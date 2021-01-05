«Валенсия» снова не выиграла, Черышев опять не забил

Команда Хави Грасии сыграла вничью с «Кадисом» (1:1).

«Валенсия» — «Кадис» — 1:1 (0:0)

Голы: Лосано, 58 (0:1). Гомес, 79 (1:1).

«Валенсия»: Доменеч, Васс (Собрино, 76), Хосе Гайя, Диакаби, Гильямон, Коррейа, Солер, Муса (Бланко, 64), Гамейро (Ли Кан Ин, 26), Черышев (Вальехо, 64), Гомес.

«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Алькала, Эспино, Фали, Фернандес (Переа, 89), Йенссон, Негредо (Хименес, 73), Лосано (Малбашич, 73), Искиэрдо (Акапо, 46).

Предупреждения: Черышев, 16. Гильямон, 18. Лосано, 36. Негредо, 69.

Судья: Медье Хименес.

4 января. Валенсия. Стадион «Месталья».

«Валенсия» начала год в очень плохом положении: команда опустилась аж в зону вылета. 8 ноября валенсийцы одержали яркую победу над «Реалом» (4:1), и после этого началась безвыигрышная серия в чемпионате из семи встреч. В гости на «Месталью» приехал «Кадис», который довольно комфортно располагается в середине таблицы. Но в данный момент у этой команды тоже все не очень хорошо: после победы над «Барселоной» (2:1) месяц назад «Кадис» не сумел забить ни в одном из четырех последующих матчей. В таблице «Валенсию» и «Кадис» разделяли всего четыре очка, так что встреча носила важное стратегическое значение.

Денис Черышев появился в стартовом составе «Валенсии», уже в четвертом матче подряд. Полузащитник, на днях отметивший 30-летие, занял привычную позицию на левом фланге. А по факту Черышев действовал на позиции инсайда: «Валенсия» провела первый тайм в одной затяжной позиционной атаке (71 процент владения мячом). В первой половине Черышев нанес два удара. Первый получился совсем неопасным — слабым и неточным, а вот второй стоил внимания. Денис здорово принял мяч на подступах к штрафной и с левой пробил уже зряче и плотно. Мяч прошел совсем рядом со штангой.

В середине тайма из-за травмы был заменен форвард Кевин Гамейро, и Черышев стал еще чаще смещаться в центр. Что касается игры «Валенсии» в целом, то у футболистов команды большие проблемы с взаимопониманием. Редкие контратаки практически всегда заканчивались забеганием игрока в одном направлении и пасом от его партнера в совершенно другую сторону.

После перерыва «Валенсия» продолжила обозначать игровое преимущество, но никакой остроты в атаке за этим не следовало. Черышев запомнился падением в чужой штрафной, но судья в том моменте справедливо свистнул фол в атаке: Денис по инерции врезал по ноге защитнику, за мгновение до этого выбившего у него мяч.

А «Кадис» забил, причем очень красиво. Энтони Лосано исхитрился пробить через себя из вратарской. Этот момент сполна компенсировал зрителям далеко не самый содержательный час игры. Тренер «Валенсии» Хави Грасия отреагировал на пропущенный гол заменой Черышева.

Не сказать, что мяч «Кадиса» как-то мобилизовал «Валенсию», но через 20 минут хозяева все же отыгрались. Хозяин левого фланга хозяев Хосе Гайя нашел навесом на дальней штанге Макси Гомеса, и тот точно пробил головой. На этом все. «Валенсия» формально вылезла из зоны вылета, сравнявшись по очкам с «Эльче», но у команды из Аликанте на две игры меньше. Так что в окрестностях «Местальи» будут и дальше вспоминать сезон-1985/86, когда «Валенсия» последний раз падала в сегунду.