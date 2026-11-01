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Яссир Забири: кто такой марокканский нападающий Расинга, забивший 8 голов в 10 матчах Ла лиги и мечтающий о Барселоне

Восемь голов за десять матчей: марокканский талант Забири разрывает Ла лигу и мечтает о «Барселоне»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Яссир Забири.
Фото Getty Images
А сегодня его «Расинг» встретится с «Реалом».
Чемпионат Испании. Ла лига. 11-й тур.
01 ноября, 18:15. El Sardinero (Сантандер)
Расинг
0:3
Реал

Фантастический старт сезона

В рамках подготовки к домашнему ЧМ-2030 в Марокко организовали гигантскую скаутскую сеть, которая охватила всю Европу и работает в эмигрантской среде. С самыми талантливыми футболистами и их родителями начинают общаться еще в школьном возрасте. Это, впрочем, не означает, что ставка сделана исключительно на натурализацию — в североафриканской стране по-прежнему рождаются большие таланты.

Развивают их в знаменитой на континенте футбольной академии Мухаммеда VI. Она и раньше имела солидную репутацию, а после ЧМ-2022 стала почти знаком качества. На историческом для Марокко турнире место в четверке лучших сборных планеты добыли сразу четверо выпускников академии — столп обороны «Атласских львов» Агерд, один из ключевых игроков средней линии Унахи, ударный форвард Эн-Несири и резервный голкипер Тагнаути.

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Сейчас в полный голос о себе заявляют более молодые выпускники. Хавбек Таргаллин стал заметной фигурой в «Фейеноорде», а 21-летний форвард Яссир Забири в этом сезоне разрывает испанский чемпионат. Перед стартом турнира новичок «Расинга», вернувшегося в высший дивизион после многолетнего отсутствия, признавался, что хочет забить 10 мячей. Половину плана он выполнил уже к пятому туру: начал с хет-трика против «Эльче», а продолжил дублем в ворота «Алавеса».

После десяти матчей у Забири восемь мячей, включая гол на «Камп Ноу». Каталонцы тогда размазали «Расинг» по газону (7:2), однако марокканцу винить себя было не в чем. Он вышел на замену и снова сделал свою работу. Да еще и в матче с командой, за которую мечтает играть.

«Моя цель — играть в «Барсе». Когда я был маленьким, мне очень нравилась «Барса». Моя семья поддерживала ее. Месси — легенда. А я смотрел в основном на Суареса, а также на Гризманна, чей профиль левши очень похож на мой», — рассказывал Яссир в одном из интервью.

Фото Global Look Press

Чемпион мира

«Это как сон, разворачивающийся прямо на глазах. Футбол был для меня всем с самого детства. Я учился, как и все дети, но мое сердце всегда принадлежало мячу», — эти слова Забири произнес год назад, вписав свое имя в историю африканского футбола. Естественно, вместе с партнерами по сборной, которые выиграли чемпионат мира в категории U-20. Но в той команде он был особенным.

Открыл счет в стартовом матче против Испании (2:0). Потом гарантировал победу над Бразилией и досрочный выход в плей-офф (2:1). В 1/8 финала его удар оказался победным в матче с Кореей (2:1). После этого Забири на пару матчей замолчал: словно копил силы и эмоции на финал с Аргентиной, где все решил его дубль (2:0).

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«Когда я забил со штрафного, не мог поверить своим глазам. А второй гол... Я даже не помню, как праздновал!» — делился эмоциями Яссир и признавался, что это был очень непростой турнир, но он с помощью молитвы и благословения родителей двигался вперед, а Бог был с ним в этом испытании.

Кроме того, автор пяти голов и обладатель «Серебряного мяча» молодежного ЧМ не забывал о воспитавшей его академии. Говорил, что она изменила его жизнь, а воспитанники стали настоящей семьей. Причем в ней были старшие братья. Несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте, один из героев ЧМ-2022 Агерд во всем поддерживал Забири: «Он писал мне каждый день во время чемпионата мира. Его советы и поддержка были бесценны. Он настоящий образец для подражания».

Фото Global Look Press

В родной стихии

Покорение Европы марокканец начал летом 2024 года с Португалии, но надолго в «Фамаликане» не задержался. Первый сезон ушел на адаптацию. Игры в молодежке, появления на замену в главной команде и три гола за основу — один в чемпионате и два в Кубке Португалии. Год спустя статус Забири поменялся, но в чемпионате он успел провести только 12 матчей, в которых забил четыре гола.

Зимой 2026-го за звездой МЧМ пришел не пожалевший 10 миллионов евро «Ренн». По некоторым данным, еще два миллиона полагались португальцам в виде бонусов, но вряд ли до них дошло дело. Шесть выходов на замену и суммарно 42 минуты на поле — это была катастрофа. «Это не мой стиль. Мой стиль — это Испания или Португалия», — говорил потом футболист, отмечая большое количество единоборств в Лиге 1.

Аренда в «Расинг» стала спасением, и в Сантандере не могут нарадоваться на марокканца. После его победного гола в ворота «Эспаньола» в последнем туре (2:1) главный тренер Хосе Альберто Лопес не скупился на комплименты в адрес форварда: «Я обращаю внимание на то, что он командный игрок, который прессингует соперника и всегда продолжает работать на благо коллектива. Кроме того, он обладает исключительным талантом, который позволяет ему изменить ситуацию в любой момент. Это игрок, который прогрессирует, и тренировать его — одно удовольствие».

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С тренерами, к слову, отношения у Забири складываются хорошо. После триумфа на МЧМ он очень тепло говорил про Мохамеда Уахби, отметив, что тот искоренил зависть в коллективе, прислушивался к футболистам и был очень близок к команде. А еще заметил, что надеется увидеть этого тренера в ведущих клубах или сборных. Потом Уахби исполнил одну из мечт Яссира, вызвав его в национальную команду на товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Это был аванс, и на мировое первенство молодой игрок не попал, но уже осенью он вышел в стартовом составе Марокко в матче отбора на Кубок Африки-2027.

А к своей второй цели Забири движется сам, с каждым матчем в Испании укрепляя собственный статус. Transfermarkt уже оценил прогресс, повысив стоимость игрока с 9 до 20 миллионов евро. Если марокканец выдержит взятый темп, в «Ренн» он вряд ли вернется. Далеко не факт, что, как в детских фантазиях, за ним придет «Барселона», но текущая заявка на переход в большой клуб впечатляет.

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ФК Расинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2
 Атлетико 11 9 1 1 22-8 28
3
 Реал 11 9 0 2 28-10 27
4
 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5
 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6
 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7
 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8
 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9
 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
10
 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11
 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
12
 Р. Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
13
 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
14
 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15
 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16
 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17
 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
18
 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
19
 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20
 Малага 11 0 5 6 8-21 5
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36 тур
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38 тур
6.11 23:00 Севилья – Алавес - : -
7.11 16:00 Малага – Расинг - : -
7.11 18:15 Эспаньол – Депортиво - : -
7.11 20:30 Осасуна – Атлетик - : -
7.11 23:00 Валенсия – Реал - : -
8.11 16:00 Эльче – Бетис - : -
8.11 18:15 Реал Сосьедад – Р. Вальекано - : -
8.11 20:30 Сельта – Леванте - : -
8.11 20:30 Вильярреал – Хетафе - : -
8.11 23:00 Атлетико – Барселона - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 15
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 12
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 10
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 7
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 5
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 5
И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 6 1 1
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 8 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 9 1 3
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