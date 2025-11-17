«Летучие мыши» готовы к вылету. «Валенсия» терпит бедствие из-за хозяина
В пятницу испанский чемпионат возобновится после дежурной паузы на отборочный турнир — и сразу с дерби. Вообще-то в Испании много всего подгоняют под этот лейбл. Какие-нибудь межрегиональные терки тоже запросто выдаются за дерби. Но в данном случае ни малейшей натяжки: встречаются два клуба из города Валенсия. Собственно «Валенсия» — и «Леванте». Между прочим, встречаются впервые за три с половиной года. С того момента как «Леванте» отправился в Сегунду.
Валенсийское дерби, в отличие от барселонского, севильского или большинства мадридских, событие скорее эпизодическое. Регулярным оно стало недавно — и было недолго, во второй декаде XXI века, когда «Леванте» удалось задержаться в элите на несколько лет. Интересно, что с начала 60-х вплоть до сезона-2010/11 земляки пересеклись в Примере и Кубке Испании всего-то 14 раз. А с января 2011-го по апрель 2022-го — целых 24. Затем хроника прервалась — и вот теперь возобновляется.
Прерывалась она до сих пор, как уже замечено, исключительно по инициативе «Леванте». Но сейчас в этом направлении есть неиллюзорный шанс на что-нибудь необычное. Например, на то, что в следующем сезоне валенсийское дерби впервые состоится в Сегунде. Или же опять не состоится, но вылетит на этот раз не «Леванте»...
В последние годы «Валенсия» поступательными, но гигантскими шагами движется по этому сценарию развития событий. И если все действительно закончится плачевно, это будет драма. Не только для команды и ее поклонников, но и для всех, кто следит за испанским футболом, поскольку «Валенсия» входит в пятерку самых титулованных испанских команд. Более того, если изъять из этого оборота первую половину XX века, то и в четверку, опережая «Атлетик». И она по-прежнему единственная, не относящаяся к «топам», кому удавалось дважды подряд сыграть в финале Лиги чемпионов. В мире, кстати, именно ту «Валенсию», на стыке веков, в основном и помнят — с Мендьетой и Альбельдой, Кили Гонсалесом и Аймаром, Пеллегрино и Айялой, Каньисаресом в воротах и Эктором Купером на скамейке. Хотя была и другая, тоже шикарная, в конце 70-х, та, за которую играли Кемпес и Бонхоф, Саура и Сольсона (поверьте эстету, по испанским меркам футболисты были штучные) и выиграли еврокубок по пенальти у «Арсенала».
Такое часто бывает: знаменитая в недавнем прошлом команда с богатым послужным списком и жирным слоем пыли на трофеях, неслышно, незаметно, хотя временами напоминая о себе и выказывая амбиции, существует где-то на заднем плане, на вторых-третьих ролях, но все еще в топ-когорте, создавая умиротворяющее впечатление неизбывной вечности бытия, пусть и в форме дожития. И вдруг срывается кубарем вниз, туда, где пропасти второсортного и бездны полулюбительского футбола. Хорошо, если удастся уцепиться за карниз и через годик-другой подтянуться обратно наверх. Но далеко не всем это удается. Так что, если увидите при случае, передавайте привет «Депортиво Ла-Корунье», «Кайзерслаутерну», «Сампдории», «Торпедо». Давненько не видали мы их на парадах и при параде.
«Валенсия» уверенно стремится в этот скорбный ряд. Однажды она уже срывалась, но смогла исправиться. Как раз после эпохи Кемпеса погрязла в долгах и обросла неудачами настолько, что ухнула в Сегунду. К счастью, всего на один сезон. Сейчас ситуация иная. За «Валенсией» не охотятся кредиторы и приставы — она сама себе выделяет слишком мало для нормального функционирования. Настолько мало, что ее состав с каждым годом все меньше соответствует критериям Ла Лиги. Именно так: не одного из ведущих клубов Ла Лиги, а вообще первого дивизиона.
С весны 2014-го «Валенсией» владеет сингапурский бизнесмен Питер Лим. На первых порах он вкладывался щедро: в 2015 году клуб потратил на трансферном рынке почти на сотню миллионов евро больше, чем выручил на продажах. В 2017-м дебет с кредитом не сошелся без малого на 40 миллионов в пользу затрат, в 2018-м — на 60, в 2019-м — на 19. За шесть сезонов команда три раза финишировала четвертой, однажды выиграла Кубок Испании и дважды доходила до полуфинала, а в еврокубках как-то раз пробилась в полуфинал Лиги Европы. Вот и весь навар с огромных расходов (в общей сложности на трансферы было потрачено 500 миллионов евро).
Потом был COVID, очень крепко ударивший не только по «Валенсии» — по всей Валенсии. В зарождении той эпидемии какой-то дикий, дьявольский символизм. Первых инфицированных обнаружили, как известно, в Бергамо. В тот день «Валенсия» встречалась там с «Аталантой». Разносчиками заразы официально признали летучих мышей. Надо ли напоминать прозвище «Валенсии» — рукокрылое животное, изображенное на его гербе? Сразу после той игры треть персонала и трое игроков клуба сдали положительные тесты. А Валенсия перенесла COVID-19 очень тяжело. Даже через полтора года после начала эпидемии было запрещено выходить на улицу без маски — во всей Испании не было ограничений жестче.
А когда лють прошла и планета, в том числе футбольная, начала возвращаться к нормальной жизни, сингапурский хозяин радикально изменил парадигму клубного бытия. Отныне — и при Питере Лиме, судя по всему, навсегда — «Валенсия» не тратит деньги на покупку футболистов, а пополняет ряды дешевыми и арендованными, а также своими воспитанниками. Похвальное стремление — но строго при условии, что есть солидная основа, кадровый базис, на который можно опереться. Летом 2022-го, когда было принято это решение, возможно, так оно и было, по крайней мере казалось. Только что были проданы Карлос Солер и Гонсалу Гедеш, вслед за ними ушли Силлесен и Черышев, зато приобрести — практически бесплатно, а то и в самом деле даром — удалось Кавани, Саму Кастильехо, Уго Дуро, Андре Альмейду, плюс арендовать Клюйверта и Дженка (он через год был выкуплен, тоже «по дешевке»).
Но руководители не угадали. Новый состав не сложился, базиса не получилось. И с каждым следующим трансферным окном «Валенсия» становилась все слабее и слабее. Уходили те, на кого сделали ставку в 2022-м, на их места лихорадочно хватали кого придется (точнее, кого удалось перехватить за три копейки), потом уже их приходилось замещать кем попало. Если клуб за четыре года продает игроков на 140 миллионов, а покупает на 37,5, причем уходят Муса, Москера, Мамардашвили, а приходят Сантамария, Копете и Угринич, на что он может рассчитывать? На собственную академию? Даже «Барселона» и «Краснодар», не говоря уже об «Аяксе», никогда не были настолько самонадеянны.
Можно было бы предположить, что деньги сингапурца проедает постройка «Ноу Местальи». Этот долгострой, задуманный еще в 2006-м, вот уже 15 лет стоит замороженный. Но в том-то и дело, что строительство клуб решил возобновить только в прошлом году, когда от величия «Валенсии» и от ее былой мощи уже остались рожки да ножки. К тому же Питер Лим почти не тратит на это денег (зато прибыль от эксплуатации арены с ее новыми технологиями будет раскладывать по карманам). 237 миллионов клуб получит с выпуска облигаций (срок их погашения — 28 лет), еще 85 — в виде 5-летнего займа. Средства на комплектование команды тут совсем ни при чем.
В прошлом году на Валенсию обрушилось страшное наводнение. Погибло 222 человека, в городе был объявлен трехдневный траур. С той бедой удалось справиться сообща, всей страной. А вот утопающую «Валенсию» спасать будет некому. Она уже пускает пузыри: «Барселоне» и «Реалу» проиграла с общим счетом 0:10, занимает 17-е место (и все последние годы скользит между 9-м и 16-м), а может опуститься еще ниже, проиграв в дерби, что будет совсем уж неприлично. Но сингапурских скупердяев это, похоже, не беспокоит. Здесь нужно добавить, что в прошлом году, едва возродилась эпопея со стадионом, президентом клуба был срочно назначен сын Питера Лима Киат.
И к этому можно уже ничего не добавлять.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|12
|9
|1
|2
|32-15
|28
|
3
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
10
|Алавес
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|
11
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
12
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
13
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|15-18
|13
|
14
|Р. Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
15
|Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|
17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|11-21
|10
|
19
|Леванте
|12
|2
|3
|7
|16-23
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|- : -
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|- : -
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|- : -
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|
|
Арда Гюлер
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|10
|1
|3