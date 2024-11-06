УЕФА наказал испанцев — все их судьи отстранены от еврокубков
На этой неделе испанские арбитры второй раз подряд не получили назначений на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Судейский комитет УЕФА отстранил рефери из этой страны. Так было и в тех встречах, что игрались в двадцатых числах октября.
Причина проста — таким непривычным образом руководитель европейских футбольных судей Роберто Розетти, похоже, отреагировал на слив информации изданию Relevo. В сентябре оно сообщило, что УЕФА признал ошибку арбитра Антони Тэйлора в матче Евро-2024 Испания — Германия (2:1) не наказавшего Марка Кукурелью 11-метровым ударом за игру рукой.
На самом деле речи об ошибке не было. Судейский комитет лишь отреагировал (не впервые) на скандал и реакцию футбольного сообщества изменением трактовки, которая стала использоваться в евросезоне-2024/25. Согласно ей, при ударе по воротам контакт руки и мяча следует наказывать строже — необходимо назначать пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или прижата к нему. В случае Кукурельи рука оказалась «не очень близко к телу» (необычная формулировка, но она приведена в рекомендации). Из-за этого площадь тела была увеличена, и в подобном случае теперь пенальти должен быть назначен.
Перед началом нового евросезона судейский комитет УЕФА передал арбитрам и инспекторам, которые будут работать на матчах, проводимых УЕФА, новые рекомендации. Это произошло в сентябре — до старта Лиги чемпионов. Кто-то из испанских судей затем, видимо, сообщил об изменениях журналистам.
А в июле Тэйлор принял верное решение, не наказав испанцев 11-метровым ударом. Он исходил из существовавших на тот момент рекомендаций и решил, что рука Кукурельи находилась в естественном положении. Потому оснований для пенальти не возникло. Добавим, что тогда команде Германии и так нельзя было рассчитывать на 11-метровый удар. Потому что за считаные секунды до удара Джамала Мусиалы в положении «вне игры» оказался Никлас Фюллькруг. Стюарту Аттуэллу, который помогал Тэйлору в роли ВАР, тогда пришлось оценивать несколько эпизодов в ходе атаки немцев.
Испанское СМИ действительно опубликовало данные о новой рекомендации. Пусть и интерпретировав это по-своему. Но такая информация в любом случае очень быстро перестала бы быть секретной, раз о ней знали сотни человек. И не только в судейских кругах. Непонятно, зачем было хранить ее в тайне — УЕФА мог и должен был сыграть на опережение и официально объявить об изменении трактовки в новом евросезоне и пояснить, почему это сделано. Так, например, произошло несколько лет назад, когда, реагируя на гол Килиана Мбаппе в финале Лиги наций, УЕФА изменил свои рекомендации судьям, касающиеся офсайдных ситуаций, а ИФАБ после консультаций с ФИФА затем внес поправки в правила игры. Розетти публично объяснил причины.
Почему же сейчас он поступил иначе? И зачем наказывать всех испанцев без разбора, словно они несут коллективную ответственность? Или дело не только в «руке Кукурельи»?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|40-11
|33
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Атлетико
|12
|6
|5
|1
|18-7
|23
|
4
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
5
|Осасуна
|12
|6
|3
|3
|17-16
|21
|
6
|Атлетик
|12
|5
|4
|3
|18-12
|19
|
7
|Бетис
|12
|5
|4
|3
|12-10
|19
|
8
|Мальорка
|12
|5
|3
|4
|10-9
|18
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Сельта
|12
|5
|1
|6
|18-20
|16
|
11
|Р. Сосьедад
|12
|4
|3
|5
|10-10
|15
|
12
|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|
13
|Севилья
|12
|4
|3
|5
|12-17
|15
|
14
|Алавес
|12
|4
|1
|7
|14-19
|13
|
15
|Леганес
|12
|2
|5
|5
|12-16
|11
|
16
|Хетафе
|12
|1
|7
|4
|8-10
|10
|
17
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
18
|Лас-Пальмас
|12
|2
|3
|7
|13-21
|9
|
19
|Вальядолид
|12
|2
|2
|8
|9-24
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|25.05
|00:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|25.05
|00:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2