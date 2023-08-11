Кошмар для «Реала»: Куртуа получил серьезную травму и может пропустить весь сезон. Кем его могут заменить
Нынешнее межсезонье складывалось для «Реала» просто прекрасно. Во-первых, довольно быстро разрешилась ситуация с главным тренером — Карло Анчелотти отработает последний год контракта, а потом, судя по всему, поедет в сборную Бразилии. Во-вторых, подписан Джуд Беллингем — системообразующий игрок на ближайшее десятилетие. Такой, какими были Лука Модрич и Тони Кроос. Оба, кстати, тоже остались в Мадриде, и это еще одна хорошая новость. В-третьих, «Реал» выиграл борьбу у «Барселоны» за турецкого вундеркинда Арду Гюлера. Наконец, судя по всему, Килиан Мбаппе к ним все-таки поедет — этим летом или следующим, но вопрос, кажется, решен.
И тут 10 августа пришла новость, которая мигом разрушила всю идиллию. На тренировке тяжелейшую травму получил Тибо Куртуа — у вратаря разрыв передней крестообразной связки левого колена. Про такие случаи говорят — на ровном месте. Ориентировочный срок возращения 31-летнего бельгийца — апрель будущего года. Как пишет The Athletic, есть вероятность, что он пропустит и весь еще не стартовавший сезон.
«Вы никогда не ожидаете пройти через что-то подобное, но теперь пришло время принять это и сделать все, чтобы преодолеть это и вернуться еще сильнее. Спасибо всем за энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня выздороветь как можно скорее», — написал Куртуа в соцсетях.
Лишний раз говорить о значении бельгийца для «Реала» не имеет смысла. Оно огромно. В конце концов, это именно он выиграл для Мадрида ЛЧ-2022, получив звание лучшего футболиста финала, а также «ковидный» чемпионат Испании-2020.
Сейчас интересно, как поведет себя в этой ситуации «Реал». Глобально вариантов у «Королевского клуба» два.
1. Поверить в дублера Куртуа — Андрея Лунина. А дублером поставить кого-то из дубля.
24-летний украинец пять лет назад переходил в «Реал» из луганской «Зари» в статусе большого таланта, а в 2019-м ожидания только выросли — Лунин был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира (U-20), который Украина выиграла. Но карьера в Мадриде у Лунина пока складывается не так радужно: за пять лет он сыграл за «Реал» только 17 матчей — девять в ла лиге, четыре в Кубке Испании, два в Лиге чемпионов и два на клубном чемпионате мира. Были еще аренды в «Вальядолид», «Леганес» и «Овьедо» — плюс еще пять матчей в примере.
Как еще одна опция внутри этого варианта — взять достаточно опытного, но бюджетного вратаря, который страховал бы Лунина, а при хорошем раскладе навязал бы ему конкуренцию с перспективой вытеснить украинца. Близкое к «Реалу» и его президенту Флорентино Пересу медиа El Chiringuito уже сообщило, что в числе вариантов руководство клуба рассматривает голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили. Да, формально грузин младше Лунина — ему только 22 года (в сентябре исполнится 23), но опыта и практики у него точно больше.
В прошлом сезоне Мамардашвили был основным в «Валенсии», отыграв все 38 матчей без замен и проведя семь матчей на ноль. Всего же у него 56 встреч в ла лиге — то есть в четыре раза больше, чем у Лунина. Ну и вообще грузинско-украинский дуэт вратарей в «Реале» — это было бы что-то уникальное.
2. Вариант два — взять известного статусного и опытного во всех смыслах вратаря.
Почти сразу после новости о травме Куртуа радиостанция СОРЕ выдала инсайд, что «Реал» рассматривает варианты с Давидом Де Хеа, Кейлором Навасом и Кепой Аррисабалагой. Журналист Карлос Родригес написал про вратаря «Севильи» Яссина Буну. А Sky Sports даже разродился новостью, что сливочные уже даже контактировали с Де Хеа. Но, во-первых, инсайды Sky — это откровенная помойка уровня The Sun. Во-вторых, тот же список СОРЕ в принципе похож на перечисление вариантов, которые вообще есть.
С Де Хеа и Навасом все более или менее понятно. Первый — свободный агент, который мог перейти в «Реал» и восемь лет назад, если бы не тот самый факс. Второй — человек, который сделал для Мадрида очень много, но был, прямо скажем, некрасиво и неуважительно выставлен за дверь. Что касается Кепы, то несколько дней назад была новость, что его хочет «Бавария». В трансфере 28-летнего испанца заинтересован лично Томас Тухель, а между мюнхенцами и «Челси» начались контакты по вопросу перехода. Это важно в контексте того, что синие в принципе готовы расстаться с испанцем, раз не заблокировали переговоры с «Баварией» сразу. Но в этом же и проблема для «Реала» — за Кепу придется побороться и поторговаться.
Возвращение 36-летнего Наваса, у которого еще год контракт с «ПСЖ» и который вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Ноттингем Форест», было бы красивой историей. «Реал» и лично Перес немного почистили бы карму — глядишь, помогло бы в борьбе за Мбаппе. И, что важно, Навас, учитывая его возраст, — идеальный пожарный вариант на один сезон. Потому что с теми же Де Хеа и Кепой придется что-то решать, когда вернется Куртуа (вопросы эго, амбиций, величины личных контрактов и баланса в раздевалке).
Но какая-то конкретика появится в ближайшие дни — здесь тянуть «Реалу» нельзя, чемпионат Испании стартует уже в этот уик-энд. Пока же приходится довольствоваться новостями типа той, что выдало El Chiringuito: тренер вратарей сливочных Луис Льопис «без ума» от Кепы. Или: Буну лайкнул пост Куртуа и пожелал ему скорейшего выздоровления — наверное, это что-то значит?
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11
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16
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Альмерия – Р. Вальекано
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Севилья – Валенсия
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Р. Сосьедад – Жирона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Атлетик – Реал
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Сельта – Осасуна
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Вильярреал – Бетис
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Хетафе – Барселона
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Атлетико – Гранада
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