Раненая «Валенсия» победила, от Черышева ждут большего

«Валенсия» выиграла на выезде у «Вальядолида» (1:0), одержав первую за два месяца победу в чемпионате Испании. Денис Черышев был заменен в добавленное ко второму тайму время.

Болельщики «Валенсии» близки к отчаянию. Команда проводит отвратительный сезон, балансируя на грани зоны вылета, дух сегунды бродит по «Месталье». Дополнительным поводом для уныния стал тот факт, что бывший тренер «Валенсии» Марселино принял «Атлетик». Под его руководством команда провела два славных сезона: выиграла Кубок Испании, вышла в полуфинал Лиги Европы, два раза заняла четвертое место. Ушел Марселино осенью 2019-го из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом. Марселино, кстати, был инициатором покупки «Валенсией» Дениса Черышева, а игрок, в свою очередь, написал очень трогательный пост после увольнения тренера. И это стало поводом для мемов: Марселино и Черышев грустят, что у футболиста нет баскских корней.

Denis Cheryshev trying to prove Greater Basque country authorities he was born there when his Russian parents came there for vacation be like- https://t.co/cwTZOVRo8Q pic.twitter.com/zCtDkJcbZN — Chachoneta (@spanishdotcom) January 4, 2021

Однако далеко не все болельщики «Валенсии» лирично настроены по отношению к игроку сборной России: больше него критикуют, наверное, только Лима. В соцсетях составляются списки футболистов, которые «не сыграли бы за «Валенсию», если бы это была нормальная команда». В нем полтора десятка фамилий, и на первых ролях как раз Черышев. А самый популярный риторический вопрос звучит так: «Как можно ставить Гамейро и Черышева, когда Ли Кан Ин и Вальехо остаются на скамейке запасных?»

Первая встреча в новом году только обострила недовольство Черышевым. «Валенсия» дома сыграла вничью с «Кадисом» (1:1), причем отыграться удалось уже после замены российского полузащитника. Денис пару раз пробил по воротам (один раз весьма опасно), но в целом не выглядел той фигурой, которая будет вытаскивать команду из кризиса. А еще у болельщиков в ходу разговоры о том, что Черышев вместе с Гонсалу Гедешем портят атмосферу в раздевалке. Никаких подтверждений этому нет, но понятно, что именно с этих двух игроков особый спрос. Гедеш — главная звезда команды, а Черышев уже стал одним из самых опытных в этом составе. Да-да, совсем недавно Денису исполнилось 30 лет.

Среди недели «Валенсия» провела кубковый матч с командой «Еклано» из третьего дивизиона. Черышев не попал в заявку, а «Валенсия» выиграла со счетом 4:1.

Оптимисты аккуратно высказывались по поводу подъема командного духа, а пессимисты вместе с реалистами большого значения этому не придали.

«Валенсия» — это хорошая команда, которая сейчас спит. Она может проснуться в любой момент. Будем надеяться, что это произойдет не в матче с нами", — сказал перед матчем главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес. Хави Грасия в ответном слове усилил образ, назвав свою команду раненой. Как бы то ни было, Черышеву регулярно находится место в основе раненой «Валенсии» — это уже его пятый выход подряд с первых минут.

Черышев действовал на привычной позиции левого инсайда. Чаще всего он смещался в центр, освобождая фланг для Хосе Луиса Гайя, и становился фактически вторым нападающим. Денис играл активно и дисциплинированно, несколько раз оказываясь в центре внимания. В первом тайме нанес два удара по воротам — сначала не удалось пробить акцентировано, и вратарь легко справился, а затем мяч прошел над перекладиной. Кроме того, на Денисе была заработана первая желтая карточка. «Валенсия» играла с преимуществом, но много моментов не создала. Самый опасный удар нанес Гайя, после его диагонального выстрела мяч попал в штангу.

Во втором тайме Черышев был менее заметен. В актив ему можно занести заработанный опасный штрафной, но попытку загубил предприимчивый кореец Ли Кан Ин. И все же «Валенсия» дожала хозяев. Все решил дальний удар Карлоса Солера, который почему-то застал врасплох Хорди Масипа. «Валенсия» забила и второй, но этот гол был отменен из-за офсайда. Черышева заменили уже в добавленное время, когда играть оставалось пять минут. И за это время «Валенсия» могла пропустить, но повезло — выручила штанга.

«Валенсия» одержала важную победу, прервав восьмиматчевую безвыигрышную серию, и поднялась на 13-е место. Болельщики могут немного успокоиться, хотя наверняка к Черышеву вновь будут претензии. Он провел неплохой матч, но от него ждут большего.