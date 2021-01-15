Они будут решать будущее Месси. Кто претендует на должность президента «Барсы»

Новым боссом сине-гранатовых может стать один из трех кандидатов.

Кто претендует на должность

Предоставить необходимое для участия в выборах число подписей сосьос (членов клуба) смогли три человека — Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Лапорта сумел собрать 10 272 подписей в свою поддержку (9625 были признаны действительными), Фонт — 4713 (4431 действительных), Фрейша — 2882 подписи (2634 действительных).

Еще шесть человек, намеревавшихся баллотироваться на пост президента «Барсы», — Агусти Бенедито, Хави Вилахоана, Хорди Фарре, Луис Фернандес Ала, Пере Риера и Эмили Рузод — не смогли пройти процедуру предварительного отсева.

Кто это такие

48-летний Фонт — соучредитель и генеральный директор транснациональной компании Delta Partners, специализирующейся на услугах стратегического консалтинга, корпоративных финансах и инвестициях в телекоммуникационном, медиа- и технологическом секторах, а также соучредитель и директор газеты Ara.

Фонт давно связан с «Барселоной», имел отношение к выборам президента в 2010 и 2015 годах, однако не выставлял свою кандидатуру. Нынешнюю избирательную кампанию начал еще в 2018-м под лозунгом «Да будущему». В команду Фонта входит Тони Надаль — дядя и многолетний тренер знаменитого теннисиста Рафаэля Надаля.

58-летний профессиональный юрист Лапорта уже возглавлял «Барселону» в 2003-2010 годах и сейчас, судя по количеству подписей, стал фаворитом предстоящих выборов. Его лозунг — «Мы любим «Барсу». В декабре разместил огромный баннер в Мадриде в 150 метрах от «Сантьяго Бернабеу» со своим портретом и надписью «Ты же хочешь снова увидеть меня».

52-летний юрист Фрейша уже баллотировался на пост президента «Барселоны» в 2015 году, но тогда занял только четвертое место. Его лозунг — «Верный «Барсе». Фрейша входил в совет директоров «Барселоны» при Лапорте, Сандро Росселе и Жозепе Бартомеу.

Что они предлагают

Фонт намерен утвердить экс-капитана «Барселоны» Хави на посту так называемого генерального менеджера. Спортивным директором станет Хорди Кройф — сын легендарного Йохана Кройфа, в качестве игрока выступавший за каталонцев и «Манчестер Юнайтед». Должность получит и Жоан Вила — один из бывших руководителей молодежного сектора, человек, запустивший карьеры Хави и Карлеса Пуйоля.

Бизнес-план Фонта включает в себя новые источники дохода, такие как аудиовизуальный контент и киберспорт.

Лапорта — убежденный кройфист. «С этой философией мы снова начнем побеждать. У нас есть победный боевой дух, и мы будем очень много работать, чтобы «Барса» снова стала приносить радость», — говорит он. Лапорта утверждает, что у него очень хорошие отношения с Лео Месси, и убежден, что сохранение аргентинца в команде — один из главных приоритетов.

Что касается экономической политики, то Лапорта хочет выпустить долговые облигации. Благодаря этому «Барселона» могла бы получить остро необходимую ей сейчас ликвидность.

Фрейша хочет вернуть клубу утраченные, как он считает, ценности. В том числе возродить пошатнувшиеся позиции Ла Масии — академии «Барселоны». В случае его избрания спортивным директором станет Луис Каррерас. Фрейша — противник возвращение Неймара.

«Неймар соответствует всем методологическим параметрам, но есть много других характеристик, которые он не продемонстрировал во время пребывания в клубе», — считает он.

Что касается Месси, то Фрейша намерен обсудить с аргентинцем его будущее в «Барселоне».

«Лео знает, как обстоят дела в клубе. Он ставит «Барсу» превыше всего, хочет играть здесь и добиваться успеха. Если я стану президентом, то знаю, что скажу ему, и прежде всего я буду его слушать», — сказал он.

Еще одна важная идеи Фрейша — строительство нового стадиона.

Когда пройдут выборы

Голосование намечено на 24 января. Однако в пятницу, 15 января, сине-гранатовые объявили о переносе выборов на неопределенный срок из-за коронавируса.