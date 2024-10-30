В Валенсии — смертоносное наводнение. Матч «Реала» могут перенести, три игры Кубка уже отменены
В Испании — серьезное наводнение, из-за которого погибло уже больше 60 человек. Оно отразилось и на футболе. Уже две игры Кубка страны отменены, а под угрозой срыва матч ла лиги между «Валенсий» и «Реалом».
Удар по Кубку Испании
Королевская испанская футбольная федерация объявила об отмене сегодняшних кубковых матчей: «Леванте» — «Понтеведра», а также «Валенсия» — «Парла Эскуэла». Они состоятся на следующей неделе. Также отложили встречу «Эркулеса» и «Эхеи», которая была намечена на 31 октября. О переносе просит и «Хетафе» — команда в четверг играет с «Манисесом».
Причиной послужил шторм «Дана» — в некоторых регионах Испании льют мощнейшие дожди, идет град, а также разносится ураганный ветер. В Валенсии — настоящее наводнение: тонут люди, машины десятками буквально плывут по улицам.
«Из-за ненастной погоды, вызванной штормом «Дана», который в последние часы поразил часть нашей страны, ближайшие матчи первого раунда Кубка Испании могут быть отменены. В связи с текущими обстоятельствами, возможно, что завтрашние игры тоже могут быть перенесены. Федерация совместно с клубами интенсивно работает над оценкой всех возможных сценариев и принятием соответствующих мер», — говорится в сообщении испанской федерации.
Под угрозой встреча «Валенсии» и «Реала»
2 ноября в ла лиге «Валенсия» должна принять «Реал», но из-за шторма эту игру тоже могут отменить. Автономия серьезно пострадала от ненастья: по данным Reuters, около 40 тысяч человек остались без электричества, свыше 60 погибли, а еще десятки были объявлены пропавшими без вести. Сегодняшняя тренировка «бланкос» началась с минуты молчания в память о жертвах стихии, многие футболисты мадридцев написали сообщения поддержки в соцсетях.
«Реал Мадрид», его президент и совет директоров хотят выразить свои соболезнования семьям и близким людей, погибших из-за урагана, от которого страдают многие районы нашей страны, особенно в провинциях Валенсия и Альбасете. «Реал» глубоко потрясен и демонстрирует солидарность со всеми людьми, пострадавшими от этой катастрофы, которым клуб передает всю поддержку», — говорится в заявлении клуба.
Что за шторм
Шторм «Дана» обрушился на многие регионы Испании, в некоторых из которых около 200 миллиметров осадков выпало менее чем за сутки. В Валенсии, Малаге, на побережье Коста-дель-Соль и в других регионах введен красный уровень опасности. Городская инфраструктура не выдерживает стихии: в Валенсии из-за непогоды рухнул мост, в Малаге поезд сошел с рельс. Из Валенсии приостановлено железнодорожное сообщение в Мадрид и Барселону, а в Альмерии зафиксировали град размером с мячи для гольфа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|11
|5
|5
|1
|16-7
|20
|
5
|Мальорка
|11
|5
|3
|3
|10-8
|18
|
6
|Бетис
|11
|5
|3
|3
|11-9
|18
|
7
|Осасуна
|11
|5
|3
|3
|16-16
|18
|
8
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|17-11
|18
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
11
|Сельта
|11
|4
|1
|6
|17-20
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|11
|3
|3
|5
|8-10
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Леганес
|11
|2
|5
|4
|9-12
|11
|
15
|Хетафе
|11
|1
|7
|3
|8-9
|10
|
16
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
17
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
18
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|- : -
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|- : -
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|- : -
|2.11
|20:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|2.11
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|- : -
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2