Футбол
Испания
Новости Видео Ла Лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Скандалы

Сегодня, 20:30

Новый поворот секс-скандала в Испании: «Валенсия» начала расследование в отношении Мира и отстранила его

Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рафа Мир.
Фото Global Look Press
Проблем у 27-летнего форварда все больше.

Что за новый секс-скандал в ла лиге?

В Испании гремит с начала месяца — 3 сентября по подозрению в сексуальном насилии задержали форварда «Валенсии» Рафу Мира. В понедельник стало известно, что клуб оштрафовал игрока, отстранил его от тренировок и открыл дисциплинарное дело.

Из отчета Гражданской гвардии Испании следует, что все началось 31 августа со знакомства: Мир начал общение с двумя девушками в клубе, привез их домой и позвал друзей. Там Рафа занялся сексом с одной из подруг в бассейне (это было добровольно), а со второй попытался сделать то же самое, но в туалете — и вот здесь получил отказ, из-за чего и начался скандал. Мир применял силу и открыто домогался, но она смогла вырваться.

Форварда задержала полиция, но позже отпустила под залог. Сейчас идет расследование, и каждая из сторон принимает меры для защиты собственных интересов.

 
Робиньо. Робиньо сел в тюрьму вслед за Алвесом. Почему его посадили в Бразилии спустя 11 лет после итальянского приговора

Что говорит Мир?

Испанец считает себя невиновным и утверждает, что все происходило по обоюдному согласию. «Я в порядке. Расскажу обо всем, когда придет время», — таким были первые слова футболиста.

После того как к делу подключилась «Валенсия», Мир чуть изменил риторику:

«Я хочу заявить о своей невиновности... Хочу выразить самые искренние и глубокие извинения моему клубу «Валенсия», тренерскому штабу, партнерам по команде и главным образом болельщикам за несоблюдение графика в выходной день. Это было далеко от того, чего ожидают от профессионального футболиста, тем более на старте сезона. По совету моего адвоката, мы будем работать в судах, а не в медиа или социальных сетях».

Товарищ Рафы, футболист из пятой лиги Пабло Хара, которого также подозревают в насилии, аналогично все отрицает: на суде он заявил, что все происходящее — шоу, а весь скандал случился из-за того, что девушки «не поделили Мира».

Рафа Мир был освобожден из-под стражи.
Фото Global Look Press

Что говорят девушки?

Предполагаемые жертвы утверждают, что Мир начал распускать руки еще в такси. Одна из девушек, с которой у футболиста был секс в бассейне, подтвердила, что все происходило добровольно. А вот вторая, с которой Рафа отправился в туалет, заявила, что была против и пыталась освободиться. При этом форвард был настойчив, хватал ее за лицо и не только.

Наконец ей удалось вырваться, и обе девушки покинули дом. Перед этим они успели поссориться — та, с которой Мир был в бассейне, задала подруге вопрос: «Как ты можешь находиться там после того, как он переспал со мной

По некоторым данным, девушки убежали полуголыми — это увидела соседка и вызвала полицию.

 
Мэйсон Гринвуд. С молодой звезды «МЮ» сняли обвинения в изнасиловании. Но клуб не возвращает Гринвуда в состав

Как отреагировала «Валенсия»?

Клуб ведет себя однозначно — содействует расследованию. Об этом «Валенсия» сообщила сразу же.

При этом отрекаться от Мира «летучие мыши» не спешат — на пару дней отстранили его от тренировок, чтобы ситуация немного прояснилась. По данным испанской прессы, если бы Рафа оказался виновен, ему грозило от 4 до 12 лет лишения свободы. Возвращать такого футболиста в состав — репутационные риски, но и юридических оснований для принятия жестких мер у «Валенсии» не было.

Единственное, что мог предпринять клуб в сложившейся ситуации, — дисциплинарное расследование, так как Мир неподобающе провел выходной и пропустил два тренировочных дня из-за проблем с законом. Reuters сообщает, что именно это «Валенсия» и сделала — после чего приняла решение оштрафовать игрока и отстранить его на неопределенный срок. По данным As, на два матча.

Рафа Мир.
Фото Global Look Press

Очевидно, что это не конец истории. Футболист отказался финансово урегулировать вопрос и настаивает, что все было по обоюдному согласию.

Рафа Мир перешел в «Валенсию» минувшим летом из «Севильи» на правах аренды. 27-летний форвард никогда не играл за национальную команду Испании, но брал серебро Токио-2020 в составе олимпийской сборной. В текущем чемпионате Испании Мир провел четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей.

Футбол
ФК Валенсия
Читайте также
Умер легендарный телеведущий Александр Масляков
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
«Зенит» намерен потратить еще 13 млн, Дзюба не хочет завершать карьеру. Трансферные слухи РПЛ за 9 сентября
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 13-3 12
2
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
3
 Вильярреал 4 2 2 0 9-7 8
4
 Реал 4 2 2 0 7-2 8
5
 Жирона 4 2 1 1 7-4 7
6
 Алавес 4 2 1 1 5-3 7
7
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
8
 Сельта 4 2 0 2 10-9 6
9
 Мальорка 4 1 2 1 2-2 5
10
 Леганес 4 1 2 1 3-3 5
11
 Вальядолид 4 1 1 2 1-10 4
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
13
 Р. Сосьедад 4 1 1 2 3-4 4
14
 Эспаньол 4 1 1 2 2-3 4
15
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
16
 Хетафе 3 0 3 0 1-1 3
17
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
18
 Севилья 4 0 2 2 3-6 2
19
 Бетис 3 0 2 1 1-3 2
20
 Валенсия 4 0 1 3 3-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.09 22:00
Бетис – Леганес
 - : -
14.09 15:00
Мальорка – Вильярреал
 - : -
14.09 17:15
Эспаньол – Алавес
 - : -
14.09 19:30
Севилья – Хетафе
 - : -
14.09 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 - : -
15.09 15:00
Сельта – Вальядолид
 - : -
15.09 17:15
Жирона – Барселона
 - : -
15.09 19:30
Лас-Пальмас – Атлетик
 - : -
15.09 22:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
16.09 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Рафинья

Рафинья

Барселона

 3
Антонио Мартинес

Антонио Мартинес

Алавес

 2
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 4
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 2 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 3 1 1
Микель Ойярсабаль

Микель Ойярсабаль

Реал Сосьедад

 3 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости