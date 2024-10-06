«Я был мальчиком, играющим в женской команде». В Испании появился клуб трансгендеров
Испанский «Феникс» — первый европейский футбольный клуб, состоящий полностью из трансгендеров. Команда уже провела первый матч в истории, а на ее создание основатель потратил три года.
Кто основал клуб
«Феникс» стал первой командой в Европе, состоящей полностью из трансгендеров. Ее основатель — 24-летний Уго Мартинес. Футболист признавался, что столкнулся с хейтом во время выступлений в женском футболе, из-за чего решил создать свой коллектив. Мартинес искал будущих одноклубников в интернете и затратил на появление команды три года. Трудности возникли не только при подборе игроков, но и при прохождении регистрации для участия в турнирах.
Мартинес рассказал, что в женском футболе тренеры, игроки и их родители постоянно его оскорбляли. «Я был мальчиком, играющим в женской команде, но без измененного удостоверения личности, которое мне бы разрешало играть в мужском футболе», — поделился испанец с Reuters.
Капитаном «Феникса» стал 19-летний Люк Ибанес: он рассказывал о страхе играть в одной команде с цисгендерными мужчинами — переживал, что не впишется в коллектив или даже станет жертвой насилия.
«Феникс» — это команда трансмужчин, полностью созданная трансмужчинами, — считает Ибанес. — Думаю, это больше команды, это — семья».
Где играет «Феникс»
Клуб заявился в региональный чемпионат Каталонии — он относится к пятому уровню испанского футбола. Reuters выяснил у местной федерации, что в области уже на протяжении двух сезонов в мужских лигах могут участвовать игроки любого пола, а также использовать имя, отличающееся от официального. В других регионах гендерное правило ограничено возрастом. «Феникс» уже дебютировал в турнире, в первом матче проиграв 0:19.
Надо отметить, что в декабре 2022-го в Испании приняли закон, разрешающий юридически менять пол с 14 лет без прохождения психологического или иного медицинского обследования.
Напомним, в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
4
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|
11
|Севилья
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
12
|Бетис
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
13
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
14
|Алавес
|9
|3
|1
|5
|11-15
|10
|
15
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
16
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
|4.10
|22:00
|
Леганес – Валенсия
|0 : 0
|5.10
|15:00
|
Эспаньол – Мальорка
|2 : 1
|5.10
|17:15
|
Хетафе – Осасуна
|1 : 1
|5.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Сельта
|0 : 1
|5.10
|19:30
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|1 : 2
|5.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|2 : 0
|6.10
|15:00
|
Жирона – Атлетик
|2 : 1
|6.10
|17:15
|
Алавес – Барселона
|0 : 3
|6.10
|19:30
|
Севилья – Бетис
|1 : 0
|6.10
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|10
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|6
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1