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Глупо ломал руки, вылетел из «Арсенала» из-за курения, внезапно вернулся в футбол. Удивительный путь Щенсны

Вратарь Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной»
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Футболист Войцех Щенсны в составе сборной Польши по футболу
Футболист Войцех Щенсны подписал контракт с «Барселоной».
Фото Getty Images
Скоро должен стать игроком основы «Барсы».

Когда в первом туре стартовавшей Лиги чемпионов вратарь «Арсенала» Давид Райя совершил невероятный двойной сейв в матче с «Аталантой», фанатам лондонского клуба тут же пришли на память события 12-летней давности. Весной 2012 года «Арсенал» в статусе претендента на топ-4 приехал в гости к «Ливерпулю» на «Энфилд», где почти весь матч отбивался от атак Суареса и компании. Но в итоге не только выстоял, но и сумел победить — в первую очередь благодаря гениальному Робину ван Перси, который проводил лучший сезон в жизни.

Не менее важным фактором успеха стала игра вратаря Войцеха Щенсны — как и Райе 12 лет спустя, ему удался удивительный двойной сейв. Сперва Войцех отбил пенальти в исполнении Дирка Кюйта, а затем справился и с добиванием. Щенсны на тот момент не исполнилось даже 22 лет. Фанаты «Арсенала» были уверены: судьба подарила им надежного вратаря на долгие годы.

До двойного сейва был двойной перелом — но Щенсны справился с ужасной травмой

Путь поляка в стартовый состав «Арсенала» сопровождался не просто базовыми, а по-настоящему суровыми трудностями. В 2008 году юный голкипер занимался со штангой в спортзале и умудрился сломать сразу две руки — ни больше ни меньше, трагедия для футболиста его позиции.

«Я был в тренажерном зале и делал приседания со штангой, — вспоминал Войцех. — После того как я потерял равновесие, весь вес упал на обе руки и сломал каждую из них. Поначалу все выглядело даже забавно. Тогда со мной в тренажерном зале находилось еще несколько людей, которые сказали мне потом, что начали смеяться, пока не увидели, что обе мои руки сломаны».

Сейчас он называет тот период самым тяжелым в жизни. Еще бы: переезд подростком из Варшавы в Лондон; надежды Арсена Венгера, бременем свалившиеся на юные плечи; и тут же — жуткая травма... Пришлось доставать из широких штанин стойкость духа: «Я не мог делать тех вещей, которые делают нормальные, здоровые люди. Я терял кондиции во многих пунктах, но никогда не сомневался, что избавлюсь навсегда от этой проблемы. Вера, что я вернусь и стану хорошим вратарем, не давала мне отчаиваться».

Войцех Щенсны. Щенсны — в «Барселоне» до конца сезона. Войцех возобновил карьеру ради каталонского клуба

Залечив переломы, Щенсны отправился в аренду в «Брентфорд» — покорять третью лигу. И там оказался настолько хорош, что тренер «пчел» Энди Скотт лишь рассыпался поляку в комплиментах: «Он бы не затерялся не только в чемпионшипе, но и в АПЛ. Он достиг того уровня, когда удивление вызывает не сейв, а его отсутствие».

Шло лето 2010-го, и в воротах «Арсенала» на месте толкового голкипера зияла дыра. Все три жарких месяца в прессе циркулировали слухи, что Венгер вот-вот разобьет копилку и подпишет в команду надежного австралийца Марка Шварцера. Тем не менее к старту чемпионата новый вратарь не был куплен, и первым номером так и остался ветеран Мануэль Альмуния — вечное несуразное напоминание о финале Лиги чемпионов-2006, в котором именно из-за ошибки испанца «Арсенал» отдал титул «Барселоне».

В спину Мануэлю между тем дышал не Щенсны, а его соотечественник Лукаш Фабьянски. Казалось, что ловить в такой ситуации Войцеху нечего: лучше уйти в еще одну аренду, чем надеяться выбить из основы сразу двух конкурентов. Но жизнь, как известно, — лучший драматург, и события в сезоне-2010/11 начали развиваться по идеальному для Щенсны сценарию.

Сперва из состава надолго пропал Альмуния — официально из-за травмы руки, но, скорее всего, из-за его ужасного выступления. Место в старте досталось Фабьянски, и он справлялся со своими обязанностями более-менее сносно, хотя и чувствовалось: Лукашу недостает характера, леманновского стержня, чтобы выступать за топ-клуб. Дальнейшая карьера Фабьянски в АПЛ это только подтвердит.

Голкипер «Арсенала» Войцех Щенсны во время матча с «Манчестер Юнайтед» декабрь 2010 года
Голкипер «Арсенала» Войцех Щенсны в матче с «Манчестер Юнайтед» в декабре 2010 года.
Фото Getty Images

Дебют на «Олд Траффорд», матч с «Барсой» и очищение «Бирмингемом»

В декабре 2010-го Щенсны впервые вышел в основе на матч АПЛ — словно в кино, Фабьянски получил травму перед встречей с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Увидев стартовые протоколы, часть северолондонской публики затрепетала от страха. Неизвестно, как психика молодого вратаря отреагирует на дебют в такой обстановке — на великом стадионе, против банды сэра Алекса Фергюсона поздним вечером промозглого понедельника.

Но вместо неуверенного юнца ворота «Арсенала» вышел защищать невозмутимый мужчина — Щенсны не повел и бровью при виде Уэйна Руни, Нани и других манчестерских звезд. «Арсенал» в итоге минимально проиграл (0:1), но Войцех заслужил максимально комплиментарные отзывы от экспертов и фанатов. И даже помешал Руни забить пенальти: Уэйн сам запулил мячом выше, но лапищи поляка, которыми он, как Гремучая ива ветками, размахивал перед 11-метровым, явно смутили великого форварда.

Уже через два месяца «Арсенал» было тяжело представить без Щенсны; впервые после Йенса Леманна в воротах команды Венгера появился голкипер с харизмой. 16 февраля 2011-го «канониры», вопреки всем ожиданиям, обыграли «Барселону» Гвардиолы в 1/8 ЛЧ — празднуя тот самый гол Аршавина, Щенсны рухнул на газон «Эмирейтс». Факт, что еще полгода назад его имя было известно лишь польским журналистам, с трудом поддавался логическому осмыслению.

Через 11 дней после матча с «Барсой» Войцеха поджидал второй переломный момент в карьере. «Арсеналу» предстоял финал Кубка английской лиги с никудышным соперником в лице «Бирмингема» — прекрасный шанс прервать шестилетнюю бестрофейную засуху. Финал обернулся кошмаром: на предпоследней минуте основного времени Щенсны на пару с Лораном Косьельни подарил мяч, а вместе с ним и победный гол Обафеми Мартинсу, только-только приехавшему в аренду в «Бирмингем» из казанского «Рубина».

Многие фанаты «Арсенала» до сих говорят, что это их самое травматичное воспоминание: внезапный триумф ненавистного «Бирмингема», шлепок кого-то из соперников по растерянной голове Косьельни... Из молодых вратарей многие после такой ошибки потеряли бы уверенность и спокойный сон — но не Щенсны. Вплоть до конца сезона он демонстрировал стабильную игру, и ни о каком Марке Шварцере в связи с «Арсеналом» СМИ больше не заикались.

Голкипер «Арсенала» Войцех Щенсны (справа) и защитник «Барселоны» Дани Алвес в матче 16 февраля 2011 года.
Голкипер «Арсенала» Войцех Щенсны (справа) и защитник «Барселоны» Дани Алвес в матче 16 февраля 2011 года.
Фото Getty Images

Карьеру Войцеха в Англии загубила одна сигарета — Венгер был в бешенстве

Последующие три сезона в романе Щенсны с северным Лондоном станут годами гармонии. После ухода Альмунии Войцех наденет футболку с первым номером и закрепится в статусе одного из любимцев местной публики — особенно после массового исхода звезд, начиная от Сеска Фабрегаса и заканчивая Ван Перси. «Арсенал» в 2014 году наконец прервет трофейный голод, а Щенсны в том же сезоне разделит «Золотую перчатку» АПЛ с Петром Чехом. Трансферы Месута Озила и Алексиса Санчеса возродят надежду, что Венгер вновь поведет «канониров» в бой за титулом.

Войцех Щенсны (справа) может заменить травмированного Марка-Андре тер Штегена. «Барселона» сделала мощный ход после потери тер Штегена. Но сможет ли Щенсны заменить немца?

Частично эти чаяния окажутся не напрасными: в сезоне-2015/16 «Арсенал» впервые со времен Патрика Виейра финиширует в лиге вторым, но все же уступит чемпионство удивительному «Лестеру». Сам Щенсны, впрочем, на тот момент уже будет игроком «Ромы» — его карьеру в Англии оборвет даже не один неудачно сыгранный матч, а одна не вовремя выкуренная сигарета.

О пристрастии Войцеха к никотину в «Арсенале» знали давно, но предпочитали закрывать глаза. Все-таки и много бегать поляку было не нужно, да и сам Венгер долгое время не расставался с папиросами — бросил пагубную привычку лишь после просьбы дочери. Однако 1 января 2015 года воедино совпали два фактора: две грубые ошибки Щенсны привели к поражению «Арсенала» от «Саутгемптона» (0:2), а после матча пришедший в раздевалку Арсен застукал Войцеха за курением.

Такой наглости мэтр стерпеть не мог, к тому же за полгода до описываемых событий «Арсенал» подписал в команду мощного конкурента для Щенсны — вратаря сборной Колумбии Давида Оспину. В итоге до конца сезона новичок вытеснит поляка из основы, а летом на «Эмирейтс» переберется еще и Петр Чех. Из АПЛ Щенсны исчезнет настолько же стремительно, насколько в свое время в нее ворвался.

Удивительно, но даже тот злополучный новогодний инцидент не пробудил в Войцехе желания отказаться от курения. Это — еще один оттенок его сильного, но сложного характера: всегда оставаться собой, и после дикой ошибки в финале, и после справедливой выволочки от Арсена. Спокойствие удава, так необходимое вратарю.

Футболист Войцех Щенсны в составе «Барселоны» во время матча с «Севильей» 20 октября 2024 года
Футболист Войцех Щенсны на разминке «Барселоны» перед матчем с «Севильей» 20 октября 2024 года.
Фото Getty Images

Этой осенью Щенсны, уже объявлявший о завершении карьеры, неожиданно всплыл в «Барселоне». Тяжелая травма Марка-Андре тер Штегена подарила прекрасную возможность провести свой последний танец.

«Если бы месяц назад мне сказали, что я буду играть за «Барсу», я бы смеялся не переставая, — рассуждает поляк о выпавшем ему шансе. — Можно думать, воображать, планировать... Но вот оно. И ты спрашиваешь себя: «Могу ли я сказать «нет» «Барсе»?» И ответ таков: ты не можешь сказать «нет». Если ты говоришь «нет» «Барсе», значит, у тебя нет ни яиц, ни достаточно смелости для такого вызова. У тебя нет на это мужества. У меня все еще есть страсть, я нахожусь на должном уровне, и именно поэтому я согласился».

Ламин Ямаль осудительно смотрит на Марка-Андре тер Штегена.
Фото Скриншот трансляции

На берегу кажется, что в «Барселоне» сделали правильный выбор: найти среди свободных агентов вратаря лучше, чем Щенсны, было бы проблематично. А после недавних ляпов тер Штегена, которого Ламин Ямаль наградил презрительным взглядом, Войцех — с его стойкостью, с его историей за плечами — и вовсе выглядит качественной кандидатурой. Может быть, не просто до окончания сезона.

Борис Елкин

Войцех Щенсны
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2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
8
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
9
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13
 Севилья 10 3 3 4 10-15 12
14
 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
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 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
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 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
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 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
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 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
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18.10 22:00
Алавес – Вальядолид
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Атлетик – Эспаньол
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Осасуна – Бетис
 1 : 2
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Жирона – Р. Сосьедад
 0 : 1
19.10 22:00
Сельта – Реал
 1 : 2
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Мальорка – Р. Вальекано
 1 : 0
20.10 17:15
Атлетико – Леганес
 3 : 1
20.10 19:30
Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
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