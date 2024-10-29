Полная хронология.

28 октября прошла одна из самых скандальных церемоний «Золотого мяча» в истории. Награду получил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри — хотя многие, включая мадридский «Реал», ожидали победы бразильского вингера Винисиуса. Инфополе полыхает до сих пор — и, кажется, полыхать будет еще долго. Что же окружало всю эту историю?

«Реал» действительно узнал все в последний момент?

Похоже, да. Долгое время победитель «Золотого мяча» был секретом Полишинеля — итоги были известны глубоко заранее, про счастливчика снимали фильм и показывали его прямо на награждении. Результаты часто утекали в прессу, поэтому интриги вокруг приза от France Football почти не было — но не в этот раз.

В 2024 году журнал решил поменять подход — о возможном победителе до последнего не знали не только клубы, но даже большая часть редакции. Но каким-то образом информация о победе Родри все же просочилась к «Манчестер Сити» еще в воскресенье — и англичане, если верить The Athletic, рассказали обо всем «Королевскому клубу».

«Реал» хотел отправить на церемонию вручения «Золотого мяча» директора по связям клуба Эмилио Бутрагеньо. Фото Global Look Press

«Реал» хотел отправить одного делегата. Но решил устроить полный бойкот

Известие о том, что Винисиус пролетает мимо «Золотого мяча», стало трагедией и неожиданностью. По данным вышеупомянутого издания, в «Реале» были убеждены, что бразилец получит награду. Однако, вопреки слухам, даже провал Винисиуса в голосовании не стал окончательной причиной не ехать на церемонию — дело в другом.

В «Реале» посчитали, что если не бразилец, то Дани Карвахаль должен был забрать награду — такой же победитель Евро, как и Родри. Но этого не произошло, и сливочные посчитали это оскорблением со стороны УЕФА. «Если Винисиус не проходит по критериям, по ним должен был пройти Карвахаль. Так как этого не случилось, мы сделали вывод, что на «Золотом мяче» нас не уважают. А нас не будет там, где нас не уважают», — цитирует The Athletic источника в клубе.

Кроме того, мадридцев раздражало, что France Football совершенно не шел на контакт. Судя по всему, в издании отказались подтверждать имя победителя, и «Реал» окончательно решил бойкотировать гала-концерт. Причем, по информации того же издания, дело не столько в солидарности с Винисиусом (хотя и в ней, конечно, тоже), а в нежелании выглядеть глупо на церемонии. Совет директоров решил, что времени на достойную подготовку к такому сценарию недостаточно — и «Реал» остался в Испании.

Однако, так как мадридцам полагалось множество других наград, изначально функционеры хотели отправить в Париж Эмилио Бутрагеньо, директора по связям. Но в понедельник от задумки отказались и решили сделать игнор премии тотальным.

Винисиус Жуниор. Фото AFP

Винисиус очень верил в победу — и теперь считает, что проиграл из-за расизма

Глубину разочарования проигравшего бразильца сложно представить. Винисиус не сомневался в собственной победе настолько, что во время провального класико (0:4) дерзко ответил дразнившему его Гави, если верить El Chiringuito: «Да-да, четыре гола. Но в понедельник я еду за «Золотым мячом».

Более того, бразилец забронировал ресторан в Париже, пригласил гостей из Бразилии и планировал подарить всем дорогие часы Rolex в честь победы. Правда, по количеству визитеров есть расхождения — по данным разных изданий, Вини планировал пригласить от 20 до 100 человек. В любом случае, торжество планировалось дорогое и массовое — и, конечно, его отмена наверняка больно ударила по самолюбию.

К масштабному празднованию готовился не только Вини, но и его спонсор — компания Nike. Бренд подготовил особенные бутсы в честь победы и планировал открыть бутик в центре Мадрида. Кроме того, по данным Marca, Nike после триумфа вингера «Реала» хотел покрыть золотым цветом собственный магазин в столице Испании. Но теперь планы придется корректировать.

Вишенка на этом горьком торте Винисиуса — облом его плана мести «Валенсии». 2 ноября «Реал» отправится на «Месталью», где в 2023 году бразилец попал в расистский скандал. Тогда болельщики всю игру его мощно оскорбляли — дошло до того, что Жуниор расплакался прямо на поле и хотел покинуть Испанию, а заступаться за него пришлось президенту Бразилии. После получения «Золотого мяча» Вини планировал привезти награду на скандальную арену и умыть хейтеров — но план мести провалился.

В целом, вся ситуация подкосила бразильца — по данным испанских медиа, о победе Родри ему через WhatsApp сообщил лично президент «Реала» Флорентино Перес. В этот момент игрок был абсолютно подавлен. Но позднее все же нашел силы обратиться к общественности и оставил загадочное послание. «Я сделаю это еще 10 раз, если потребуется. Они не готовы», — написал Винисиус в социальных сетях.

Мало кто понял месседж — однако позднее окружение футболиста объяснило, что речь идет о борьбе с расизмом. По данным Reuters, Винисиус считает, что его оставили без награды как раз по этой причине — но готов бороться дальше. Остается пожелать ему удачи и не забывать доказывать и на поле тоже — за борьбу с расизмом «Золотой мяч» точно не дадут.