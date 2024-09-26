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В Испании фаната посадили в тюрьму на год за оскорбления Винисиуса. Что?

В Испании фаната получил год тюрьмы за оскорбления Винисиуса
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Винисиус Жуниор.
Фото AFP
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Слишком сурово.

В Испании болельщика посадили на год за расистские оскорбления футболистов, сообщает Marca. По данным издания, пострадавшими стали нападающий «Реала» Винисиус и его коллега из «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе. За незаконные выкрики в адрес каждого из них нарушитель получил по 6 месяцев тюрьмы — в общей сложности год заключения. Кроме того, преступнику на три года запретили посещать футбол.

Лига попросила провести расследование

О деле сообщается не так много деталей. Неизвестно имя наказанного болельщика, а также какой именно клуб он поддерживает. Можно только догадаться, что он, вероятно, фанат «Мальорки», так как оба эпизода произошли на стадионе «Мальорка Сон Муа», но в разное время и на играх разных команд.

Выпады в сторону Винисиуса случились 5 февраля 2023 года в матче «Мальорка» — «Реал», а Чуквуэзе досталось 18 февраля того же года на встрече «Вермилион» — «Вильярреал». Четыре разные команды — один стадион.

 
&laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Винисиус и&nbsp;игроки хозяев. «Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ

Также известно, что оба дела инициировала ла лига и поддержала наказание, которое в итоге получил преступник. По информации Marca, лига требовала покарать болельщика за преступления против морали с отягчающим обстоятельством в виде расистской дискриминации. Но позднее вердикт было решено смягчить из-за раскаяния.

Это не первый подобный случай за последнее время. Не так давно дискриминационные выкрики в свой адрес выслушивал полузащитник «Реала» Тчуамени. Причем оскорблявший оказался несовершеннолетним. Его в тюрьму не посадили, но малолетний расист был обязан извиниться перед игроком королевского клуба, посетить воспитательные мероприятия и заплатить штраф. Нарушителю также на год запретили посещать стадион.

Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Винисиус регулярно говорит о проблеме дискриминаци в ла лиге

Совсем не удивляет, что в деле с тюремным наказанием за расизм фигурирует имя Винисиуса. Нападающий «Реала», вероятно, чаще всех обвиняет испанский чемпионат в дискриминации.

В мае 2023 года бразилец высказывался жестко: «Расизм здесь — привычное явление, но руководство ла лиги и футбольная федерация считают это нормальным. Чемпионат, который раньше принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану, Месси, теперь в руках расистов. В Бразилии Испания известна как страна расистов».

 
Винисиус. «Я не жертва, а палач расистов!» Фанаты, оскорбившие Винисиуса, получили тюремные сроки

В марте 2024-го нападающий заплакал на пресс-конференции и признался, что даже раздумывал над уходом из «Реала» из-за оскорблений. «Довольно печально: тема расизма затрагивает меня в каждом матче. Это происходит постоянно не только в Испании, но и во всем мире. Я борюсь за то, чтобы подобного больше ни с кем не повторилось.

Меня расстраивает отсутствие наказания. Важно изменить этот порядок вещей. Если кого-то наказать за расизм, то другие люди перестанут проявлять его. Я не борюсь с испанскими фанатами, я борюсь с расизмом во всем мире», — заявил тогда Джуниор.

Похоже, Винисиуса услышали...

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
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 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
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 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
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