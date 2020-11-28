«Атлетико» идет по чемпионскому графику. «Валенсия» осталась без Черышева и трех очков

Потеряв из-за ковида Дениса Черышева, «Валенсия» потерпела первое в ноябре поражение, уступив «Атлетико» (0:1).

Чемпионат Испании. Лига 1

11-й тур

«Валенсия» — «Атлетико» — 0:1 (0:0)

Гол: Лато, 79 — в свои ворота.

«Валенсия»: Доменеч, Васс (Хасон, 84), Габриэл Паулиста, Лато, Гильямон (Мангала, 57), Солер, Рачич, Муса (Коррейа, 70), Гонсалу Гедеш, Гомес (Гамейро, 71), Вальехо (Собрино, 71).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Лоди (Жоау Феликс, 46), Коке, Сауль (Феррейра-Карраско, 60), Льоренте, Корреа (Кондогбья, 65), Лемар (Витоло, 65).

Предупреждения: Рачич, 28. Сауль, 43. Гильямон, 57. Корреа, 62. Льоренте, 76. Жоау Феликс, 81. Коке, 83.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

28 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья».

Пятница принесла «Валенсии» не самые приятные новости, так как положительный тест на коронавирус сдал Денис Черышев. Исключительно обидный для российского полузащитника момент, так как в межсезонье, когда «летучие мыши» расчищали платежную ведомость и продавали едва ли не всех, кто пользовался спросом, он предпочел остаться на «Месталье». Доказал Хави Грасии, что может быть полезным, и в ноябре попадал в стартовый состав во всех матчах, включая тот, что завершился разгромом «Реала» (4:1).

Между тем обойма игроков у «Валенсии» более чем скромная. Мало того, что Грасии не купили ни одного новичка, так еще и после закрытия трансферного окна в «Атлетико» перешел Кондогбья. Перед этим француз обвинил руководство в уничтожении амбициозного проекта и прочих грехах, включая обман главного тренера и футболистов. После этого проще было отпустить его и что-то заработать, так как «матрасники» получили право подписать одного игрока из-за потери Партея, которого «Арсенал» выкупил за фиксированную сумму.

Nobody:



Simeone applauding alone in the minute of silence for Maradona. That's my coach pic.twitter.com/LG1PcJn5nY — ? (@Gab_ATM) November 28, 2020

Правда, пока Кондогбья за мадридцев играет редко. Выбор игроков в «Атлетико» таков, что Диего Симеоне может позволить себе роскошь постепенно вводить француза в обойму даже на фоне кадровых потерь.

Единственная линия, где возможности тренера ограничены, — нападение. Луис Суарес пока на карантине из-за коронавируса, а у Диегу Косты новые проблемы. В сентябре он перенес ту же болезнь, что и уругваец, и сейчас врачи предполагают, что обнаруженный у форварда тромбоз вен — коронавирусное осложнение. Пока никаких прогнозов нет, но предполагаемый срок отсутствия Косты варьируется от трех месяцев до полугода.

Из-за этого вся нагрузка ложится на Жоау Феликса. Он молод и проводит отличный сезон, но все равно когда-то надо отдыхать. В «Атлетико» решили, что этот момент настал в день игры с «Валенсией». Однако на «Месталье», как и в недавнем матче с «Локомотивом», красно-белым не хватало завершающего штриха. А те, что были — как при дальних ударах Лемара, — останавливал Доменеч, лидирующий в чемпионате по количеству отраженных ударов. Так что в перерыве Симеоне убрал с поля защитника Ренана Лоди и выпустил Феликса.

Впрочем, отмечая сложности «матрасников», нельзя не отметить заслуг игроков «Валенсии». Грасия пытается выжать из имеющегося под рукой материала максимум, и в этом матче он сумел выстроить оборону даже в отсутствие травмированных Гайя и Диакаби. При этом хозяева не стали повторять схему «Атлетико», который последние матчи проводит с тройкой центральных защитников.

В первом тайме валенсийцы еще и опасно огрызались, и в нескольких эпизодах Облаку, проводившему 200-й матч в ла лиге, пришлось проявить все свое мастерство. Однако после перерыва серьезной работы у словенца не было, так как гости стали методично вдавливать «Валенсию» в ее штрафную. Если мадридцы проводили замены, направленные на усиление игры, то Грасии пришлось менять повредившего мышцу Гильямона на Мангала, который за десять туров текущего чемпионата провел на поле всего 17 минут.

Carrasco decisive once again as @atletienglish take the lead at Mestalla! ?#ValenciaAtleti pic.twitter.com/Zm44djId1q — LaLiga English (@LaLigaEN) November 28, 2020