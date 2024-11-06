Руководство судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций удивительным образом отреагировало на информацию, опубликованную в Испании. Всех арбитров, ранее использовавшихся в играх клубных турниров УЕФА, на время оставили без работы и хороших гонораров.

На этой неделе испанские арбитры второй раз подряд не получили назначений на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Судейский комитет УЕФА отстранил рефери из этой страны. Так было и в тех встречах, что игрались в двадцатых числах октября.

Причина проста — таким непривычным образом руководитель европейских футбольных судей Роберто Розетти, похоже, отреагировал на слив информации изданию Relevo. В сентябре оно сообщило, что УЕФА признал ошибку арбитра Антони Тэйлора в матче Евро-2024 Испания — Германия (2:1) не наказавшего Марка Кукурелью 11-метровым ударом за игру рукой.

На самом деле речи об ошибке не было. Судейский комитет лишь отреагировал (не впервые) на скандал и реакцию футбольного сообщества изменением трактовки, которая стала использоваться в евросезоне-2024/25. Согласно ей, при ударе по воротам контакт руки и мяча следует наказывать строже — необходимо назначать пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или прижата к нему. В случае Кукурельи рука оказалась «не очень близко к телу» (необычная формулировка, но она приведена в рекомендации). Из-за этого площадь тела была увеличена, и в подобном случае теперь пенальти должен быть назначен.

Мяч попал в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы в матче Евро-2024 Испания — Германия. Фото Global Look Press

Перед началом нового евросезона судейский комитет УЕФА передал арбитрам и инспекторам, которые будут работать на матчах, проводимых УЕФА, новые рекомендации. Это произошло в сентябре — до старта Лиги чемпионов. Кто-то из испанских судей затем, видимо, сообщил об изменениях журналистам.

А в июле Тэйлор принял верное решение, не наказав испанцев 11-метровым ударом. Он исходил из существовавших на тот момент рекомендаций и решил, что рука Кукурельи находилась в естественном положении. Потому оснований для пенальти не возникло. Добавим, что тогда команде Германии и так нельзя было рассчитывать на 11-метровый удар. Потому что за считаные секунды до удара Джамала Мусиалы в положении «вне игры» оказался Никлас Фюллькруг. Стюарту Аттуэллу, который помогал Тэйлору в роли ВАР, тогда пришлось оценивать несколько эпизодов в ходе атаки немцев.

Испанское СМИ действительно опубликовало данные о новой рекомендации. Пусть и интерпретировав это по-своему. Но такая информация в любом случае очень быстро перестала бы быть секретной, раз о ней знали сотни человек. И не только в судейских кругах. Непонятно, зачем было хранить ее в тайне — УЕФА мог и должен был сыграть на опережение и официально объявить об изменении трактовки в новом евросезоне и пояснить, почему это сделано. Так, например, произошло несколько лет назад, когда, реагируя на гол Килиана Мбаппе в финале Лиги наций, УЕФА изменил свои рекомендации судьям, касающиеся офсайдных ситуаций, а ИФАБ после консультаций с ФИФА затем внес поправки в правила игры. Розетти публично объяснил причины.

Почему же сейчас он поступил иначе? И зачем наказывать всех испанцев без разбора, словно они несут коллективную ответственность? Или дело не только в «руке Кукурельи»?