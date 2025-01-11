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Сегодня, 17:15

Винисиус хочет купить клуб из Португалии. Сделку ведет агентство Jay-Z

Винисиус хочет купить клуб из второго дивизиона Португалии
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Фото Getty Images
Известен возможный вариант.

По информации нескольких источников, Винисиус Жуниор присматривается к покупке футбольного клуба. Лидер «Реала» выбирает среди представителей второго португальского дивизиона. Своя команда есть у его партнера Килиана Мбаппе, а также у других футболистов.

Откуда известно о заинтересованности Винисиуса

Инсайд подтвердили несколько источников. По данным ESPN со ссылкой на информатора, близкого к футболисту, Винисиус анализирует возможность покупки клуба из второй лиги Португалии: там выступают 18 команд, правда, две из них — вторые составы «Порту» и «Бенфики». Ранее эти данные сообщил журналист Роберто Антолин в эфире испанского радио Cadena COPE.

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Куда более конкретную информацию вскрыло бразильское медиа UOL: Винисиус готов инвестировать около 10 миллионов евро в покупку команды «Алверка», которая только в этом сезоне прорвалась во второй дивизион после двух лет в третьей лиге. До этого клуб почти 20 лет вообще не выступал на профессиональном уровне из-за проблем с финансированием, играя в чемпионате Лиссабона. Сейчас «Алверка» идет на восьмой строчке. Также источник сообщил о возможности покупки клуба «Лейшойнш».

Португальская A Bola рассказала еще больше подробностей. Газета подтвердила интерес Винисиуса к «Алверке» и сообщила, что переговоры завершатся в ближайшие несколько дней. Из-за этого клуб пока не совершает никаких сделок на трансферном рынке, так как ожидает инвестиций, после чего устроит жирный шопинг с целью побороться за выход в элитный дивизион.

Переговоры от лица Вини ведет агентство Roc Nation Sports Brazil, основанное американским рэпером Jay-Z. По данным A Bola, общение ведется с 75-летним владельцем «Алверки» Рикардо Висинтином. Бразильскому бизнесмену принадлежит 77% акций команды.

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Фото Getty Images

Хватит ли у Винисиуса денег

Покупка и управление футбольным клубом требуют солидных вложений. К счастью, 24-летний форвард неплохо зарабатывает — по данным статистического сайта Capology, бразилец получает в «Реале» 20,8 миллиона евро в год. За покупку «Алверки» требуют примерно половину от этой суммы.

У Винисиуса много спонсорских контрактов. Как сообщил Forbes, он стал седьмым по заработку среди футболистов за 2024 год, получив 55 миллионов евро. У него есть соглашения с PlayStation, Pepsi, Clear, Nike и еще несколькими компаниями.

Трент Александр-Арнолд. Трент может купить «Нант» за 140 миллионов евро. Летом Мбаппе приобрел другой французский клуб

Кто из футболистов тоже владеет клубами

Летом долю в футбольном клубе купил партнер Винисиуса по «Реалу» Килиан Мбаппе. Нападающий отвалил чуть меньше 20 миллионов евро за акции «Кана» из второго французского дивизиона, став мажоритарным акционером команды, — ему принадлежит в районе 80% ценных бумаг. Сам Килиан выступал за «Кан» в детстве, до того как перешел в академию «Монако».

Более неожиданный выбор сделал Нголо Канте — летом 2023-го полузащитник приобрел бельгийский «Эксельсиор Виртон» из третьего дивизиона. Финансовые подробности сделки не сообщались. За полтора года под руководством Канте клуб не выбрался из третьей лиги.

Винисиус Жуниор
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«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
8
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
11
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
14
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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38 тур
3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 2 : 1
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 0 : 1
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
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