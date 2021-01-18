Четыре греха Месси. Все удаления великого аргентинца

Вспоминаем, за что получал красные карточки Лионель Месси

Грехи молодости

27 февраля 2015 года. Сегунда В. «Пенья Спорт» — «Барселона» — 0:0.

Удаление в игре с «Атлетиком» — первое в 753 матчах Месси за «Барселону». Однако 15 лет назад аргентинцу предъявили красную карточку в матче за «Барселону Б». Тогда каталонцы, выступавшие в сегунде В, встречались с клубом «Пенья Спорт». Как следует из отчета о том матче, Даниэль Санчес Марото удалил Лео за протест. То есть по факту — за неспортивное поведение.

El 27 de febrero de 2005 el Barcelona B y el Pe?a Sport empataron 0 a 0 en el Municipal de San Francisco. En aquel encuentro, el colegiado Daniel S?nchez Maroto expuls? a Lionel Messi por protestar. Pere Gratac?s era el entrenador del filial azulgrana. pic.twitter.com/QlwQWqCASX — David Mosquera (@renaldinhos) July 6, 2019

Уйти за 43 секунды

17 августа 2005 года. Товарищеский матч. Венгрия — Аргентина — 1:2.

Первое удаление Месси в составе сборной получилось уникальным во всех отношениях. Во-первых, это был дебютный матч Лео за национальную команду. Во-вторых, будущая звезда провела на поле всего 43 секунды. Видимо, не удалось справиться с эмоциями, да и по большому счету эпизод выглядел стечением обстоятельств. Отмашка, попадание в лицо сопернику, схватившему его за футболку... Дальше — падение Ванцака на газон, словно его ударил Майк Тайсон, и мгновенное решение Маркуса Мерка. Игроки аргентинцев Сорин и Д'Алессандро пытались уговорить немецкого арбитра изменить решение и пожалеть новичка, но тот был непреклонен.

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Бунт капитана

6 июня 2019 года. Кубок Америки. Аргентина — Чили — 2:1.

Если честно, если кого и ругать за это удаление, то точно не Месси. Да, капитан аргентинцев в матче за бронзовые медали не сдержал эмоций, но вопросы нужно задавать парагвайскому арбитру Марио Диасу де Вивару. Когда Лео проиграл силовую борьбу за покидавший пределы поля мяч Гари Меделю, футболисты лишь немного потолкались. На большее, чем обоюдные предупреждения, эпизод не тянул, однако судья уже на 37-й минуте пошел на крайние меры и выгнал с поля обоих опытных мастеров.

2 -Lionel Messi has been sent off for the second time in his professional career,after getting a red card in his senior debut for Argentina ?? in a friendly against Hungary, 2005 (he has never been sent off playing for @FCBarcelona).Rare.

Refere is on serious drugs.#copaamerica pic.twitter.com/4D5ZCrh7qm — ??? ??? (@mehaappy) July 6, 2019

После финального свистка Месси прорвало. Он отказался участвовать в церемонии награждения и выступил с пламенной речью, обвинив КОНМЕБОЛ в коррупции. Судьям же досталось еще и за полуфинальный матч с Бразилией, где, по мнению Лео, они явно симпатизировали хозяевам турнира и будущим чемпионам. «Такое ощущение, что Бразилия всем управляет. Я не хочу участвовать в этой коррупции», — заявил он.

История получила продолжение. Понимая, что дело может обернуться длительной дисквалификацией, аргентинская федерация футбола предприняла ряд упреждающих шагов. Месси даже написал официальное письмо с извинениями, и в итоге все сохранили лицо. КОНМЕБОЛ выписал звезде символический штраф и отстранил от матчей сборной на три месяца. Лео пришлось пропустить несколько товарищеских игр, а так как матч отборочного цикла ЧМ-2022 с Эквадором сдвинули на более поздний срок из-за коронавируса, самая чувствительная часть наказания была отменена по истечении года с момента вынесения.

Глупость плюс провокации?

17 января 2021 года. Суперкубок Испании. Финал. «Барселона» — «Атлетик» — 2:3.

Добавленная минута дополнительного времени. Месси мчится к воротам и, столкнувшись с нападающим басков Вильялибре, бьет его руками по голове. Полная глупость и воплощение бессилия в игре, на которую из-за только залеченной травмы и неидеального состояния лучше было вообще не выходить. Оправдывать аргентинца нет никакого смысла, потому что это безответственный поступок. С другой стороны, у Роналда Кумана были основания упоминать о постоянных нарушениях, которые допускали против Лео футболисты «Атлетика».

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

Наиболее показательны эпизоды с участием опорного хавбека басков Дани Гарсии, который пару раз как будто случайно застывал на пути пытавшегося разогнаться Месси и встречал его, как хоккеисты ловят соперника на входе в зону. Но, во-первых, футбол — немного другой вид спорта. Во-вторых, в подобных действиях можно было при желании усмотреть систему и даже план по нейтрализации аргентинца, который любит набирать скорость из глубины поля и врываться в свободные зоны перед штрафной.

Вильялибре, если внимательно изучить запись, не имело никакого смысла делать рывок наперерез уже не владевшему мячом сопернику. Даже сам футболист заявил, что ставил корпус, чтобы Месси не прошел дальше. То есть по факту нарушал правила, однако обвинения в намеренном провоцировании аргентинца Вильялибре отмел. И даже если подобный план существовал, это не оправдывает реакцию аргентинской звезды. От Лео ждали титула, а получили удаление.