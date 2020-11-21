Зидан остался без Бензема и Рамоса и не смог обыграть Эмери

Ничья с «Вильярреалом» (1:1) не позволила «Реалу» подняться в первую тройку.

Чемпионат Испании

10-й тур

«Вильярреал» — «Реал» — 1:1 (0:1)

Голы: Диас, 2 (0:1). Морено, 76 — с пенальти (1:1).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Пенья, 89), Педраса (Пино, 62), Пау Торрес, Парехо, Иборра, Тригерос (Эступиньян, 61), Бакка (Чиквуэзе, 61), Мойсес Гомес (Кубо, 89), Морено.

«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Карвахаль, Менди, Модрич, Кроос, Азар (Иско, 65), Васкес, Эдегор (Винисиус Жуниор, 65), Диас (Асенсио, 85).

Предупреждения: Начо, 68. Пино, 90+1. Кроос, 90+3.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

21 ноября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика»

Победа в класико и чудесное спасение в Менхенгладбахе с двумя голами на последних минутах (2:2), яркий выигрыш в Лиге чемпионов у «Интера» и унижение с четырьмя пропущенными мячами от «Валенсии», которая в межсезонье лишилась большинства своих звезд, — «Реал» в этом сезоне словно раскачивается на качелях, и очень сложно обвинять в этом исключительно Зинедина Зидана. Тренер абсолютно прав, критикуя нынешний календарь и говоря об отсутствии времени на восстановление футболистов, чье здоровье француз считает приоритетом.

Сейчас каждый матч превращается для Зизу в головоломку, где нужно собрать что-то совершенное, но при этом набор деталей всякий раз новый. Перед визитом в Вильярреал приступили к тренировкам сдавшие отрицательные тесты на коронавирус Азар, Каземиру и Эдер Милитау. Вроде бы можно порадоваться, однако в заявку попал только бельгиец, а болезнь обнаружилась уже у Йовича, который доставил массу проблем сборной России и, казалось, готов свернуть горы еще и в клубе.

Кроме того, с травмой вернулся в расположение клуба Серхио Рамос, вроде бы договорившийся о новом контракте. А накануне игры Зидан получил две новости. Одну хорошую, так как врачи дали добро повредившему плечо Варану, и одну очень плохую: вне игры остался еще один системообразующий для сливочных игрок — Бензема.

Единственной альтернативой французу оказался Мариано Диас, который прошлый раз попадал в стартовый состав в матче чемпионата Испании еще в сезоне-2018/19 и в предыдущем турнире суммарно провел на поле всего 40 минут. О доверии тут говорить не приходится, но, как выяснилось в субботу, плюсы в итоге можно извлечь даже из провалившихся попыток трудоустроить Диаса в другом клубе в нынешнее межсезонье.

Кто и как сыграл бы в атаке «Реала» в субботу, непонятно, зато редкие попадания Мариано в старт — почти гарантия гола. Чтобы его статистика (22 удара и 11 голов) нашла подтверждение, потребовалось меньше двух минут с начала игры. И, конечно, отличная подача Карвахаля, показавшая, насколько важен лечившийся полтора месяца защитник для организации мадридских атак. Непонятно только, чем возмущались хозяева? Тем, что кто-то из них решил среагировать на поднимавшийся флажок ассистента судьи, который явно поторопился и, поняв собственную ошибку, быстро опустил руку вниз? Играть в любом случае нужно до свистка, а в эпоху ВАР — тем более. Повтор лишь убедил, что небольшой офсайд был у не участвовавшего в эпизоде футболиста.

Показалось, что «Вильярреал» приходил в себя весь первый тайм и оставил без работы Куртуа. Получается, Пако Алькасер для Унаи Эмери даже более важная фигура, чем Бензема для Зидана. Некогда грозный Бакка в свои 34 года хорош для Лиги Европы, но не для больших матчей. Колумбиец сражался в каждом эпизоде, да что толку? В итоге первый голевой момент у ворот «Реала» уже во втором тайме гости придумали сами. Кроос так неудачно решил разыграть мяч от своих ворот, что все завершилось верным шансом для не попавшего в створ Херарда Морено.

Эмери в перерыве не терял времени даром, и его команда изменила характер игры. Сначала — стартовым составом, а потом усилила давление за счет тройной замены. Зидан же в другой ситуации вряд ли поменял бы прилично выглядевших Азара и Эдегора, однако тренеру приходилось держать в уме как предстоящий матч с «Интером», так и уровень готовности уходивших на больничный футболистов.

«Подводники» выпускали по мадридскому кораблю одну торпеду за другой, и хотя бы по теории вероятности одна из них должна была найти цель. Правда, случилось это не в очевидных ситуациях, а в тот момент, когда Куртуа в штрафной зацепил ногу настырного Чуквуэзе, и свой второй шанс Морено уже не упустил. С 12 мячами он самый результативный игрок ла лиги, если вести отсчет с окончания коронавирусного карантина.

На кураже «Вильярреал» мог дожать соперника. «Реал» на ничью тоже не соглашался, и концовка получилась обоюдоострой. Ее героем едва не стал арендованный у «королевского клуба» Кубо, но Куртуа после удара японца подстраховал защитник. В итоге — четвертая подряд ничья мадридцев в Вильярреале. Эмери сохранил место в первой тройке, а Зидан по-прежнему за ее пределами.