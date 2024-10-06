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«Я был мальчиком, играющим в женской команде». В Испании появился клуб трансгендеров

Команда трансгендеров «Феникс» дебютировала в региональной лиге Каталонии
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Команда трансгендеров «Феникс».
Фото соцсети
«Феникс» дебютировал в региональной лиге Каталонии.

Испанский «Феникс» — первый европейский футбольный клуб, состоящий полностью из трансгендеров. Команда уже провела первый матч в истории, а на ее создание основатель потратил три года.

Кто основал клуб

«Феникс» стал первой командой в Европе, состоящей полностью из трансгендеров. Ее основатель — 24-летний Уго Мартинес. Футболист признавался, что столкнулся с хейтом во время выступлений в женском футболе, из-за чего решил создать свой коллектив. Мартинес искал будущих одноклубников в интернете и затратил на появление команды три года. Трудности возникли не только при подборе игроков, но и при прохождении регистрации для участия в турнирах.

Мартинес рассказал, что в женском футболе тренеры, игроки и их родители постоянно его оскорбляли. «Я был мальчиком, играющим в женской команде, но без измененного удостоверения личности, которое мне бы разрешало играть в мужском футболе», — поделился испанец с Reuters.

 
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Капитаном «Феникса» стал 19-летний Люк Ибанес: он рассказывал о страхе играть в одной команде с цисгендерными мужчинами — переживал, что не впишется в коллектив или даже станет жертвой насилия.

«Феникс» — это команда трансмужчин, полностью созданная трансмужчинами, — считает Ибанес. — Думаю, это больше команды, это — семья».

Где играет «Феникс»

Клуб заявился в региональный чемпионат Каталонии — он относится к пятому уровню испанского футбола. Reuters выяснил у местной федерации, что в области уже на протяжении двух сезонов в мужских лигах могут участвовать игроки любого пола, а также использовать имя, отличающееся от официального. В других регионах гендерное правило ограничено возрастом. «Феникс» уже дебютировал в турнире, в первом матче проиграв 0:19.

 
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Надо отметить, что в декабре 2022-го в Испании приняли закон, разрешающий юридически менять пол с 14 лет без прохождения психологического или иного медицинского обследования.

Напомним, в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

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2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 9 4 2 3 13-10 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
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 Жирона 9 3 3 3 11-12 12
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