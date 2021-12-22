Такой Миранчук поможет Шевченко в «Дженоа», Хави избавляет «Барселону» от гостевых комплексов

Главные события вторника в европейском футболе.

Италия: «Ювентус» стал ближе к лигочемпионскому квартету

«Дженоа» — «Аталанта» — 0:0

Реакция Джан Пьеро Гасперини на крупное домашнее поражение от «Ромы» оказалась для Алексея Миранчука положительной, и в Генуе тренер нашел место на поле как ему, так и украинцу Малиновскому. И это было интересно сразу по нескольким причинам. Во-первых, с точки зрения действий связки полузащитников. Во-вторых, в связи с имевшимся подтекстом в виде новой волны слухов об интересе «грифонов» к Миранчуку.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, Миранчука в своей команде хочет видеть Андрей Шевченко, которому пришедшие в клуб американские инвесторы обещали зимой усиление весьма ограниченного по возможностям состава. И если «Дженоа» действительно рассчитывает арендовать нашего футболиста, то во вторник на стадионе «Луиджи Феррарис» проходили своеобразные смотрины.

Оценивать их однозначно непросто, но скорее отыгравший 65 минут Миранчук заработал вистов. В составе «грифонов» столь ярких исполнителей точно не было. Наш легионер качественно работал в прессинге, что очень ценит Гасперини, и, конечно, отвечал за творческую составляющую. На его счету несколько обостряющих передач в штрафную, самая изящная из которых могла закончиться голом, однако Сиригу в броске вытащил удар Сапаты.

Но, пожалуй, Миранчуку требовалось быть более конкретным в завершающей стадии. Один раз он не подстроился перед воротами под взвившийся свечой мяч. Самым же запоминающимся стал эпизод, когда россиянин принял перед воротами прострел Сапаты и, развернув защитника, переадресовал мяч набегавшему партнеру. Только пас получился недостаточно сильным, и защитник в последний момент сумел опередить Дзаппакосту.

Второй тайм получился для Миранчука не столь ярким. Возможно, не хватало свежести из-за отсутствия регулярной практики, но, может быть, изменился игровой рисунок, так как перед уходом на перерыв травму получил Сапата, а с Муриэлем взаимодействия выглядели не столь слаженными.

Так что Гасперини предпочел выпустить свежего Пашалича. Только результата, несмотря на пару упущенных моментов, это не принесло. Уже в среду «Рома» с «Фиорентиной» по примеру «Ювентуса» могут сократить отставание от идущей четвертой «Аталанты» до четырех очков. Ну а такой Миранчук, если дело дойдет до перехода в «Дженоа», точно пригодится Шевченко в борьбе за выживание.

«Ювентус» — «Кальяри» — 2:0 (Мойзе Кин, 40. Бернардески, 83)

Перед Рождеством «Старая синьора» выполнила задачу-минимум, уверенно переиграв одного из аутсайдеров серии А. Лучшим в составе туринцев стал Бернардески, который принял участие в двух голевых атаках. В первом случае полузащитник не заработал балл за результативную передачу лишь из-за касания соперника. Оно серьезно усложнило задачу Мойзе Кину, однако форвард блестяще подстроился под мяч, хотя до этого не забил в куда более простой ситуации.

Второй гол — заслуга удачно вышедшего на замену Кулушевски, который здорово сыграл на перехвате и выполнил перевод на выстрелившего в дальний угол Бернардески. Кажется, полузащитник вложил в удар все силы, накопившиеся за безголевую паузу в чемпионате Италии длиной в 521 день. Теперь почти идеальную после тяжелого старта картину для Массимилиано Аллегри портит только недавняя ничья в Венеции, где «Юве» пропустил единственный мяч за пять последних туров и потенциально победная серия стала беспроигрышной (+4=1).

Впереди же у «Старой синьоры» судьбоносный январь, который начнется сражением с «Наполи». А далее — игры с «Ромой», «Миланом» и «Удинезе» в чемпионате, а также спор за Суперкубок с «Интером».

Испания: Морено снова в огне

«Севилья» — «Барселона» — 1:1 (Гомес, 32 — Араухо, 45)

Очевидно, что многих в каталонском клубе задели за живое слова Карло Анчелотти о том, что сейчас главный тренер «Реала» не рассматривает сине-гранатовых, как прямого конкурента. Только единственный способ доказать обратное — проявлять себя больших матчах, и визит в гости к занимающей второе место «Севилье» был именно таким. Команда Хулена Лопетеги опережала каталонцев на 10 очков, чего на такой стадии турнира не случалось с ноября 1950 года.

Этот отрыв сохранился, но в целом «Барселона» имеет все основания занести игру на «Рамон Санчес Писхуан» себе в плюс. Например, в первом тайме гости нанесли рекордные для нынешнего турнира полтора десятка ударов, и один из них позволил Араухо сравнять счет. Не хватило только победы, основания рассчитывать на которую были. «Севилью» же, которая мощно начала вторую половину матча, подвел Кунде. Французу не понравились действия Жорди Альбы, и он не придумал ничего лучше, чем швырнуть покинувший поле мяч сопернику в лицо.

Из-за глупейшего удаления с 64-й минуты игра превратилась в улицу с односторонним движением, и «Барсе» не хватило только завершающего штриха. К сожалению, игра головой — не конек промахнувшегося из хорошей позиции Гави, а фирменный обводящий удар Дембеле пришелся в штангу. Впрочем, Хави снова может поднять тему пока сохраняющихся сложностей с позиционным нападением. Эту проблему тренер еще не решил, однако ему удалось избавить команду от гостевых комплексов времен Роналда Кумана. У сине-гранатовых с новым тренером пока нет поражений на чужих полях (+1=2), а «Севилья» упустила шанс приблизиться к играющему в среду «Реалу»

«Вильярреал» — «Алавес» — 5:2 (Ж.Морено, 18, 88. Диа, 27, 76. Пино, 79 — Пере Понс, 44. Хоселу, 65)

«Вильярреал» — классический пример того, как непросто приходится клубам без приставки «топ» играть на несколько фронтов, включая Лигу чемпионов. У «подводников» был непростой период, усугублявшийся слухами о возможном уходе в «Ньюкасл» Унаи Эмери. Однако тренер сам поставил точку в этой истории, публично присягнув на верность своей команде. Задача выхода в плей-офф была успешно решена, и это позволило сосредоточиться на решении проблем на внутренней арене.

И, судя по всему, процесс выздоровления начался. «Вильярреал» последовательно обыграл сенсационно забравшийся на четвертое место «Райо Вальекано» и относительно недавно лидировавший «Реал Сосьедад», а разгром стоящего на вылет «Алавеса» продлил победную серию. Полностью имевшиеся проблемы никуда не исчезли, ведь аутсайдер сумел отыграть отставание в два мяча, однако концовку «подводники» провели образцово. А главный признак выхода из кризиса — вернувшаяся на привычный уровень результативность Жерара Морено. Пропустив месяц из-за травмы, форвард какое-то время набирал форму, а сейчас за три тура забил пять мячей.

Англия: разминка для «Арсенала»

«Арсенал» — «Сандерленд» — 5:1 (Нкетиа, 17, 49, 58. Пепе, 28. Патино, 90+1 — Бродхед, 31)

Самая предсказуемая четвертьфинальная пара Кубка лиги превратилась для «канониров» в смотр ближайшего резерва. Вдобавок ко всему Микель Артета дал паузу ключевым исполнителям, ведь на протяжении четырех туров АПЛ испанец выбирал один и тот же стартовый состав.

Nketiah hits a backheel for his first ever Arsenal hat trick ? pic.twitter.com/7y1ZpYK9iO — ESPN FC (@ESPNFC) December 21, 2021

В итоге лучше всего своим шансом в противостоянии с представителем третьего дивизиона воспользовался Нкетиа, который не только оформил первый в карьере хет-трик, но и забил эффектный гол пяткой. Надолго запомнит этой вечер и 17-летний Патино. Юноша в концовке дебютировал в основном составе и первым же ударом на новом для себя уровне отправил мяч в сетку с передачи Пепе.