Винисиус: биография звезды «Реала» и сборной Бразилии
Винисиус Жуниор
Дата рождения: 12 июля 2000 года
Место рождения: Сан-Гонсалу, Бразилия
Вид спорта: футбол
Амплуа: нападающий
Рост: 176 см
Игровой номер: 7
Команда: «Реал» Мадрид
Детство
Винисиус родился в Сан-Гонсалу, пригороде Рио-де-Жанейро. Его детство проходило в опасной обстановке из-за высокого уровня преступности в городе. Для жителей Сан-Гонсалу даже разработано приложение «Где перестрелки?», которое в режиме реального времени показывает, в каких местах лучше не появляться.
В 6 лет Винисиус начал тренироваться в академии «Фламенго» и первоначально играл на позиции левого защитника. Он также занимался футзалом, но в 10 лет сосредоточился на большом футболе. Семья Винисиуса жила в районе Мутуа в 70 километрах от тренировочной базы клуба, поэтому в 2013 году футболист переехал к двоюродному брату в Рио-де-Жанейро, чтобы быстрее добираться до тренировок. Позднее игрок перевез в город и своих родителей.
С детства Винисиус привлекал к себе внимание выдающимся дриблингом.
«Он играет смело с раннего возраста и всегда был счастлив на поле, чувствуя свободу. Мы старались его не ограничивать, потому что это его отличительная черта. Однажды он сыграл в товарищеском матче за команду U-11 против команды U-13 и произвел такой фурор, что дети стали называть его Робиньо и просить автограф. Это было забавно», — рассказывал Какау, первый тренер вундеркинда.
Игра в Бразилии
Свой первый контракт Винисиус подписал в 2016 году. Тогда руководство «Фламенго» включило в соглашение сумму отступных за игрока в размере 30 миллионов евро.
В 16-летнем возрасте Винисиус принял участие в Кубке Сан-Паулу U-20, где в первой же игре сделал дубль и по ходу турнира заметно выделялся на фоне старших игроков. В 2017 году он выступил за сборную Бразилии на Кубке Южной Америки U-17 и стал лучшим бомбардиром, а также принес команде чемпионский титул.
Винисиус дебютировал за «Фламенго» в чемпионате Бразилии в мае 2017 года. Спустя два дня клуб повысил сумму отступных до 45 миллионов евро. Футболист провел в команде два неполных года и до наступления совершеннолетия поучаствовал в 37 матчах бразильской серии А.
«Реал» Мадрид
В 2017 году мадридский «Реал» договорился с «Фламенго» о приобретении прав на Винисиуса после того, как ему исполнится 18 лет. Летом 2018-го бразилец присоединился к сливочным. Поначалу игрок выступал за «Кастилью», но с осени начал привлекаться к матчам за основной состав. Нападающий долго адаптировался к новой команде: часто шел в дриблинг, но не реализовывал опасные моменты. За первые три сезона он забил восемь голов в ла лиге: почти в два раза меньше, чем должен был по xG. Однако в сезоне-2021/22 бразилец наконец обрел уверенность и начал приносить результат. Он стал третьим бомбардиром чемпионата Испании и помог команде выиграть титул, а в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» забил единственный гол в матче.
В сезоне-2022/23 Винисиус был признан лучшим игроком «Реала», а уже в следующем году заявил о себе как о реальном претенденте на «Золотой мяч»: он привел «Мадрид» к победе в чемпионате, стал лучшим игроком Лиги чемпионов, а мадридцы во второй раз за три года взяли главный европейский клубный трофей. В финале ЛЧ нападающий вновь отметился голом.
Сборная Бразилии
Винисиус начал выступать за бразильскую национальную команду во время отбора к чемпионату мира 2022 года. В финальной стадии турнира Винисус отметился голом и двумя ассистами в четырех играх, а пентакампеоны дошли до четвертьфинала. На Кубке Америки 2024 года нападающий забил два гола в двух матчах, бразильцы вылетели в четвертьфинале.
Конфликт с болельщиками
В сезоне-2022/23 Винисиус стал регулярно подвергаться расистским оскорблениям со стороны испанских болельщиков. Так, фанаты «Атлетико» устраивали обструкцию на стадионе, а также вывешивали на мосту его чучело. А болельщики «Валенсии» в мае 2023 года оскорбляли бразильца на протяжении всего матча. Винисиуса довели до слез и истерики — игра для него завершилась удалением после участия в потасовке.
После игры футболиста поддержали партнеры по «Реалу» и игроки из других команд. Позже три фаната «Валенсии» были приговорены к восьми месяцам тюрьмы. Сам Винисиус активно критиковал руководство ла лиги, обвиняя функционеров в бездействии.
В 2024 году экс-игрок «Севильи» Пинтиньо заявил, что в сложившейся ситуации есть доля вины и самого Винисиуса: «Я здесь 44 года, и меня никогда не называли негром. Но с ним такое происходит, потому что он провокатор. Иногда он ведет себя как клоун, и все, что ему нужно сделать, — это сосредоточиться на футболе. Сейчас молодые люди выпивают пару кружек пива, идут на стадион и пытаются спровоцировать его, чтобы он потерял концентрацию и не делал того, что является его профессией: не играл в футбол», — сказал Пинтиньо.
В 2023 году президент ФИФА Джанни Инфантино предложил Винисиусу возглавить комитет по борьбе с расизмом.
Благотворительность
Винисиус является учредителем Vini Jr Institute — образовательного приложения для бедных студентов в Бразилии. В 2023 году сумма его инвестиций превысила 1 миллион евро. Тогда же нападающий получил премию Сократеса за деятельность вне футбольного поля.
Достижения
Командные:
- Чемпион Испании (3): 2019/20, 2021/22, 2023/24
- Обладатель Кубка Испании: 2022/23
- Обладатель Суперкубка Испании (3): 2020, 2022, 2023/24
- Победитель Лиги чемпионов (2): 2021/22, 2023/24
- Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2022, 2024
- Победитель клубного чемпионата мира (2): 2018, 2022
Личные:
- Лучший молодой игрок Лиги чемпионов: 2021/22
- Лучший игрок клубного чемпионата мира: 2022
- Лучший игрок Лиги чемпионов: 2023/24
- Лучший игрок «Реала» в сезоне-2022/23
Сколько зарабатывает Винисиус
По данным Marca, зарплата Винисиуса в «Реале» составляет около 20 миллионов евро за сезон до вычета налогов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 180 миллионов евро, ставя его в один ряд с самыми дорогими футболистами в мире: Джудом Беллингемом, Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе.
Винисиус в соцсетях
- Х (бывший Twitter)
- Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
- Facebook* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
- Sina Weibo
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Атлетико
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
16
|Осасуна
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
17
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Валенсия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|- : -
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|- : -
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|П
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Пабло Барриос
Атлетико
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Хон Арамбуру
Реал Сосьедад
|1
|0
|1