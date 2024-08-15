Почему Винисиуса называют «теневым спортивным директором «Реала». Для «Мадрида» он больше чем игрок

Не поедет в Саудовскую Аравию даже за миллиард.

«Реал» давно не наводил такого ужаса в Испании до старта сезона. Вчера действующий обладатель титула и победитель Лиги чемпионов завоевал Суперкубок, а также презентовал обновленную атаку — с Винисиусом, Мбаппе, Родриго, Беллингемом, — которая уверенно справилась с «Аталантой».

Хотя еще до трансфера Килиана было неясно, впишется ли он в расстановку «Мадрида» и, главное, сыграется ли с Винисиусом, учитывая, что оба предпочитают действовать слева.

Матч за Суперкубок ответил на все вопросы. Карло Анчелотти идеально распределил роли суперзвездам: Мбаппе начал в центре атаки, но во втором тайме все чаще играл слева и абсолютно не мешал Винисиусу, который сохранил свободу действий и сотворил победный гол «Реала».

Символично, что второй мяч на счету Килиана, который остается в центре внимания. Но важно зафиксировать: форма Винисиуса просто поражает. А его роль в команде не ограничивается влиянием на поле — «теневой спортивный директор», как называет бразильца испанская пресса, глубоко погружен во многие процессы жизни клуба. В том числе — в трансферную политику, а также в создание нужной атмосферы в раздевалке.

Винисиус «обрабатывает» игроков — известно о троих

Конечно, не стоит думать, будто Джуниор лично подбирает футболистов, визирует кандидатуры или ведет переговоры. Но своя скрытая функция у него есть — Вини «обрабатывает» потенциальных новичков! Причем занимается этим системно и давно. Первым под пропаганду попал Камавинга — бразилец был крайне настойчив.

«Помни, мой друг, «Реал» — лучший клуб в мире», — регулярно писал Винисиус французскому полузащитнику. По данным испанских медиа, уговоры от Вини растянулись на много месяцев. В итоге Камавинга уже несколько лет счастлив в Мадриде — а с бразильцем они подружились и не так давно даже летали на родину вингера в Рио. Просто в отпуск!

Целая спецоперация развернулась и вокруг Джуда Беллингема. «Я знал, что другие команды хотят его. Наш скаут Джуни Калафат — мой друг, и он в курсе: если я смогу хоть немного помочь, я сделаю это. Получилось как с Камавингой, которому я отправлял сообщения, и в итоге он пришел и выиграл Лигу чемпионов. Надеюсь, с Джудом будет так же», — признавался Винисиус сразу после перехода Беллингема в «Реал».

Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Фото Global Look Press

Одной перепиской дело не ограничилось — Вини помог Джуду в адаптации уже после трансфера, даже поселив англичанина у себя на некоторое время. А еще стал гидом по Мадриду, что Беллингем тоже очень оценил. Как и в случае с Камавингой, парни сильно сдружились и даже вместе летали отдохнуть в Лондон.

Наконец, самый крупный улов «неофициального агента» Вини — Килиан Мбаппе. Причем бразилец опровергал, что занимается «обработкой» француза. «Нет, все не так! У Килиана своя ситуация. С Джудом мы знали, что он сможет переехать летом. И здорово, что это случилось. Но здесь все хотят поиграть с Килианом. Надеюсь, однажды это произойдет», — рассуждал Винисиус.

Но позднее, когда сделка была завершена, Килиан его сдал. «Он писал мне: «Давай к нам, будем играть вместе, будем в топе». Мне не нужны эти сообщения, чтобы понять — это лучшая команда в мире. Но было приятно почувствовать себя особенным», — заявил Мбаппе после подписания контракта.

Кроме вышеупомянутых парней пресса также приписывает Винисиусу работу по Эндрику. Да и сам вундеркинд не скрывал связи: «Винисиус — мой друг. Я смог провести с ним каникулы, увидеть его и поговорить с ним. Он много чего рассказал о мадридском «Реале». И пообещал, что со мной все будет в порядке. Его слова придали мне еще больше уверенности в том, чтобы все-таки завершить сделку».

Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Были опасения, что звезды не сработаются. Но, кажется, Вини всех скрепляет

Одним из главных опасений при переходе Килиана Мбаппе в «Реал» был микроклимат в команде — не испортит ли его амбициозный француз? К тому же Мбаппе вечно противопоставляли Винисиусу, справедливо считая, что два претендента на «Золотой мяч» не уживутся в атаке.

Конечно, будущее покажет и все еще может поменяться, когда начнется сезон — но на данный момент все переживания оказались сильно преувеличенными. Игроки прекрасно ладят, общаются друг с другом, на тренировках всегда вместе и даже репетируют празднование забитых мячей.

Более того, по данным испанской прессы, в «Реале» есть «компания друзей», курирует которую как раз Винисиус. И да, входят в нее все креатуры бразильца — после перехода туда подтянули Беллингема, теперь в эту же банду входит и Мбаппе.

Все складывается настолько хорошо, что Marca пишет о том, что Вини лично сформировал «атакующий трезубец» «Реала» — из себя, Беллингема и Мбаппе.

Винисиус Жуниор. Фото Global Look Press

Винисиуса пытались переманить миллиардом. Не вышло

Последнюю неделю гремит новость о миллиарде евро, предложенном саудовским «Аль-Ахли» бразильскому вингеру. Некоторые медиа даже с опаской писали, что Винисиус открыт к такому офферу — уж слишком заманчиво он звучит. Но обсуждение быстро прекратилось, и стало ясно, что переход вряд ли случится.

«Реал» элегантно на это намекнул: на предложение в примерно 200 миллионов евро «Мадрид» отправил представителей «Аль-Ахли» изучать клаусулу. Стоимость выкупа Винисиуса по договору — миллиард евро, поэтому трансфер оказался почти исключен. Вряд ли саудовцы потратят два миллиарда на одного футболиста.

По самому Винисиусу сказать трудно, но он будто бы тоже не горит желанием покидать «Реал». Понять и игрока, и клуб можно — им очень комфортно вместе. Бразилец, несмотря на репутацию, — настоящая душа команды, и даже саудовские миллиарды не сымитируют такую химию.

Это прекрасный союз — пусть остается таким и дальше.