В Испании фаната посадили в тюрьму на год за оскорбления Винисиуса. Что?
В Испании болельщика посадили на год за расистские оскорбления футболистов, сообщает Marca. По данным издания, пострадавшими стали нападающий «Реала» Винисиус и его коллега из «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе. За незаконные выкрики в адрес каждого из них нарушитель получил по 6 месяцев тюрьмы — в общей сложности год заключения. Кроме того, преступнику на три года запретили посещать футбол.
Лига попросила провести расследование
О деле сообщается не так много деталей. Неизвестно имя наказанного болельщика, а также какой именно клуб он поддерживает. Можно только догадаться, что он, вероятно, фанат «Мальорки», так как оба эпизода произошли на стадионе «Мальорка Сон Муа», но в разное время и на играх разных команд.
Выпады в сторону Винисиуса случились 5 февраля 2023 года в матче «Мальорка» — «Реал», а Чуквуэзе досталось 18 февраля того же года на встрече «Вермилион» — «Вильярреал». Четыре разные команды — один стадион.
Также известно, что оба дела инициировала ла лига и поддержала наказание, которое в итоге получил преступник. По информации Marca, лига требовала покарать болельщика за преступления против морали с отягчающим обстоятельством в виде расистской дискриминации. Но позднее вердикт было решено смягчить из-за раскаяния.
Это не первый подобный случай за последнее время. Не так давно дискриминационные выкрики в свой адрес выслушивал полузащитник «Реала» Тчуамени. Причем оскорблявший оказался несовершеннолетним. Его в тюрьму не посадили, но малолетний расист был обязан извиниться перед игроком королевского клуба, посетить воспитательные мероприятия и заплатить штраф. Нарушителю также на год запретили посещать стадион.
Винисиус регулярно говорит о проблеме дискриминаци в ла лиге
Совсем не удивляет, что в деле с тюремным наказанием за расизм фигурирует имя Винисиуса. Нападающий «Реала», вероятно, чаще всех обвиняет испанский чемпионат в дискриминации.
В мае 2023 года бразилец высказывался жестко: «Расизм здесь — привычное явление, но руководство ла лиги и футбольная федерация считают это нормальным. Чемпионат, который раньше принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану, Месси, теперь в руках расистов. В Бразилии Испания известна как страна расистов».
В марте 2024-го нападающий заплакал на пресс-конференции и признался, что даже раздумывал над уходом из «Реала» из-за оскорблений. «Довольно печально: тема расизма затрагивает меня в каждом матче. Это происходит постоянно не только в Испании, но и во всем мире. Я борюсь за то, чтобы подобного больше ни с кем не повторилось.
Меня расстраивает отсутствие наказания. Важно изменить этот порядок вещей. Если кого-то наказать за расизм, то другие люди перестанут проявлять его. Я не борюсь с испанскими фанатами, я борюсь с расизмом во всем мире», — заявил тогда Джуниор.
Похоже, Винисиуса услышали...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|23-5
|21
|
2
|Реал
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|
3
|Атлетик
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|
4
|Атлетико
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|
5
|Вильярреал
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|
6
|Осасуна
|7
|3
|2
|2
|8-11
|11
|
7
|Мальорка
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|
8
|Алавес
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
9
|Сельта
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|
10
|Р. Вальекано
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|
11
|Жирона
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
12
|Бетис
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
13
|Севилья
|7
|2
|2
|3
|7-9
|8
|
14
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|
15
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|
16
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
17
|Вальядолид
|7
|1
|2
|4
|3-15
|5
|
18
|Валенсия
|7
|1
|2
|4
|5-10
|5
|
19
|Хетафе
|7
|0
|4
|3
|3-6
|4
|
20
|Лас-Пальмас
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
|17.09
|20:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 0
|19.09
|20:00
|
Леганес – Атлетик
|0 : 2
|24.09
|20:00
|
Севилья – Вальядолид
|2 : 1
|24.09
|20:00
|
Валенсия – Осасуна
|0 : 0
|24.09
|22:00
|
Реал – Алавес
|3 : 2
|25.09
|20:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|0 : 0
|25.09
|22:00
|
Барселона – Хетафе
|1 : 0
|26.09
|20:00
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|26.09
|20:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|- : -
|26.09
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|4
|1
|1
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1