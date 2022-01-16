Грандиозный скандал в Испании, новый рекорд Левандовски, Рангник снова не выиграл

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: триумфальное возвращение Коутинью

Ральф Рангник настолько погрузился в работу, что во вторник приехал на базу «МЮ», забыв о том, что предоставил команде выходной. Возможно, тренера не впечатлила скромная победа над «Астон Виллой» в Кубке Англии (1:0), где «красные дьяволы» владели мячом всего 43% игрового времени, и немецкому специалисту хотелось быстрее провести работу над ошибками в преддверии визита в Биргмингем.

При этом Рангнику снова пришлось обойтись без Криштиану Роналду, Однако, как и в прошлом сезоне, роль лидера взял на себя Бруну Фернандеш, открывший счет после хитрого розыгрыша штрафного. Он, а также находившийся на линии удара Кавани привели к дикой ошибке голкипера «Виллы» Мартинеса, который столь неловко пытался поймать мяч, что тот проскочил в сетку между ногами аргентинца.

Football karma is no joke! pic.twitter.com/M4pKdq6HXh — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) January 15, 2022

И как же это контрастировало с эпизодами, когда вратарь остановил удар в упор в исполнении Гринвуда, а также справился со штрафным Алекса Теллеса! Отказавшийся от любимой Рангником схемы 4-2-2-2 «МЮ» провел почти идеальный первый тайм, хотя ближе к перерыву скучавшему Де Хеа дважды пришлось по-настоящему выручить. Испанец вполне мог наиграть на звание первой звезды матча, так как второй тайм начался по сценарию «Виллы», хотя преимущество хозяев оказалась палкой о двух концах.

Гости получили простор для контрвыпадов, и если Эланга и Гринвуд свои возможности не использовали, то Фернандеш дал партнерам мастер-класс по завершению атак.

Восторженно встреченный трибунами новичок «Виллы» Филиппе Коутинью появился на поле уже при счете 0:2. Шансов на спасение, казалось, не было. Однако зачахший в «Барселоне» бразилец в течение четырех неполных минут сначала помог отличиться Джейкобу Рэмси, а потом сам открылся под передачу 20-летнего англичанина. О таком возвращении в АПЛ можно было только мечтать, а у оставшегося седьмым «МЮ» по-прежнему все плохо. Рангник, кстати, заметил, что его команда отлично прессинговала и играла в первые 30 минут, и все это подозрительно напоминает происходившее в «Локомотиве».

«Манчестер Сити» — «Челси» — 1:0. Обзор — здесь

Германия: ассистент Мюллер и новая победа Тедеско



«Бавария» — одна из самых пострадавших от коронавируса команд бундеслиги. Киммиху снова приходится играть на фланге обороны, а левую бровку и вовсе прикрывает Забитцер. Дэйвис же остался вне игры на несколько недель, так как у канадца после болезни обнаружили проблемы с сердцем. Не критические, но требующие паузы и лечения.

Если против традиционно неудобного для чемпиона Менхенгладбаха сложности с составом проявились в полной мере, то забравшийся в еврокубковую зону «Кельн» не создал команде Юлиана Нагельсманна серьезных проблем. В какой-то степени этому поспособствовал быстрый гол Левандовски. Поляк в очередной раз вошел в историю, но не лично, а вместе с командой, которая побила собственный рекорд 2012-2014 годов и довела серию результативных матчей до 66.

300 Bundesliga goals ? 150 Bundesliga assists pic.twitter.com/L6Ra4SfpxX — B/R Football (@brfootball) January 15, 2022

Еще одно примечательное событие — две голевых передачи Мюллера. На дворе только январь, а ему осталось всего пять ассистов, чтобы повторить свой прошлогодний результат. Тогда он набрал 21 балл, превзойдя достижение Де Брейне времен выступлений за «Вольфсбург», и, судя по всему, теперь рекордная для чемпионата Германии планка поднимется на новую высоту.

С момента дебюта Мюллера в бундеслиге в 2008 году он ассистировал одноклубникам 150 раз, и на этом отрезке в чемпионатах топ-5 выше показатели только у Месси (180). Подобная игра баварца — один из секретов результативности Левандовски. Хет-трик поляка позволил ему довести количество голов в чемпионате Германии до 300, а до абсолютного рекорда великого Герда Мюллера осталось всего 65 точных ударов.

После второй январской победы уже можно утверждать, что Доменико Тедеско хорошо поработал во время зимней паузы в чемпионате. «Лейпциг» заставил соперника играть по своему сценарию благодаря быстрому голу с пенальти, а когда швабы стали прижимать гостей к воротам, блестяще на последнем рубеже сыграл Гулачи.

Кроме вратаря следует отметить еще и образцовый выход «Лейпцига» в контратаки. В этом плане показательна вторая голевая комбинация, по ходу которой мяч в три паса был доставлен от своей штрафной до чужой, и там уже лучший снайпер команды Нкунку изящно разобрался с защитником и вратарем. «Быки» поднялись на седьмое место и находятся в двух очках от еврокубковой зоны. Ближайший конкурент — попавший под каток в Дортмунде «Фрайбург», тогда как одержавший первую за месяц победу «Байер» ушел в отрыв, взлетев на третье место.

Испания: триумф младшего Зидана и шедевр Фекира



Cевильское дерби изначально считалось самым горячим противостоянием в 1/8 финала Кубка Испании, но скорее это воспринималось, как дежурные слова, а не предчувствие нетипичного для местного футбола скандала. На 44-й минуте игра была остановлена после того, как брошенный с трибуны предмет попал в голову полузащитнику гостей Хоану Хордану. Похоже, кто-то их горе-болельщиков выломал пластиковую деталь на трибуне, превратив ее в импровизированное копье.

???Tiene que parar el partido el ?rbitro De Burgos Bengoetxea por un objeto lanzado desde la grada que parece una barra de pl?stico, y que ha impactado en la cabeza de Joan Jord?n #BetisSevilla pic.twitter.com/k35gBRALb0 — Jordi Delgado (@jdelga12) January 15, 2022

При любом дальнейшем развитии событий футбольный праздник был безнадежно испорчен, ведь до ЧП команды порадовали зрителей яркой игрой и двумя роскошными голами. «Бетису» пришлось дорого заплатить за потерю на фланге обороны, после которой Торрес выкатил мяч к линии штрафной под пушечный удар Папу Гомеса. А Фекир и вовсе привел трибуны в вострого первым за всю истории дерби голом прямым ударом с углового. Злополучные бросок случился как раз в момент празднования этого шедевра.

FEKIR SCORES DIRECTLY FROM A CORNER ? pic.twitter.com/mO9vSutDZq — ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2022

При этом в сети из-за разных повторов возникли споры: попал ли брошенный предмет в Хордана, или игрок приукрасил момент? Сути это, впрочем, не меняет. Команды какое-то время провели в ожидании вердикта, и когда футболисты «Бетиса» вышли поаплодировать трибунам, стало понятно, что матч не будет доигран.

Ожидается, что команды закончат его при пустых трибунах в середине следующей недели. Тогда же свои игры проведут участники Суперкубка Испании. А пока в Испании вспоминают скандал на дерби 2008 года, когда игру тоже остановили из-за попадания бутылки в главного тренера «Севильи» Хуанде Рамоса.

«Райо» продолжает блестящий для себя сезон, избавляясь от репутации «команды-лифта». В чемпионате «пчелы» находятся на дистанции одного очка от еврокубковой зоны, а в Кубке пробились в четвертьфинал впервые за двадцать лет. Для этого потребовалось пройти сражающуюся за возвращение в ла лигу «Жирону», которая не проигрывала с ноября и победила пять раз подряд. Творцами волевого успеха «Райо» стали два человека — сделавший дубль Серхи Гвардиола и Люка Зидан. На 71-й минуте сын Зинедина Зидана парировал пенальти в исполнении бывшего нападающего сборной Уругвая Стуани.

Италия: «Юве» пережил суперкубковое поражение



«Старая синьора» пережила суперкубковую драму, когда на последней минуте овертайма дикую ошибку допустил Алекс Сандру. В серии А беспроигрышная серия туринцев достигла уже восьми матчей, и победа над «Удинезе» — шестая на этом отрезке. Тон в субботней игре задал красивый гол Дибалы, чье будущее — одна из самых обсуждаемых тем в Италии.

Проводивший 300-й матч во главе туринцев Массимилиано Аллегри на вопрос о перспективах аргентинца ответил, что контракты подписывает не тренер, а лично он счастлив работать с этим футболистом. Странно, если было бы иначе, потому что, несмотря на травмы, в этом сезоне Дибала — единственный игрок «Ювентуса» с двузначным числом результативных баллов (7+3). Хорош в этом сезоне и удвоивший счет Маккени, и погоня «бьянконери» за квартетом лидеров продолжается. В следующем туре — важнейшая игра с «Миланом» на «Сан-Сиро».

Франция: Париж пока без Месси



Лионель Месси признался: он не ожидал, что восстановление после коронавируса затянется. Аргентинец только на следующей неделе должен начать тренировки в обшей группе. К 31 января, когда «ПСЖ» сыграет в Кубке Франции, ожидается возвращение на поле Неймара, а пока за творчество отвечает Мбаппе. В не самой зрелищной игре, по ходу которой Доннарумме пришлось спасать лидера от верного гола при счете 0:0, форвард сотворил очередной шедевр. Пробил рикошетом от штанги так, что вратарь «Бреста» даже не шелохнулся.

Но проблем у Маурисио Почеттино хватает. Заболел Кейлор Навас, которого парижане категорически отказались продавать в «Ньюкасл», а сделавший в субботу голевую передачу Вайналдум получил травму в концовке первого тайма. На внутренней арене при солидном отрыве от преследователей это не доставляет серьезных проблем. Главное — вернуть всех звезд в строй к плей-офф Лиги чемпионов, и в том числе поэтому в конце января Месси не поедет в сборную, которая почти гарантировала себе путевку на ЧМ-2022.

Статистика дня

2-й раз после перехода на трехочковую систему «Торино» удалось набрать в серии А более 30 очков после 21 тура.

10 лет спустя «Мальорка» смогла пробиться в четвертьфинал Кубка Испании.

11 сезонов забивает в лиге 1 полузащитник «Сент-Этьена» Будебуз. Из действующих футболистов больше только у полузащитника «Марселя» Пайета и нападающего «Бордо» Бриана (по 15).

12 мячей забил со штрафных в АПЛ полузащитник «Саутгемптона» Уорд-Прауз, уступающий по этому показателю только Дэвиду Бекхэму (18).

20 результативных баллов набрал в этом сезоне полузащитник «Байера» Вирц (8 голов и 12 передач).

21 очко потерял «Ньюкасл», имея преимущество в счете. «Сороки» выиграли только один матч, в котором им удалось открыть счет (+1=6-3).

130 матчей потребовалось защитнику сборной Англии Коади, чтобы забить свой первый гол за «Вулверхэмптон».

140 голов забил за «Лацио» в серии А нападающий Иммобиле.