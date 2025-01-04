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Сегодня, 12:15

Винисиус вновь в центре скандала: ему грозит длительная дисквалификация за толчок вратаря «Валенсии»

Винисиус может быть дисквалифицирован на 12 матчей
Роман Кольцов
Корреспондент
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Винисиус Жуниор получил красную карточку в матче с Валенсией.
Винисиус Жуниор (справа) получил красную карточку в матче с Валенсией.
Фото Getty Images
Бразилец никак не успокоится.
Испания. Ла Лига. 12-й тур
03 янв, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:2
Реал

Перенесенный матч 12-го тура между «Реалом» и «Валенсией» возобновил турнир в ла лиге в 2025 году. Мадридцы перевернули ход встречи (2:1) с голом Беллингема на 90+5-й минуте, причем бланкос пришлось отыгрываться вдесятером, все из-за удаления Винисиуса. И эта красная карточка, полученная бразильцем за недисциплинированное поведение, — самая обсуждаемая тема в испанских спортивных СМИ прямо сейчас.

Что он сделал

На 77-й минуте Вини в излюбленной манере полез в обыгрыш, но потерял мяч. Голкипер «Валенсии» Димитриевски подошел и похлопал нападающего по голове, но тот подобный жест не оценил, разглядев в нем провокацию: бросил подозрительный взгляд в ответ, а затем приблизился к вратарю и толкнул сзади в шею. Македонец упал, а Винисиус сразу же начал отрицать вину и даже выпрашивал желтую карточку для соперника за симуляцию.

С главным арбитром Сесаром Сото Градо связался ВАР, увидев потенциальную красную для вингера «Реала» за неспортивное поведение. Судья сначала раздал по желтой вратарю и Лукасу Васкесу, а затем вернулся к монитору для просмотра эпизода. В итоге бразильца удалили. Форвард отреагировал сверхэмоционально: так сильно возмутился, что чуть не набросился на рефери. Винисиуса пришлось уводить в подтрибунку силой — не обошлось без помощи Рюдигера.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Джуд Беллингем. Сумасшедшая победа «Реала»! Винисиуса удалили, но Модрич и Беллингем перевернули игру и подняли Мадрид на первое место

Слова после матча

После финального свистка бразилец публично извинился и поблагодарил партнеров за то, что даже вдесятером они смогли победить. «Извините и спасибо, команда!» — написал Винисиус в соцсетях.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил журналистам, что клуб подаст апелляцию на удаление форварда.

«Не знаю, примут ли ее. Мы думали, что это не красная. Победа справедливая, первый тайм мы отыграли плохо, без баланса, второй прошел очень хорошо, несмотря на все трудности... Думаю, все заслуженно. До реакции Вини имело место касание вратаря, потом толчок, двумя желтыми (нападающему и вратарю) эпизод был бы исчерпан», — цитирует тренера «сливочных» Marca.

Для Вини каждый матч с «Валенсией» — особенный, у него всего две красные карточки в составе мадридского гранда в 286 встречах, и обе получены на «Месталье». Первую впоследствии отменили, но сейчас нападающий вряд ли останется без наказания.

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор
Фото Getty Images

Бан от двух до 12 игр

По данным испанского издания Mundo Deportivo, 24-летнему игроку c большой долей вероятности грозит четырехматчевая дисквалификация. Скорее всего, Винисиус пропустит и полуфинал Суперкубка Испании с «Мальоркой», и потенциальный финал с «Барселоной» или «Атлетиком» из Бильбао. Согласно регламенту ла лиги, агрессивное поведение без попытки сыграть в мяч наказывается баном на срок от четырех до 12 встреч. Если толчок расценят как просто агрессию — два матча на трибуне.

Юристы «Реала» сделают все, чтобы бразильцу выписали минимальную дисквалификацию. В протоколе встречи указано, что бразилец получил красную карточку за намеренный удар соперника по голове «с применением незначительного усилия». Также отмечено, что после удаления Вини оттаскивали от судьи Рюдигер и помощник Анчелотти. Главный арбитр не стал добавлять, что нападающий обзывал его и пытался наброситься.

Впрочем, некоторые фанаты из Мадрида шутят, что им выгодны четыре матча дисквалификации для Винисиуса. Без него можно спокойно работать над минусами, которых у команды Анчелотти в этом сезоне набралось прилично. Бразилец способен выдать яркую голевую серию, но после нее часто следует спад и новые скандалы, подобные этому.

Винисиус Жуниор
ФК Валенсия
ФК Реал
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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 15 1 6
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Винисиус Жуниор

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