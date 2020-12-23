Король Лео. Месси забил за клуб больше, чем Пеле

«Барселона» разгромила одного из аутсайдеров ла лиги, а ее капитан установил уникальный рекорд.

«Вальядолид» — «Барселона» — 0:3 (0:2)

Голы: Лангле, 21 (0:1). Брэйтуэйт, 35 (0:2). Месси, 65 (0:3).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Санчес (Гвардьола, 79), Фернандес, Мичел (Меса, 57), Алькарас, Оскар Плано (Э.Перес, 57), Эрвиас, Жоау Филипе (Орельяна, 57), Вайссман, Маркос Андре (Вилья, 46).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба (Юмтити, 71), Лангле, Мингеса, Араухо (Фирпо, 71), Дест, Пьянич, де Йонг (Бускетс, 71), Месси, Брэйтуэйт, Педри (Коутинью, 81).

Предупреждения: Жорди Альба, 62. де Йонг, 68. Фернандес, 77.

Судья: Мелеро Лопес.

22 декабря. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

За три прошедших с предыдущего матча дня информационная повестка вокруг «Барселоны» в основном касалась Месси. Во-первых, Лео поблагодарил за поздравления Пеле, с которым он сравнялся по количеству голов за один клуб (643). Во-вторых, в интервью La Sexta аргентинец признался, что из-за конфликта с прежним руководством ему было очень плохо летом и в начале этого сезона, но сейчас все в порядке, и хотя сине-гранатовые переживают непростые времена, он готов бороться и не думает об уходе. Наконец, Месси в рекордный седьмой раз вручили приз лучшему бомбардиру ла лиги.

Естественно, во вторник капитан вышел в стартовом составе, который удивил по многим позициям. И дело не в ротации, что при нынешнем календаре норма, а в новой схеме. Роналд Куман вернул в основу Лангле, но при этом оставил там Араухо с Мингесой и выбрал расстановку 3-1-4-2. Роль опорного хавбека была отведена Пьяничу, который всегда начинал с первых минут матчи Лиги чемпионов, а в ла лиге попал в число первых одиннадцати лишь второй раз. Первый пришелся на проигранную встречу с «Атлетико».

Однако сейчас в соперниках был аутсайдер, который, к тому же еще и решил сыграть на «Камп Ноу» на встречных курсах. Выглядел «Вальядолид» смело и бодро, только разницу в классе никто не отменял. В итоге Месси после двух опаснейших ударов напомнил, кто стал лучшим ассистентом прошлого сезона и выдал идеальную подача на голову Лангле. Француз отпраздновал свой успех, продемонстрировав футболку Ваге, который выступает на правах аренды за греческий ПАОК и после тяжелейшей травмы рискует завершить карьеру в 22 года.

Удивительным же было то, что для Месси это была первая результативная передача в чемпионате-2020/21. Хотя тут нужно говорить о реализации, и эту дискуссию легко подкрепить данными статистики. До гола Лангле аргентинец создал для одноклубников десять явных возможностей для взятия ворот. Когда же его усилия наконец-то не прошли даром, можно было констатировать: у барселонской звезды теперь 16 последовательных сезонов, в которых он делал хотя бы одну голевую передачу. Хотя, рекордсменом ла лиги все еще остается неувядающий ветеран «Бетиса» Хоакин (17).

16 — Only Joaqu?n S?nchez has completed more seasons to have provided at least one assist in @LaLiga (17) than Lionel Messi (16). But the Argentinian is the player to have recorded the most league seasons in a row providing since at least 1998/99 season. Mate@FCBarcelona pic.twitter.com/BQs7J7fFZn — OptaJose (@OptaJose) December 22, 2020

Жаль, второй ассистентский балл на счет Месси не запишут, хотя роль Лео во второй результативной атаке первостепенна. Он стянул на себя защитников и отдал пас под забегание Деста, и тому оставалось уже вложить мяч в ногу находившемуся перед воротами Брэйтуэйту. Этот датчанин — образец профессионализма. От него хотели избавиться в межсезонье, но форвард изъявил желание остаться и доказал, что на него можно рассчитывать. Так что его очередной успех удивил меньше, чем решение Кумана оставить в запасе Гризманна. Француз недавно рассмешил, не забив из площади ворот, а Брэйтуэйт с его инстинктом убийцы не мог загубить классную комбинацию.

? @MartinBraith

? 12 pases sin interrupci?n, la segunda secuencia de pases m?s larga del Bar?a esta temporada#ValladolidBar?a pic.twitter.com/qgLesVZe0y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 22, 2020

Так незаметно критикуемая в этом сезоне «Барса» стала самой результативной командой чемпионата. И, естественно, на двух голах не успокоилась. Третье в матче взятие ворот было как для поклонников высокого футбольного искусства, так и для истории. Первых привел в восторг пас Педри пяткой. Всех без исключения — завершающий удар Месси. Теперь у него больше мячей за «Барсу» (644), чем у Пеле за «Сантос» (643).

MESSI, SIEMPRE MESSI ???



Lionel anot? su gol 644 con la camiseta de Barcelona y es el m?ximo goleador en un mismo club ? pic.twitter.com/iCy5JhMYmE — TNT Sports LA (en ?) (@TNTSportsLA) December 22, 2020

Если вспомнить, что Короля футбола недавно поздравляли с 80-летием, новый рекорд — это надолго. Если не навсегда. Трижды менявший команды Криштиану Роналду — не конкурент. Голевые машины новых марок — Мбаппе и Холанн — точно не проведут всю карьеру в одном клубе. И француза, и норвежец уже меняли команды, а Месси уникален как в своем таланте, так и в преданности клубу. И, конечно, летом он никуда не уйдет, потому что он и есть «Барселона».