«Валенсия» идет последней в чемпионате Испании. Клуб мог бы спасти Абрамович
В Испании случилась трагедия — на юго-восточную часть страны обрушилась годовая норма осадков, что вызвало ужасное наводнение. Погибли 217 человек, не менее двух тысяч пострадали.
Спортивные мероприятия тоже пришлось отложить — «Валенсия» не сыграла с «Реалом» в чемпионате, перенесли кубковую встречу местного «Леванте». Отложили и другие футбольные матчи, которые должны были пройти на юго-востоке на этой неделе.
Если мы посмотрим в турнирную таблицу, то увидим, что «Валенсия» находится на последнем месте. Почему клуб набрал всего семь очков и существует ли риск вылета из ла лиги?
Клубом десять лет владеет противоречивый Питер Лим
Фанаты «Валенсии» во всех проблемах клуба обвиняют его владельца. Питер Лим приобрел команду десять лет назад, в 2014 году. Нельзя сказать, что этот период был полностью провальным: «Валенсия» выступала в Лиге чемпионов, вырастила с десяток молодых футболистов и занимала высокие места в чемпионате. Но почему Лим так не нравится болельщикам?
Под руководством Питера «Валенсия» стала испанским «ФК «Голливуд». Столько слухов, подковерных игр и внимания прессы не было, кажется, даже у «Реала» с «Барселоной». С самого начала фанатов волновало вовлечение в дела клуба агента Жорже Мендеша — он является бизнес-партнером и хорошим другом Лима.
Если немного разобраться, связи становятся очевидными. Мендеш привел в клуб тренера Нуну Эшпириту Санту — специалист был первым клиентом агента. В «Валенсию» приходили Жоау Канселу, Закария Баккали, Данило, Энцо Перес — все они работали с Мендешем.
После первого и достаточно успешного сезона Нуну из клуба ушел Николас Отаменди — над этой сделкой тоже поработал Жорже Мендеш. Фанаты ждали громких подписаний, но клуб не купил ни одной большой звезды. Из-за внутренних конфликтов ушли президент Амадео Сальво, спортивный директор Франсиско Руфете и главный скаут Роберто Айяла. Место Айялы, кстати, никто так и не занял. Это только убедило фанатов в том, что Лим позволяет Мендешу использовать «Валенсию» как перевалочный пункт для своих многочисленных клиентов-игроков.
Летом 2015-го в команду пришел Альваро Негредо — и он тоже оказался в центре скандала. Форвард очень долго не играл, хотя был куплен у «Ман Сити» почти за 30 миллионов евро. Болельщики сразу решили, что Альваро задвинули на задний план просто потому, что он не является клиентом Мендеша.
Второй сезон у Нуну не задался, в середине сезона в «Валенсию» пришел Гари Невилл — вы наверняка помните это странное назначение. И тут без связей не обошлось — Невилл входит в совет директоров английского «Солфорда», 40% акций которого с 2014-го принадлежат все тому же Питеру Лиму.
Действительно все было так плохо?
Если не брать во внимание недолгий тренерский опыт Невилла, то в «Валенсии» были и большие достижения — например, тренер Марселино провел невероятный сезон-2018/19, приведя команду к четвертой позиции в чемпионате, полуфиналу Лиги Европы и победе в Кубке Короля.
Но это скорее был успех вопреки — Марселино и спортивный директор Алемани раскритиковали Лима, и в сентябре 2019-го оба были уволены. С тех пор клуб находится в глубоком кризисе: дорогие трансферы «Валенсия» позволить себе больше не может.
За первые шесть лет Лима в «Валенсии» клуб оказался в минусе на 323 миллиона евро. Нельзя сказать, что бизнесмен просто забросил свой футбольный актив: например, его инвестиционная компания за этот же период потеряла в стоимости 1,7 миллиарда евро.
За последующие четыре года ситуация не улучшилась. Команда все так же продает свои самые ценные активы и не заменяет их схожими по качествам футболистами. Долгое время ходят слухи о том, что Лим готов расстаться с клубом, но они все никак не могут стать реальностью.
«Валенсия» готовится к вылету?
С февраля 2024-го «Валенсию» тренирует Рубен Бараха. Специалисту в концовке прошлого сезона удалось остановить свободное падение «Летучих мышей» — команда перешла на 4-4-2 и сделала акцент на жесткой структуре при игре без мяча. Бараха поставил футбол попроще: в его системе футболисты оборонялись в низком блоке и выдавливали оппонентов на фланги, но при этом отказывались от интенсивного прессинга.
«Валенсия» действительно пропускала меньше, но полностью развернуть ситуацию не удалось: в атаке все стало даже хуже. Бараха — подходящий тренер для аутсайдера с ограниченным набором игроков: он может поставить прямолинейный и простой футбол. Но «Летучие мыши» по статусу все-таки не аутсайдер, а клуб с амбициями.
В начале этого сезона «Валенсии» не повезло с календарем: на старте встретились с «Барселоной», «Вильярреалом», «Сосьедадом», «Атлетиком» и «Атлетико». Почти во всех этих матчах они ожидаемо проиграли.
А затем и во встречах с аутсайдерами команда не показала ничего выдающегося: сыграли «нули» с «Осасуной» и «Леганесом» и проиграли в равной борьбе «Лас-Пальмасу». Единственную победу «Валенсия» одержала над разобранной «Жироной» — причем в этом матче клубу крупно повезло. По ожидаемым голам команды набрали 0,44 и 0,47 xG соответственно, только у «Валенсии» получилось затолкать два мяча, а у «Жироны» — нет, несмотря на огромное территориальное преимущество.
В общем, «Валенсия» играет в абсолютно аутсайдерский футбол, который к тому же не приносит никаких плодов. Да, клуб пропускает не так много мячей — всего 17, столько же, например, у 11-й «Жироны» и 12-й «Севильи». Но забивать футболисты совершенно разучились — всего восемь мячей. По этому показателю клуб — худший в ла лиге вместе с «Хетафе».
Состав команды неплохой, но, очевидно, подбор футболистов просто не подходит для прямолинейного «бей-беги». В атаке нет игроков, способных зацепиться за мяч, а главные преимущества имеющихся полузащитников заключаются не в обороне и жестких отборах, а в созидании.
Спасти «Валенсию»
С таким подбором игроков клуб явно может рассчитывать на большее. В воротах стоит известный всем Мамардашвили, в защите — невероятно опытный Гайя и перспективный Москера, в центре поля есть техничные Хави Герра и Андре Альмейда. В общем, Бараха подошел как временщик, но для прогресса и шага вперед команде нужен был более современный специалист.
Правда, простой сменой тренера «Валенсия» может и не обойтись. Главная проблема клуба — в ужасном менеджменте. Годы плохого управления превратили команду из претендента на топ-4 в коллектив, бьющийся за выживание.
Кризис в «Валенсии» затянулся, и даже если Питер Лим все-таки продаст контрольный пакет акций, исправление ситуации займет какое-то время. Вопрос еще в том, кто купит клуб — богатый шейх с Ближнего Востока, американский бизнесмен или прагматик, который видит в команде только бизнес-актив. А может, новым владельцем станет Роман Абрамович? Слухи об этом ходили еще весной, а на днях вспыхнули с новой силой.
Будем надеяться, что все-таки найдется предприниматель, готовый разобраться с долгами и не мешать директорам, менеджерам и скаутам выполнять свою работу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|40-11
|33
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Атлетико
|12
|6
|5
|1
|18-7
|23
|
4
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
5
|Осасуна
|12
|6
|3
|3
|17-16
|21
|
6
|Атлетик
|12
|5
|4
|3
|18-12
|19
|
7
|Бетис
|12
|5
|4
|3
|12-10
|19
|
8
|Мальорка
|12
|5
|3
|4
|10-9
|18
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Сельта
|12
|5
|1
|6
|18-20
|16
|
11
|Р. Сосьедад
|12
|4
|3
|5
|10-10
|15
|
12
|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|
13
|Севилья
|12
|4
|3
|5
|12-17
|15
|
14
|Алавес
|12
|4
|1
|7
|14-19
|13
|
15
|Леганес
|12
|2
|5
|5
|12-16
|11
|
16
|Хетафе
|12
|1
|7
|4
|8-10
|10
|
17
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
18
|Лас-Пальмас
|12
|2
|3
|7
|13-21
|9
|
19
|Вальядолид
|12
|2
|2
|8
|9-24
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|25.05
|00:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|25.05
|00:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2