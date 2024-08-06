Роналду все еще влияет на «Реал». Особенно на Винисиуса
Роналду покинул Мадрид больше пяти лет назад, но все еще оказывает влияние «Реал». Мы видели, как на презентации Килиан Мбаппе повторил скандирование «1,2,3 — Hala Madrid!», которое Криштиану использовал в далеком 2009 году. Еще один новичок сливочных Эндрик признался, что португалец был его кумиром, поэтому он с детства мечтал играть за этот клуб.
Но самое большое влияние Роналду оказал на Винисиуса. Помните, каким был бразилец в самом начале своего пути в «Реале»? Проблемы с менталкой и «физикой», постоянное желание идти в дриблинг и огромное количество загубленных моментов.
В октябре 2020-го французские журналисты прочитали по губам разговор Бензема и Менди в перерыве матча Лиги чемпионов между менхенгладбахской «Боруссией» и «Реалом». Нападающий умолял: «Брат, не давай ему пас. Богом клянусь, он играет против нас».
Сейчас Винисиус — один из лидеров «Реала», суперпрофи и один из главных претендентов на «Золотой мяч». Личный тренер, особая диета, психолог и море современного оборудования дома. И в этом огромная заслуга Криштиану. Бразилец взял на вооружение методику Роналду.
Тренировки и питание
Все началось весной 2020-го, в самый разгар пандемии. На карантине Винисиус нанял личного тренера Тьяго Лобо — он работал в молодежных сборных Бразилии и «Сантосе», а затем индивидуально тренировал Неймара и Маркиньоса. Лобо придумал для вингера программу, основанную на методике Роналду.
Вини занимался в зале по три часа. Кроме того, поменялось питание — теперь он начал делать акцент на рыбе и овощах, практически полностью убрав сладкое.
Личный повар Винисиуса, кажется, предусматривает вообще всё. Например, после выездного матча с «Челси» в Лиге чемпионов он подал футболисту завтрак с повышенным содержанием витамина C. При его приготовлении учитывался перепад температур в столицах Испании и Англии, а также ночной перелет.
Бразилец развил мускулатуру тела и снизил индекс жира, вернувшись после карантина более скоростным и мощным игроком, при этом не потеряв в ловкости и подвижности, которые для него крайне важны. Мы увидели Вини, который следует режиму Роналду времен его последнего этапа в Мадриде.
Еще у Винисиуса появилась вилла с просторным тренажерным залом, небольшим футбольным полем и комнатой для восстановления с криокамерой. Издание Globo писало, что такого оборудования, как дома у бразильца, нет в некоторых клубах бразильской серии А.
Неудивительно, что теперь Винисиус считается одним из претендентов на «Золотой мяч». В своем режиме он учитывает каждую мелочь. А главное — это передается всей команде. Недавно издание As опубликовало материал, в котором рассказало, что на методики Роналду в «Реале» ориентируется не только Винисиус, но и Орельен Тшуамени, Родриго и Арда Гюлер. Это касается питания, отдыха и работы в отпуске. Стремление к росту и серьезное отношение к тренировкам — то, что молодое поколение перенимает у Криштиану. И это — огромное наследие.
Перфекционизм Роналду
В таком клубе, как «Реал», на тебя всегда оказывается огромное давление. А в случае с Винисиусом оно приобрело масштабный характер. Как только не издевались над бразильцем, когда он не мог попасть в створ ворот с нескольких метров.
В августе 2021-го Винисиус начал работать с психологом, чтобы лучше справляться с вниманием со стороны. Они вместе искали причины промахов и учились правильно реагировать на критику и проявление ненависти.
Результат пришел быстро. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить статистику Вини. Сезон-2020/21 — 6+7 в 49 матчах, сезон-2021/22 — 22+20 в 52 играх. Именно с этого периода бразилец расцвел в «Реале». Теперь он не набирает меньше 35 голевых действий за сезон — это топ-результат.
Винисиус Жуниор — самый обсуждаемый игрок ла лиги прямо сейчас. И дело тут в не совсем футбольных вещах. Он любит провоцировать соперников не только на поле, но и за его пределами. За это оппоненты сознательно лупят его по ногам, а болельщики оскорбляют и демонстративно вешают куклы в его футболках.
Нынешний Вини без проблем справляется с этим, он окреп не только физически, но и ментально.
Нападающий воодушевляется перфекционизмом Роналду и его голодом до постоянного самосовершенствования. Ему стало мало нынешних успехов и побед — он хочет становиться только лучше и выигрывать еще больше трофеев.
Вот эта рабочая этика и маниакальное стремление к успеху — главное наследие Криштиану в «Мадриде», которое теперь будет передаваться из поколения в поколение.
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|Реал
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2
|Барселона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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12
|Хетафе
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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|15.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
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|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
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Мальорка – Реал
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|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
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|19.08
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Вильярреал – Атлетико
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