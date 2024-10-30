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Сегодня, 16:45

В Валенсии — смертоносное наводнение. Матч «Реала» могут перенести, три игры Кубка уже отменены

Три игры Кубка Испании отменены в Валенсии из-за наводнения
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Последствия шторма «Дана» в Валенсии.
Фото Global Look Press
Последствия шторма «Дана» в Валенсии.
Фото Global Look Press
Последствия шторма «Дана» в Валенсии.
Фото Global Look Press
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Уже больше 60 погибших.

В Испании — серьезное наводнение, из-за которого погибло уже больше 60 человек. Оно отразилось и на футболе. Уже две игры Кубка страны отменены, а под угрозой срыва матч ла лиги между «Валенсий» и «Реалом».

Удар по Кубку Испании

Королевская испанская футбольная федерация объявила об отмене сегодняшних кубковых матчей: «Леванте» — «Понтеведра», а также «Валенсия» — «Парла Эскуэла». Они состоятся на следующей неделе. Также отложили встречу «Эркулеса» и «Эхеи», которая была намечена на 31 октября. О переносе просит и «Хетафе» — команда в четверг играет с «Манисесом».

Причиной послужил шторм «Дана» — в некоторых регионах Испании льют мощнейшие дожди, идет град, а также разносится ураганный ветер. В Валенсии — настоящее наводнение: тонут люди, машины десятками буквально плывут по улицам.

«Из-за ненастной погоды, вызванной штормом «Дана», который в последние часы поразил часть нашей страны, ближайшие матчи первого раунда Кубка Испании могут быть отменены. В связи с текущими обстоятельствами, возможно, что завтрашние игры тоже могут быть перенесены. Федерация совместно с клубами интенсивно работает над оценкой всех возможных сценариев и принятием соответствующих мер», — говорится в сообщении испанской федерации.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
02 нояб, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Реал

Под угрозой встреча «Валенсии» и «Реала»

2 ноября в ла лиге «Валенсия» должна принять «Реал», но из-за шторма эту игру тоже могут отменить. Автономия серьезно пострадала от ненастья: по данным Reuters, около 40 тысяч человек остались без электричества, свыше 60 погибли, а еще десятки были объявлены пропавшими без вести. Сегодняшняя тренировка «бланкос» началась с минуты молчания в память о жертвах стихии, многие футболисты мадридцев написали сообщения поддержки в соцсетях.

Последствия шторма «Дана» в Валенсии.
Фото Global Look Press

«Реал Мадрид», его президент и совет директоров хотят выразить свои соболезнования семьям и близким людей, погибших из-за урагана, от которого страдают многие районы нашей страны, особенно в провинциях Валенсия и Альбасете. «Реал» глубоко потрясен и демонстрирует солидарность со всеми людьми, пострадавшими от этой катастрофы, которым клуб передает всю поддержку», — говорится в заявлении клуба.

Что за шторм

Шторм «Дана» обрушился на многие регионы Испании, в некоторых из которых около 200 миллиметров осадков выпало менее чем за сутки. В Валенсии, Малаге, на побережье Коста-дель-Соль и в других регионах введен красный уровень опасности. Городская инфраструктура не выдерживает стихии: в Валенсии из-за непогоды рухнул мост, в Малаге поезд сошел с рельс. Из Валенсии приостановлено железнодорожное сообщение в Мадрид и Барселону, а в Альмерии зафиксировали град размером с мячи для гольфа.

ФК Валенсия
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 - : -
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 - : -
2.11 20:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
2.11 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 - : -
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
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Барселона

 14
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Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
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Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
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Хосе Луис Гарсия Пепелу

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 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

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