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Три отбитых пенальти за матч! Вратарь «Жироны» — герой дня

Вратарь «Жироны» Гассанига отбил три пенальти в матче против «Атлетика»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Пауло Гассанига.
Фото Global Look Press
Пауло Гассанига принес команде победу.

В матче 10-го тура ла лиги «Жирона» обыграла «Атлетик» (2:1), прервав шестиматчевую серию без побед во всех турнирах. Главным героем встречи стал голкипер каталонского клуба Пауло Гассанига, который отбил три пенальти от трех разных игроков баскской команды.

Фантастическая игра

Первый пенальти аргентинец отбил на 28-й минуте. При счете 0:0 Алекс Беренгер подошел к мячу и провально использовал свою попытку — несильно ударил вправо, не направив мяч близко к штанге. Гассанига угадал направление и без проблем поймал мяч. А спустя 11 минут «Жирона» вышла вперед. Пришедший летом Ясер Асприлья открыл счет благодаря ошибке вратаря «Атлетика» Алекса Падильи.

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«Атлетик» отыгрался спустя две минуты благодаря голу Ойана Сансета, а на исходе часа игры получил шикарную возможность выйти вперед — еще один пенальти в ворота «Жироны». На этот раз к мячу подошел лидер «львов» Иньяки Уильямс: его пинок низом по центру Гассанига отбил ногами.

Игра продолжилась, но спустя несколько десятков секунд снова остановилась — ВАР сообщил главному арбитру о нарушении со стороны Пауло, который покинул линию ворот до удара Уильямса. Хуан Луис Пулидо Сантана указал исполнить 11-метровый заново, и к мячу на этот раз подошел ветеран «Атлетика» Андер Эррера. Полузащитник тоже провалил попытку — вяло пробил примерно по центру в ноги завалившемуся в угол аргентинцу.

Сколько у Гассаниги отбитых пенальти за карьеру

Пауло отразил три 11-метровых за игру, хотя в протокол вошло два, ведь один из них был перебит. До матча с «Атлетиком» у 28-летнего голкипера было шесть отбитых пенальти, причем предыдущий сейв он сделал за четыре дня до игры с басками — 2 октября Пауло не позволил забить Аясэ Уэде в первом тайме матча Лиги чемпионов с «Фейеноордом», хотя это не помогло каталонцам победить (2:3).

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До этого Гассанига взял по одному пенальти в двух предыдущих сезонах ла лиги — он выступает за «Жирону» с розыгрыша-2022/23. Еще раньше аргентинец строил карьеру в Англии, где отбил один 11-метровый в АПЛ за «Тоттенхэм». Еще по одному пенальти Пауло взял в четвертом английском дивизионе за «Джиллингем» и в молодежной премьер-лиге за вторую команду «Саутгемптона». Пропускал с точки он куда чаще — 31 раз.

Сама «Жирона» вырвала победу благодаря пенальти

После быстрого обмена голами на финише первого тайма команды долго не могли забить еще. Лишь на 9-й компенсированной ко второму тайму минуте 37-летний нападающий Кристиан Стуани вырвал для «Жироны» победу. Причем уругваец забил с пенальти.

«Жирона» после девяти туров идет в ла лиге лишь на 11-й строчке, набрав 12 баллов. «Атлетик» находится выше — с 14 баллами идет на шестом месте.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Жирона
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