельта – Леванте
|- : -
|8.11
|20:30
|Вильярреал – Хетафе
|- : -
|8.11
|23:00
|Атлетико – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|12
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|8
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|9
|1
|3