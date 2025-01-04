Сумасшедшая победа «Реала»! Винисиуса удалили, но Модрич и Беллингем перевернули игру и подняли Мадрид на первое место

Волевая победа чемпионов Испании в Валенсии.

Изначально «Реал» должен был сыграть на «Месталье» в первых числах ноября, а Винисиус Жуниор планировал привезти «Золотой мяч» на стадион, где произошел едва ли не самый громкий скандал с оскорблениями бразильской звезды. Однако не случилось ни того, ни другого, а так и не полученная форвардом Мадрида награда — мелочь в сравнении с человеческими трагедиями.

На провинцию Валенсия осенью обрушилось разрушительное наводнение, которое стало одной из самых смертоносных (более 200 погибших) природных катастроф за всю историю Испании. «Королевский клуб» тогда перечислил в помощь пострадавшим миллион евро, и ту историю, конечно не забыли. Болельщики благодарили принципиального соперника как за финансовую, так и за моральную поддержку. Речь о матче Лиги чемпионов, когда на трибуне «Сантьяго Бернабеу» появился гигантский валенсийский флаг, а футболисты «Реала» и «Милана» вышли на поле в специальных футболках с надписью «Мы все — Валенсия».

В пятницу «Месталья» встретила «Реал» аплодисментами, а капитану Лукасу Васкесу вручили благодарственную табличку. Ну а непосредственно на поле чемпиона ждали сюрпризы, так как на католическое Рождество «Валенсию» вместо отправленной в отставку клубной легенды Рубена Барахи возглавил Карлос Корберан. Ради спасения от вылета из примеры ненавидимое болельщиками руководство «летучих мышей» не пожалело 3 миллионов евро, чтобы выкупить контракт 41-летнего специалиста, который начинал свою карьеру в системе «Вильярреала». В последние годы Корберан трудился в Англии, где входил в штаб Марсело Бьельсы в «Лидсе» и возглавлял выступавшие в чемпионшипе «Хаддерсфилд» и «Вест Бромвич».

Понятно, что за неделю революцию не сделаешь, и больше надежды на эмоциональный всплеск, однако новый тренер успел многое. Во-первых, сделал акцент на том, что команда должна сражаться, и она буквально стелилась в подкатах, как вызвавший восторг фанатов Таррега, которому удалось заблокировать удар Винисиуса. Во-вторых, Корберан перестроился на схему 5-4-1, что добавило плотности оборонительным порядкам. Да и впереди хозяева регулярно напрягали Куртуа, и когда бельгиец выдал уже третий крутой сейв, на добивание первым успел Уго Дуро — 1:0.

«Реал» стал прижимать 19-ю команду чемпионата к воротам только в концовке первого тайма, но не сказать, что реальных моментов для взятия ворот было много. Пожалуй, ближе всех к успеху был Винисиус, однако его удар остановил Димитриевски, который стал первым номером во время травмы Мамардашвили. Остальное — давление, подходы к штрафной и серия неточных ударов с дальней дистанции мастера таких атак Вальверде. А после перерыва «Реал» не реализовал заработанный Мбаппе пенальти! Беллингем исполнил что-то в духе Жоржиньо, подпрыгнув перед ударом, и пробил в штангу.

Мадридцы словно оправдывали печальную для себя статистику, согласно которой они 34 раза уступали на «Месталье» к перерыву и лишь трижды (в 1936, 1974 и 1993) смогли выиграть. Победа ведь была принципиально важна, так как поднимала команду Карло Анчелотти на первое место. Но сливочным еще и не везло даже в эпизодах, когда они взрывались и играли по-королевски. Гол Мбаппе, который своим обыгрышем вратаря напомнил бразильского Феномена Роналдо, не засчитали. В момент передачи Джуда француз на пару сантиметров забрался в офсайд.

А самое интересное — как всегда — случилось с Винисиусом. В футбольном плане он совсем не блистал, зато в очередной скандал угодил. Оказавшись на газоне и тщетно рассчитывая на второй в матче 11-метровый, бразилец поддался на провокацию Димитриевски и в ответ ткнул вратаря в затылок. ВАР это, естественно, увидел, и дальше все прошло по привычной схеме. Поход арбитра к монитору, вторая в карьере красная карточка Вини (снова на «Месталье»!) и мудрые действия Рюдигера. Зная крутой нрав одноклубника, который в порыве эмоций мог нарваться на длительную дисквалификацию, могучий немец вместе с представителем штаба команды буквально затащил звезду в подтрибунное помещение.

Анчелотти в этот момент собирался выпускать на поле Модрича, и не стал менять свое решение даже с поправкой на численное меньшинство. Лука в свои 39 лет стоит пары молодых и резвых игроков, что он и продемонстрировал, сравняв счет после тонкого паса Беллингема. А в добавленное арбитром время сработал мадридский прессинг. Джуд, не забив пенальти, воспользовался глупой потерей Гильямона.

Финальный аккорд валенсийской драмы — десятая компенсированная минута, когда Риоха попал в штангу и мяч от стойки пролетел вдоль линии ворот. «Реал» на первом месте, но у отстающего на два очка «Атлетико» есть в запасе своя отложенная игра. Чемпионская гонка обещает получиться огненной.