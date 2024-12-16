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Винисиус опять скандалит — жестом послал «Райо» во вторую лигу. Президент соперника в ярости

Винисиус жестом намекнул фанатам «Райо Вальекано» на вылет из ла лиги
Артем Белинин
Корреспондент
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Футболист «Реала» Винисиус
Нападающий «Реала» Винисиус показал два пальца болельщикам «Райо Вальекано».
Фото скриншот из видео, AFP
А потом удивляется, почему ему не дают «Золотой мяч».

Нападающий «Реала» Винисиус опять влип в скандал. 24-летний бразилец любит ссориться с трибунами соперника и 14 декабря в выездном матче с «Райо Вальекано» тоже не смог сдержаться. После завершения неудавшегося дерби («Реал» упустил победу — 3:3) Винисиус направлялся в тоннель и несколько раз показал фанатам хозяев два пальца, опущенных вниз — будто бы посылая «Райо» во второй испанский дивизион.

Несмотря на то что третий мадридский клуб далек от вылета (благодаря ничьей на счету «Райо» 20 баллов и 13-е место в таблице), красно-белые отреагировали остро.

Президент «Райо Вальекано» осудил Винисиуса

Ярче всех о поступке скандального бразильца высказался президент мадридского клуба Мартин Преса. Он считает, что желать «Райо» вылета — низко. «Поведение Винисиуса неуместно. По сути, он говорит нашим болельщикам: «Идите в сегунду». А ведь для нас нахождение в примере — это буквально выживание», — цитирует Пресу Marca.

14&nbsp;декабря. &laquo;Ливерпуль&raquo; сыграл вничью с &laquo;Фулхэмом&raquo; (2:2). «Ливерпуль» и «Арсенал» оступились, сумасшедшая ничья «Реала», «Бавария» впервые проиграла в бундеслиге

Опасаясь санкций за возможные оскорбления Винисиуса (а такое в ла лиге не редкость), Преса также превентивно защитил своих болельщиков. «Прошу заметить, что люди вели себя вежливо. Но если кого-то спровоцируют и он скажет что-то неуместное или бросит какой-нибудь предмет на поле, нас сразу же накажут. А какая в этом вина «Райо»? В первую очередь футболисты должны быть профессионалами и не относиться так к публике», — заявил Преса.

Президент закончил свою речь призывом ко всем футболистам быть сдержаннее. «Вы должны иметь уважение, потому что желать кому-то зла — неправильно. У футболистов должно быть достойное отношение к сопернику», — заключил функционер.

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор.
Фото AFP

Винисиус часто ссорится с фанатами. Некоторые уже в тюрьме

Конфликт с трибунами — обычное дело для бразильца. Практически каждый выездной матч сопровождается взаимными оскорблениями — фанаты кричат на нападающего, он задирается в ответ. И наоборот.

Самая яркая история произошла в 2023 году на матче с «Валенсией» — тогда фанаты «летучих мышей» забросали бразильца разными словами, а тот взял и расплакался. А потом еще и получил красную карточку за драку.

&laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Винисиус и&nbsp;игроки хозяев. «Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ

Скандал получился громкий — быстро выяснилось, что оскорбления были расистскими, поэтому за Винисиуса вступились буквально все: от тренера «Реала» Карло Анчелотти до президента Бразилии. А трех нарушителей, оскорбивших футболиста, нашли и в июне 2024-го посадили на несколько месяцев каждого.

После этого, очевидно, расистских оскорблений в адрес Винисиуса стало меньше. Но у фанатов появилась не менее обидная альтернатива: после поражения в гонке за «Золотой мяч» они троллят бразильца чантом «Balon de playa» — «Пляжный мяч». Просто поют, что единственный мяч, который заслужил Вини — пляжный, и делают про это мемы в социальных сетях.

По данным Marca, фанаты «Райо Вальекано» тоже не кричали ничего страшнее, чем про пляжный мяч. Но Винисиус все равно обиделся и оскорбил их в ответ. Теперь посмотрим, чем закончится дело — и сядет ли кто-нибудь в тюрьму по его итогам.

Винисиус Жуниор
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 16 7 5 4 28-27 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 2
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 1 : 1
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 1 : 0
18.12 23:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
3.01 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
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