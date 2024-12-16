Винисиус опять скандалит — жестом послал «Райо» во вторую лигу. Президент соперника в ярости
Нападающий «Реала» Винисиус опять влип в скандал. 24-летний бразилец любит ссориться с трибунами соперника и 14 декабря в выездном матче с «Райо Вальекано» тоже не смог сдержаться. После завершения неудавшегося дерби («Реал» упустил победу — 3:3) Винисиус направлялся в тоннель и несколько раз показал фанатам хозяев два пальца, опущенных вниз — будто бы посылая «Райо» во второй испанский дивизион.
Несмотря на то что третий мадридский клуб далек от вылета (благодаря ничьей на счету «Райо» 20 баллов и 13-е место в таблице), красно-белые отреагировали остро.
Президент «Райо Вальекано» осудил Винисиуса
Ярче всех о поступке скандального бразильца высказался президент мадридского клуба Мартин Преса. Он считает, что желать «Райо» вылета — низко. «Поведение Винисиуса неуместно. По сути, он говорит нашим болельщикам: «Идите в сегунду». А ведь для нас нахождение в примере — это буквально выживание», — цитирует Пресу Marca.
Опасаясь санкций за возможные оскорбления Винисиуса (а такое в ла лиге не редкость), Преса также превентивно защитил своих болельщиков. «Прошу заметить, что люди вели себя вежливо. Но если кого-то спровоцируют и он скажет что-то неуместное или бросит какой-нибудь предмет на поле, нас сразу же накажут. А какая в этом вина «Райо»? В первую очередь футболисты должны быть профессионалами и не относиться так к публике», — заявил Преса.
Президент закончил свою речь призывом ко всем футболистам быть сдержаннее. «Вы должны иметь уважение, потому что желать кому-то зла — неправильно. У футболистов должно быть достойное отношение к сопернику», — заключил функционер.
Винисиус часто ссорится с фанатами. Некоторые уже в тюрьме
Конфликт с трибунами — обычное дело для бразильца. Практически каждый выездной матч сопровождается взаимными оскорблениями — фанаты кричат на нападающего, он задирается в ответ. И наоборот.
Самая яркая история произошла в 2023 году на матче с «Валенсией» — тогда фанаты «летучих мышей» забросали бразильца разными словами, а тот взял и расплакался. А потом еще и получил красную карточку за драку.
Скандал получился громкий — быстро выяснилось, что оскорбления были расистскими, поэтому за Винисиуса вступились буквально все: от тренера «Реала» Карло Анчелотти до президента Бразилии. А трех нарушителей, оскорбивших футболиста, нашли и в июне 2024-го посадили на несколько месяцев каждого.
После этого, очевидно, расистских оскорблений в адрес Винисиуса стало меньше. Но у фанатов появилась не менее обидная альтернатива: после поражения в гонке за «Золотой мяч» они троллят бразильца чантом «Balon de playa» — «Пляжный мяч». Просто поют, что единственный мяч, который заслужил Вини — пляжный, и делают про это мемы в социальных сетях.
По данным Marca, фанаты «Райо Вальекано» тоже не кричали ничего страшнее, чем про пляжный мяч. Но Винисиус все равно обиделся и оскорбил их в ответ. Теперь посмотрим, чем закончится дело — и сядет ли кто-нибудь в тюрьму по его итогам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|18
|12
|2
|4
|50-20
|38
|
2
|Атлетико
|17
|11
|5
|1
|31-11
|38
|
3
|Реал
|17
|11
|4
|2
|37-16
|37
|
4
|Атлетик
|18
|9
|6
|3
|27-16
|33
|
5
|Мальорка
|18
|8
|3
|7
|18-21
|27
|
6
|Вильярреал
|16
|7
|5
|4
|28-27
|26
|
7
|Осасуна
|17
|6
|7
|4
|22-25
|25
|
8
|Р. Сосьедад
|17
|7
|4
|6
|16-11
|25
|
9
|Бетис
|17
|6
|6
|5
|20-21
|24
|
10
|Жирона
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|
11
|Севилья
|17
|6
|4
|7
|18-23
|22
|
12
|Сельта
|17
|6
|3
|8
|25-28
|21
|
13
|Р. Вальекано
|16
|5
|5
|6
|18-19
|20
|
14
|Лас-Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|
15
|Леганес
|17
|4
|6
|7
|15-23
|18
|
16
|Хетафе
|17
|3
|7
|7
|11-14
|16
|
17
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|19-28
|16
|
18
|Эспаньол
|16
|4
|2
|10
|15-28
|14
|
19
|Вальядолид
|17
|3
|3
|11
|12-34
|12
|
20
|Валенсия
|15
|2
|4
|9
|13-23
|10
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|18.12
|23:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|3.01
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|13
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
|5