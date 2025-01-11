Винисиус хочет купить клуб из Португалии. Сделку ведет агентство Jay-Z
По информации нескольких источников, Винисиус Жуниор присматривается к покупке футбольного клуба. Лидер «Реала» выбирает среди представителей второго португальского дивизиона. Своя команда есть у его партнера Килиана Мбаппе, а также у других футболистов.
Откуда известно о заинтересованности Винисиуса
Инсайд подтвердили несколько источников. По данным ESPN со ссылкой на информатора, близкого к футболисту, Винисиус анализирует возможность покупки клуба из второй лиги Португалии: там выступают 18 команд, правда, две из них — вторые составы «Порту» и «Бенфики». Ранее эти данные сообщил журналист Роберто Антолин в эфире испанского радио Cadena COPE.
Куда более конкретную информацию вскрыло бразильское медиа UOL: Винисиус готов инвестировать около 10 миллионов евро в покупку команды «Алверка», которая только в этом сезоне прорвалась во второй дивизион после двух лет в третьей лиге. До этого клуб почти 20 лет вообще не выступал на профессиональном уровне из-за проблем с финансированием, играя в чемпионате Лиссабона. Сейчас «Алверка» идет на восьмой строчке. Также источник сообщил о возможности покупки клуба «Лейшойнш».
Португальская A Bola рассказала еще больше подробностей. Газета подтвердила интерес Винисиуса к «Алверке» и сообщила, что переговоры завершатся в ближайшие несколько дней. Из-за этого клуб пока не совершает никаких сделок на трансферном рынке, так как ожидает инвестиций, после чего устроит жирный шопинг с целью побороться за выход в элитный дивизион.
Переговоры от лица Вини ведет агентство Roc Nation Sports Brazil, основанное американским рэпером Jay-Z. По данным A Bola, общение ведется с 75-летним владельцем «Алверки» Рикардо Висинтином. Бразильскому бизнесмену принадлежит 77% акций команды.
Хватит ли у Винисиуса денег
Покупка и управление футбольным клубом требуют солидных вложений. К счастью, 24-летний форвард неплохо зарабатывает — по данным статистического сайта Capology, бразилец получает в «Реале» 20,8 миллиона евро в год. За покупку «Алверки» требуют примерно половину от этой суммы.
У Винисиуса много спонсорских контрактов. Как сообщил Forbes, он стал седьмым по заработку среди футболистов за 2024 год, получив 55 миллионов евро. У него есть соглашения с PlayStation, Pepsi, Clear, Nike и еще несколькими компаниями.
Кто из футболистов тоже владеет клубами
Летом долю в футбольном клубе купил партнер Винисиуса по «Реалу» Килиан Мбаппе. Нападающий отвалил чуть меньше 20 миллионов евро за акции «Кана» из второго французского дивизиона, став мажоритарным акционером команды, — ему принадлежит в районе 80% ценных бумаг. Сам Килиан выступал за «Кан» в детстве, до того как перешел в академию «Монако».
Более неожиданный выбор сделал Нголо Канте — летом 2023-го полузащитник приобрел бельгийский «Эксельсиор Виртон» из третьего дивизиона. Финансовые подробности сделки не сообщались. За полтора года под руководством Канте клуб не выбрался из третьей лиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|
2
|Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Жирона
|19
|8
|4
|7
|27-25
|28
|
8
|Р. Вальекано
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|
9
|Бетис
|18
|6
|7
|5
|21-22
|25
|
10
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
11
|Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|
12
|Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|
13
|Лас-Пальмас
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
14
|Севилья
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|
15
|Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|
17
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
18
|Эспаньол
|18
|4
|3
|11
|16-30
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
20
|Валенсия
|18
|2
|6
|10
|17-28
|12
|3.12
|21:00
|
Мальорка – Барселона
|1 : 5
|4.12
|23:00
|
Атлетик – Реал
|2 : 1
|10.01
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|2 : 1
|11.01
|16:00
|
Алавес – Жирона
|0 : 1
|11.01
|18:15
|
Вальядолид – Бетис
|- : -
|11.01
|20:30
|
Эспаньол – Леганес
|- : -
|11.01
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|- : -
|12.01
|18:15
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|13.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|15
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|17
|1
|6