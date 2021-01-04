Зависимость от Месси. «Барса» выиграла в дважды юбилейном матче аргентинца

«Барселона» на выезде победила «Уэску» (1:0), Лионель Месси провел 500-й матч за сине-гранатовых в чемпионате Испании и 750-й — во всех турнирах.

«Уэска» — «Барселона» — 0:1 (0:1)

Гол: де Йонг, 27.

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо (Карлос, 72), Сиовас, Инсуа, Галан, Москера, Микель Рико (Думбья, 65), Сеоане (Окадзаки, 72), Серхио Гомес (Феррейро, 73), Онтиверос, Мир.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Араухо, Дест (Мингеса, 75), Бускетс (Пьянич, 75), де Йонг, Месси, Брэйтуэйт (Гризманн, 81), Дембеле, Педри.

Предупреждение: Онтиверос, 84.

Судья: Куадра Фернандес.

3 января. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».

Месси отгулял дополнительные дни отдыха, залечил травму, посмотрел с трибуны встречу с «Эйбаром» (1:1) и благополучно вернулся в состав «Барселоны» на первый матч года. Это была дважды юбилейная игра для аргентинца — 500-я в чемпионате Испании и 750-я в сине-гранатовой футболке вообще. До рекордсмена клуба Хави осталось совсем чуть-чуть: у него 505 и 767 соответственно. Хави, кстати, на днях был упомянут в контексте текущих дел «Барселоны»: один из кандидатов на пост президента клуба Виктор Фонт пообещал в случае своей победы доверить легенде пост генменеджера. Выборы пройдут 24 января, а пока «Барса» пытается выправить положение в чемпионате.

Важно также отметить возвращение в состав «Барселоны» Жорди Альбы, потому что новости из лазарета в основном плохие. К травмированным Ансу Фати, Жерару Пике и Самюэлю Юмтити добавился Фелиппе Коутинью. Бразилец перенес операцию на колене.

В Уэске «Барселона» вернулась к схеме с четырьмя защитниками. Для полноты картины стоит отметить, что у хозяев отсутствовали два важных футболиста: таранный форвард Сандро Рамирес и защитник Пабло Маффео, которого Месси как-то назвал самым сложным опекуном в карьере.

Возвращение Месси воодушевило «Барсу», гости начали очень активно. Дважды забивать мог Педри: его удар с близкого расстояния парировал вратарь, а головой 18-летний полузащитник пробил над перекладиной. Символично, что первый мяч «Барселоны» в 2021 году забил Френки де Йонг — он выступает под номером 21. А голевую ему отдал, конечно же, Месси. Для аргентинца это 198-й ассист в чемпионате Испании.

How fitting! Our first goal of 2??0??2??1?? is scored by ... N? 2??1??! ? pic.twitter.com/oGwPCwAa8M — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2021

Незадолго до перерыва Месси мог забить свой 452-й мяч, но в том эпизоде свою порцию славы получил голкипер «Уэски» Альваро Фернандес, потащивший фирменный удар аргентинца со штрафного. Тема зависимости «Барсы» от Месси была актуальна в первом тайме. У Роналда Кумана накануне спрашивали об этом, и отпираться голландец не стал: «Да, зависимость есть, но так происходит много лет. Его игра и его важность для команды огромны. Когда «Барселона» не играла хорошо, Лео был там, чтобы изменить ситуацию. Вот почему он лучший в мире».

Leo #Messi with a near-perfect free kick that's barely saved in the upper left corner! pic.twitter.com/ANiywU0a5W — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2021

«Барса» в последнее время плохо выглядит на выезде — лишь одна победа в пяти последних встречах. Но с «Уэской» все завершилось благополучно, и для победы хватило одного мяча. Хозяев долгое время оставлял в деле вратарь Фернандес. Он спас своих несколько раз, в частности, отразив два опасных удара Дембеле и так и не дав Месси отметить юбилей голом. В концовке «Уэска», последняя команда чемпионата, напрягла оборону сине-гранатовых. Штурмом это не назвать, но Марк-Андре тер Штеген все же несколько раз вступил в игру.

Месси отметил юбилей голевой передачей, «Барселона» одержала скромную победу и поднялась на пятую строчку в таблице.