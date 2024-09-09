Новый поворот секс-скандала в Испании: «Валенсия» начала расследование в отношении Мира и отстранила его

Проблем у 27-летнего форварда все больше.

Что за новый секс-скандал в ла лиге?

В Испании гремит с начала месяца — 3 сентября по подозрению в сексуальном насилии задержали форварда «Валенсии» Рафу Мира. В понедельник стало известно, что клуб оштрафовал игрока, отстранил его от тренировок и открыл дисциплинарное дело.

Из отчета Гражданской гвардии Испании следует, что все началось 31 августа со знакомства: Мир начал общение с двумя девушками в клубе, привез их домой и позвал друзей. Там Рафа занялся сексом с одной из подруг в бассейне (это было добровольно), а со второй попытался сделать то же самое, но в туалете — и вот здесь получил отказ, из-за чего и начался скандал. Мир применял силу и открыто домогался, но она смогла вырваться.

Форварда задержала полиция, но позже отпустила под залог. Сейчас идет расследование, и каждая из сторон принимает меры для защиты собственных интересов.

Что говорит Мир?

Испанец считает себя невиновным и утверждает, что все происходило по обоюдному согласию. «Я в порядке. Расскажу обо всем, когда придет время», — таким были первые слова футболиста.

После того как к делу подключилась «Валенсия», Мир чуть изменил риторику:

«Я хочу заявить о своей невиновности... Хочу выразить самые искренние и глубокие извинения моему клубу «Валенсия», тренерскому штабу, партнерам по команде и главным образом болельщикам за несоблюдение графика в выходной день. Это было далеко от того, чего ожидают от профессионального футболиста, тем более на старте сезона. По совету моего адвоката, мы будем работать в судах, а не в медиа или социальных сетях».

Товарищ Рафы, футболист из пятой лиги Пабло Хара, которого также подозревают в насилии, аналогично все отрицает: на суде он заявил, что все происходящее — шоу, а весь скандал случился из-за того, что девушки «не поделили Мира».

Рафа Мир был освобожден из-под стражи. Фото Global Look Press

Что говорят девушки?

Предполагаемые жертвы утверждают, что Мир начал распускать руки еще в такси. Одна из девушек, с которой у футболиста был секс в бассейне, подтвердила, что все происходило добровольно. А вот вторая, с которой Рафа отправился в туалет, заявила, что была против и пыталась освободиться. При этом форвард был настойчив, хватал ее за лицо и не только.

Наконец ей удалось вырваться, и обе девушки покинули дом. Перед этим они успели поссориться — та, с которой Мир был в бассейне, задала подруге вопрос: «Как ты можешь находиться там после того, как он переспал со мной?»

По некоторым данным, девушки убежали полуголыми — это увидела соседка и вызвала полицию.

Как отреагировала «Валенсия»?

Клуб ведет себя однозначно — содействует расследованию. Об этом «Валенсия» сообщила сразу же.

При этом отрекаться от Мира «летучие мыши» не спешат — на пару дней отстранили его от тренировок, чтобы ситуация немного прояснилась. По данным испанской прессы, если бы Рафа оказался виновен, ему грозило от 4 до 12 лет лишения свободы. Возвращать такого футболиста в состав — репутационные риски, но и юридических оснований для принятия жестких мер у «Валенсии» не было.

Единственное, что мог предпринять клуб в сложившейся ситуации, — дисциплинарное расследование, так как Мир неподобающе провел выходной и пропустил два тренировочных дня из-за проблем с законом. Reuters сообщает, что именно это «Валенсия» и сделала — после чего приняла решение оштрафовать игрока и отстранить его на неопределенный срок. По данным As, на два матча.

Рафа Мир. Фото Global Look Press

Очевидно, что это не конец истории. Футболист отказался финансово урегулировать вопрос и настаивает, что все было по обоюдному согласию.

Рафа Мир перешел в «Валенсию» минувшим летом из «Севильи» на правах аренды. 27-летний форвард никогда не играл за национальную команду Испании, но брал серебро Токио-2020 в составе олимпийской сборной. В текущем чемпионате Испании Мир провел четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей.