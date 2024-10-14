«Фейк!» Мбаппе фигурирует в новостях об изнасиловании в шведском отеле — он считает это провокацией
Полиция Стокгольма расследует дело об изнасиловании, которое, возможно, произошло в отеле, где на прошлой неделе остановился Килиан Мбаппе. Французский футболист считает это провокацией перед слушанием по его делу.
Что произошло в отеле
По информации шведского медиа Aftonbladet, в том же отеле, где остановился Мбаппе, в ночь с четверга на пятницу произошло изнасилование. Жертва спустя два дня обратилась за медицинской помощью, после чего в дело включилась полиция и начала расследование. В четверг вечером Килиана как раз засекли в Стокгольме в компании нескольких людей, одним из которых был его экс-партнер по «ПСЖ» Норди Мукьеле.
В понедельник полицейские обследовали отель, но детали расследования пока не сообщаются. Aftonbladet связался со следователем и адвокатом жертвы — оба отказались давать комментарии. Также не говорится о какой-либо связи Мбаппе с преступлением, кроме того, что он в это время остановился в этом же отеле. Статья Aftonbladet так и начинается: «Футболист Килиан Мбаппе и его друзья посетили Швецию на прошлой неделе. Сейчас полиция расследует предполагаемое изнасилование».
Как Мбаппе отреагировал на новость об изнасиловании
Килиан оперативно отреагировал на новость об изнасиловании в отеле — все-таки его имя фигурирует в этом деле. По мнению футболиста, это провокация перед его завтрашним слушанием по поводу конфликта с «ПСЖ» — клуб задолжал Мбаппе 55 миллионов евро. «Фейковая новость. Это становится таким предсказуемым, прямо перед завтрашним слушанием, как будто случайно!» — написал Мбаппе в соцсетях.
Что Мбаппе делал в Стокгольме
Килиана видели в шведской столице в четверг вечером — в это время сборная Франции играла с Израилем в Лиге наций (4:1). Нападающий же не поехал на сбор национальной команды из-за проблем со здоровьем, однако за «Реал» он выступал до самого наступления международной паузы, чем смутил главного тренера «Трехцветных» Дидье Дешама.
По информации того же Aftonbladet, в Стокгольме Килиан посетил ресторан Chez Jolie, после посещения которого направился к черному микроавтобусу. Также источник сообщил, что Мбаппе пошел в клуб V*****, считающийся центром ночной жизни столицы Швеции. В пятницу футболист уже покинул город, но все равно столкнулся с хейтом из-за поездки.
«Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни, и ты не имеешь права создавать такой образ, не имеешь права на такую ошибку. Произошедшее демонстрирует, что Мбаппе ставит себя выше всего, выше Дешама. И я прошу Дидье Дешама: возьмите на себя ответственность и лишите его капитанской повязки», — приводит слова бывшего полузащитника сборной Франции Жерома Ротена RMC Sport.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Атлетико
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|
4
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|
11
|Севилья
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
12
|Бетис
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
13
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
14
|Алавес
|9
|3
|1
|5
|11-15
|10
|
15
|Р. Сосьедад
|9
|2
|3
|4
|7-8
|9
|
16
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
|18.10
|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|- : -
|19.10
|15:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|20.10
|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|20.10
|17:15
|
Атлетико – Леганес
|- : -
|20.10
|19:30
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|21.10
|22:00
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|10
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|6
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1