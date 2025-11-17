«Летучие мыши» готовы к вылету. «Валенсия» терпит бедствие из-за хозяина

Владелец из Сингапура не тратит деньги на футболистов, поэтому состав легендарного клуба хорош только для Сегунды.

В пятницу испанский чемпионат возобновится после дежурной паузы на отборочный турнир — и сразу с дерби. Вообще-то в Испании много всего подгоняют под этот лейбл. Какие-нибудь межрегиональные терки тоже запросто выдаются за дерби. Но в данном случае ни малейшей натяжки: встречаются два клуба из города Валенсия. Собственно «Валенсия» — и «Леванте». Между прочим, встречаются впервые за три с половиной года. С того момента как «Леванте» отправился в Сегунду.

Валенсийское дерби, в отличие от барселонского, севильского или большинства мадридских, событие скорее эпизодическое. Регулярным оно стало недавно — и было недолго, во второй декаде XXI века, когда «Леванте» удалось задержаться в элите на несколько лет. Интересно, что с начала 60-х вплоть до сезона-2010/11 земляки пересеклись в Примере и Кубке Испании всего-то 14 раз. А с января 2011-го по апрель 2022-го — целых 24. Затем хроника прервалась — и вот теперь возобновляется.

Прерывалась она до сих пор, как уже замечено, исключительно по инициативе «Леванте». Но сейчас в этом направлении есть неиллюзорный шанс на что-нибудь необычное. Например, на то, что в следующем сезоне валенсийское дерби впервые состоится в Сегунде. Или же опять не состоится, но вылетит на этот раз не «Леванте»...

В последние годы «Валенсия» поступательными, но гигантскими шагами движется по этому сценарию развития событий. И если все действительно закончится плачевно, это будет драма. Не только для команды и ее поклонников, но и для всех, кто следит за испанским футболом, поскольку «Валенсия» входит в пятерку самых титулованных испанских команд. Более того, если изъять из этого оборота первую половину XX века, то и в четверку, опережая «Атлетик». И она по-прежнему единственная, не относящаяся к «топам», кому удавалось дважды подряд сыграть в финале Лиги чемпионов. В мире, кстати, именно ту «Валенсию», на стыке веков, в основном и помнят — с Мендьетой и Альбельдой, Кили Гонсалесом и Аймаром, Пеллегрино и Айялой, Каньисаресом в воротах и Эктором Купером на скамейке. Хотя была и другая, тоже шикарная, в конце 70-х, та, за которую играли Кемпес и Бонхоф, Саура и Сольсона (поверьте эстету, по испанским меркам футболисты были штучные) и выиграли еврокубок по пенальти у «Арсенала».

Такое часто бывает: знаменитая в недавнем прошлом команда с богатым послужным списком и жирным слоем пыли на трофеях, неслышно, незаметно, хотя временами напоминая о себе и выказывая амбиции, существует где-то на заднем плане, на вторых-третьих ролях, но все еще в топ-когорте, создавая умиротворяющее впечатление неизбывной вечности бытия, пусть и в форме дожития. И вдруг срывается кубарем вниз, туда, где пропасти второсортного и бездны полулюбительского футбола. Хорошо, если удастся уцепиться за карниз и через годик-другой подтянуться обратно наверх. Но далеко не всем это удается. Так что, если увидите при случае, передавайте привет «Депортиво Ла-Корунье», «Кайзерслаутерну», «Сампдории», «Торпедо». Давненько не видали мы их на парадах и при параде.

«Валенсия» уверенно стремится в этот скорбный ряд. Однажды она уже срывалась, но смогла исправиться. Как раз после эпохи Кемпеса погрязла в долгах и обросла неудачами настолько, что ухнула в Сегунду. К счастью, всего на один сезон. Сейчас ситуация иная. За «Валенсией» не охотятся кредиторы и приставы — она сама себе выделяет слишком мало для нормального функционирования. Настолько мало, что ее состав с каждым годом все меньше соответствует критериям Ла Лиги. Именно так: не одного из ведущих клубов Ла Лиги, а вообще первого дивизиона.

Владелец «Валенсии» Питер Лим. Фото Global Look Press

С весны 2014-го «Валенсией» владеет сингапурский бизнесмен Питер Лим. На первых порах он вкладывался щедро: в 2015 году клуб потратил на трансферном рынке почти на сотню миллионов евро больше, чем выручил на продажах. В 2017-м дебет с кредитом не сошелся без малого на 40 миллионов в пользу затрат, в 2018-м — на 60, в 2019-м — на 19. За шесть сезонов команда три раза финишировала четвертой, однажды выиграла Кубок Испании и дважды доходила до полуфинала, а в еврокубках как-то раз пробилась в полуфинал Лиги Европы. Вот и весь навар с огромных расходов (в общей сложности на трансферы было потрачено 500 миллионов евро).

Потом был COVID, очень крепко ударивший не только по «Валенсии» — по всей Валенсии. В зарождении той эпидемии какой-то дикий, дьявольский символизм. Первых инфицированных обнаружили, как известно, в Бергамо. В тот день «Валенсия» встречалась там с «Аталантой». Разносчиками заразы официально признали летучих мышей. Надо ли напоминать прозвище «Валенсии» — рукокрылое животное, изображенное на его гербе? Сразу после той игры треть персонала и трое игроков клуба сдали положительные тесты. А Валенсия перенесла COVID-19 очень тяжело. Даже через полтора года после начала эпидемии было запрещено выходить на улицу без маски — во всей Испании не было ограничений жестче.

А когда лють прошла и планета, в том числе футбольная, начала возвращаться к нормальной жизни, сингапурский хозяин радикально изменил парадигму клубного бытия. Отныне — и при Питере Лиме, судя по всему, навсегда — «Валенсия» не тратит деньги на покупку футболистов, а пополняет ряды дешевыми и арендованными, а также своими воспитанниками. Похвальное стремление — но строго при условии, что есть солидная основа, кадровый базис, на который можно опереться. Летом 2022-го, когда было принято это решение, возможно, так оно и было, по крайней мере казалось. Только что были проданы Карлос Солер и Гонсалу Гедеш, вслед за ними ушли Силлесен и Черышев, зато приобрести — практически бесплатно, а то и в самом деле даром — удалось Кавани, Саму Кастильехо, Уго Дуро, Андре Альмейду, плюс арендовать Клюйверта и Дженка (он через год был выкуплен, тоже «по дешевке»).

Но руководители не угадали. Новый состав не сложился, базиса не получилось. И с каждым следующим трансферным окном «Валенсия» становилась все слабее и слабее. Уходили те, на кого сделали ставку в 2022-м, на их места лихорадочно хватали кого придется (точнее, кого удалось перехватить за три копейки), потом уже их приходилось замещать кем попало. Если клуб за четыре года продает игроков на 140 миллионов, а покупает на 37,5, причем уходят Муса, Москера, Мамардашвили, а приходят Сантамария, Копете и Угринич, на что он может рассчитывать? На собственную академию? Даже «Барселона» и «Краснодар», не говоря уже об «Аяксе», никогда не были настолько самонадеянны.

Главный тренер «Валенсии» Карлос Корберан. Фото AFP

Можно было бы предположить, что деньги сингапурца проедает постройка «Ноу Местальи». Этот долгострой, задуманный еще в 2006-м, вот уже 15 лет стоит замороженный. Но в том-то и дело, что строительство клуб решил возобновить только в прошлом году, когда от величия «Валенсии» и от ее былой мощи уже остались рожки да ножки. К тому же Питер Лим почти не тратит на это денег (зато прибыль от эксплуатации арены с ее новыми технологиями будет раскладывать по карманам). 237 миллионов клуб получит с выпуска облигаций (срок их погашения — 28 лет), еще 85 — в виде 5-летнего займа. Средства на комплектование команды тут совсем ни при чем.

В прошлом году на Валенсию обрушилось страшное наводнение. Погибло 222 человека, в городе был объявлен трехдневный траур. С той бедой удалось справиться сообща, всей страной. А вот утопающую «Валенсию» спасать будет некому. Она уже пускает пузыри: «Барселоне» и «Реалу» проиграла с общим счетом 0:10, занимает 17-е место (и все последние годы скользит между 9-м и 16-м), а может опуститься еще ниже, проиграв в дерби, что будет совсем уж неприлично. Но сингапурских скупердяев это, похоже, не беспокоит. Здесь нужно добавить, что в прошлом году, едва возродилась эпопея со стадионом, президентом клуба был срочно назначен сын Питера Лима Киат.

И к этому можно уже ничего не добавлять.